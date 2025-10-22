Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla keskusteltiin Helsingin työllisyystilanteesta ja kiireettömästä hoitoonpääsystä

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui 22. lokakuuta. Kokouksen alussa pidettiin kyselytunti, jossa keskusteltiin Helsingin toimista erityisesti nuorten ja vieraskielisten työllisyystilanteen parantamiseksi sekä kiireettömän hoitoonpääsyn tavoitteista. 

Helsingin kaupunginvaltuuston istuntosali.
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui 22. lokakuuta. Kokouksen alussa pidettiin kyselytunti. Jukka Eggert.

Kaupunginvaltuuston kyselytunnille oli valittu Riina Bhatian (vihr.) kysymys kaupungin toimista Helsingin työllisyystilanteen parantamiseksi ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin (r.) kysymys nuorten työllistymisselvityksestä, sekä Jenni Hjeltin (sd.) kysymys kiireettömän hoitoonpääsyn tavoitteista. Kysymyksiin vastasivat pormestari Daniel Sazonov ja apulaispormestari Maarit Vierunen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Vallilaan. Kaavamuutos koskee tonttia osoitteessa Kuortaneenkatu 4. Tontilla sijaitsee väliaikaiseksi tarkoitettu yksikerroksinen varastorakennus, jonka tilalle rakennetaan 5–9 -kerroksinen toimistorakennus.

Kaupunginvaltuusto käsitteli myös Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitetta rakennettujen alueiden viherryttämisen vauhdittamisesta ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloitetta maankäyttöön liittyvien sopimusten ehtojen muuttamisesta sekä kuntalaisten ja nuorten aloitteita.

Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2026

Kaupunginvaltuusto päätti myös ensi vuoden kokousajoista. Kokousajat päivitetään kaupunginvaltuuston sivuille www.hel.fi/kaupunginvaltuusto.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa www.hel.fi/valtuusto150.

