Suomalainen perheyritys Delipap investoi lähes 10 miljoonaa euroa kotimaiseen tuotantoon – markkinoille täysin uudenlainen vaippa

Kotimainen perheyritys Delipap on tehnyt lähes kymmenen miljoonan euron investoinnin Moomin Baby -vaippoja valmistavan Tammisaaren tuotantolaitoksen konelinjastoon. Investoinnin myötä Delipap aloittaa uudenlaisen housu- ja teippivaipan parhaat puolet yhdistävän Snap Pants -vaipan valmistamisen. Uutuusvaipan avattavat ja suljettavat sivuteipit mahdollistavat housuvaipan vyötärön koon säätämisen aina lapselle täydellisesti istuvaksi. Lisäksi Snap Pants -housuvaippa sisältää useita innovatiivisia toiminnallisuuksia muun muassa valmistuksessa hyödynnetään ultraääniteknologiaa iholle madollisimman hellävaraisen, pehmeän joustovyötärön aikaansaamiseksi. Uusi konelinjasto on toimitettu Japanista, joka on teknologian edelläkävijämaa. Ultraääntä hyödyntävä vaippakonelinjasto on samalla Euroopan ensimmäinen laatuaan.

Hygieniateollisuudessa kotimainen valmistus on poikkeuksellista, ja Delipap on säilyttänyt tuotantonsa kokonaan Suomessa.

”Kilpailu monikansallisia jättiyrityksiä vastaan on kovaa. Kotimaisuus on suomalaisille tärkeä arvo, mutta se ei yksin riitä ostopäätöksen tekemisessä. Tuotteen tulee olla käyttökokemukseltaan erinomainen. Uutuusvaippa on läpikäynyt pitkän tuotekehitysprosessin. Tuhannet suomalaiset ovat olleet mukana kehittämässä Snap Pants –housuvaippaa ja heiltä saamamme palautteen perusteella olemme onnistuneet kehittäneet jotain mitä Euroopassa ei ole vielä nähty”, Delipapin toimitusjohtaja Sanna Karhu kertoo.

Delipap on valmistanut Muumi-brändin alla vaippoja jo vuodesta 1991. Hiilineutraalit lastenvaipat valmistetaan Suomen ainoassa vaippatehtaassa Tammisaaressa. Delipap työllistää kaikkiaan noin 65 henkilöä, ja uuden linjaston myötä työntekijöiden lukumäärän odotetaan kasvavan.

Lähes 100 metriä pitkä konelinjasto avaa väylän uusille markkinoille

Investointia aloitettiin suunnittelemaan jo vuodesta 2019, ja uusi vaippakone saapui Tammisaareen viime kesänä. Vaippakoneen sijoittaminen vaati tehtaan laajentamista, ja linjaston rakentaminen ja asennus on vienyt kuukausia. Konelinjasto on lähes 100 metriä pitkä, ja se tuotiin Suomeen osina 40 merikontissa pitkäaikaiselta konetoimittajalta Japanista.

”Tehdaslinjasto on nyt asennettu ja otettu onnistuneesti käyttöön metri metriltä. Henkilöstömme on ottanut uuden tehdaskoneen innoissaan vastaan ja kumppanimme ovat positiivisen odottavaisia uuden tuotteemme suhteen. Tällä hetkellä teemme vielä viimeisiä tuotetestauksia ja hiomme yksityiskohtia. Linjalta valmistuu satoja vaippoja minuutissa”, Karhu sanoo.

Delipapin uusi, Japanista tuotu konelinjasto on lähes 100 metriä pitkä

Delipap on toiminut Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla 45 vuotta yrityksen perustamisesta lähtien. Pohjoismaisuus on kansainvälisillä vesillä valttikortti, ja innovatiivinen vaippamalli avaa ovia jälleen uusille markkinoille. Tällä hetkellä noin neljännes yrityksen liikevaihdosta tulee viennistä. Investoinnin myötä vientiä laajennetaan Iso-Britanniaan, Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle. Kotimaan markkina on kuitenkin Delipapille tärkein, ja investoinnin myötä nähdään selkeitä kasvumahdollisuuksia Suomessa.

Kotimainen perheyritys toisessa polvessa

Delipap on vuonna 1979 perustettu suomalainen perheyritys, jonka tarina sai alkunsa Raimo Nuortien innovaatiosta kehittää parempi, ihoystävällinen vaippa omalle lapselleen. Yritys on pysynyt perheen omistuksessa, ja yrityksen kolmas toimitusjohtaja Sanna Karhu on perustaja Raimon tytär. Innovatiivinen tuotekehitys ja tahto helpottaa vanhempien perhearkea kehittämällä edelläkävijätuotteita jatkuu yhä sukupolvelta toiselle.

Vastuullisuus on Delipapin toiminnan ydin, ja tuotannon pitäminen jatkossakin kotimaassa on merkittävä sijoitus kestävämpään tulevaisuuteen. Yritys hyödyntää uusiutuvaa vesivoimaa ja aurinkoenergiaa kaikessa toiminnassaan ja tuotteet valmistetaan tarkasti valvottujen, kolmansien osapuolien määrittämien laatukriteerien mukaisesti.

”Koemme, että meidän tehtävämme yrityksenä on tehdä oikeita valintoja kuluttajan puolesta. Haluamme helpottaa perheiden arkea tarjoamalla innovatiivisia tuotteita, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän”, Karhu sanoo.

Uusi vaippailun mullistava Moomin Baby Snap Pants –housuvaippa on saatavilla päivittäistavarakaupoista alkuvuodesta 2026.