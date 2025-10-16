KUTSU: Alan suurin kotimainen asiantuntijatapahtuma Sosiaalipolitiikan päivät pureutuu luottamuksen merkitykseen

Luottamusta koetellaan nyt jatkuvasti kasvavan eriarvoisuuden, poliittisen polarisaation ja hyvinvointipalvelujen rakenteellisten uudistusten myötä. Mikä merkitys luottamuksella on ajassa, joka on täynnä epävarmuustekijöitä?

Konferenssi kokoaa laajan joukon sosiaalipolitiikan tutkijoita, opiskelijoita ja ammattilaisia pohtimaan, mikä vahvistaa ja mikä murentaa luottamusta – ja millaisia seurauksia sillä on hyvinvointivaltion tulevaisuudelle.

- Luottamus ei ole itsestäänselvyys, vaan sitä on vaalittava. Se syntyy oikeudenmukaisista instituutioista, saavutettavista palveluista ja kansalaisten osallistumisesta. Ilman luottamusta perustellutkin politiikkatoimet voivat menettää legitimiteettinsä, toteaa sosiaalipolitiikan professori Minna van Gerven Helsingin yliopistosta.

Luottamus voi rapautua nopeasti, mutta sen uudelleen rakentaminen vie kauan.

- Luottamuksen heikkeneminen voi myös tapahtua ilman, että sitä kukaan varsinaisesti tavoittelee. Siksi yhteiskunnan eri toimijoiden, niin poliitikkojen, virkakunnan, toimittajien, järjestöjen edustajien kuin kansalaistenkin on tärkeää olla tietoinen erilaisten päätösten ja toimien vaikutuksesta yhteiskunnalliseen luottamukseen, sanoo apulaisprofessori Ilkka Pietilä Helsingin yliopistosta.

Pääpuhujat luottamuksen teemoista



Professori Jon Kvist (Roskilden yliopisto, Tanska) tarkastelee 23. lokakuuta kriittisesti “pohjoismaisen mallin” menneisyyttä ja tulevaisuutta ja sitä miten hyvinvointivaltiota voidaan kehittää vastaamaan uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kvist on julkaissut laajasti pohjoismaisesta hyvinvointimallista ja sen paradokseista, eriarvoisuudesta ja sosiaalisista investoinneista. Hänen puhettaan kommentoi Suomen hyvinvointivaltiomallin tunnetuin tutkija emeritusprofessori Olli Kangas.

Professori Femke Roosma (Amsterdamin yliopisto / Tilburgin yliopisto, Alankomaat) tarkastelee 24. lokakuuta, miten hyvinvointivaltioon kohdistuvan luottamuksen ulottuvuudet ja näkökohdat vaikuttavat sen legitimiteetin rakentumiseen – tai murenemiseen. Hän on tutkinut laajasti asenteita ja julkista mielipidettä hyvinvointivaltiossa ja etenkin maavertailujen kautta. Roosman kommenttipuheenvuoron antaa sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti Turun yliopistosta.

Ervasti on toiminut vuosia eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen, European Social Survey (ESS):n kansallisena koordinaattorina.

Paneelissa pureudutaan luottamuksen rakentumiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa



Perjantaina järjestettävässä paneelissa “Luottamus epävarmuuksien yhteiskunnassa” keskustellaan siitä, millaisessa roolissa järjestöt ja hyvinvointialueet ja kaupungit ovat kansalaisten luottamuksen rakentajina sosiaali- ja terveyspalveluissa. Keskustelijoina ovat Tarja Nyman (Humak), Juha Pantzar (Takuusäätiö), Anne Perälahti (Soste) ja Mikko Vatka (Helsingin kaupunki). Keskustelua juontavat Anna Leppo ja Tiina Valkendorff (Helsingin yliopisto).

Konferenssin järjestää yhteiskuntapolitiikan tieteenala Helsingin yliopistossa. Tapahtuma pidetään yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 2. kerros, Auditorium F2044.

Katso tarkempi ohjelma:

https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/sosiaalipolitiikan-paivat-2025/ohjelma

Median edustajien ilmoittautumiset tilaisuuteen pyydetään osoitteeseen: sospolpaivat25@helsinki.fi

Lisätietoja:

Professori Minna van Gerven (yhteiskuntapolitiikan tieteenalan vastaava)

Puh. +358 29412 2228

minna.vangerven@helsinki.fi



Apulaisprofessori Ilkka Pietilä (Konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja)

Puh. +358 29412 3458

Ilkka.pietila@helsinki.fi