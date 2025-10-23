Vihreät ja Vasemmistoliitto: Tulemme esittämään, ettei HSL nosta lippujen hintoja ensi vuonna
Tänään julkaistussa HSL:n esityslistassa pohjaesityksenä on nostaa lippujen hintoja 4,0 % vuonna 2026.
Vihreät ja Vasemmistoliitto tulevat yhdessä tekemään HSL:n hallituksen kokouksessa esityksen siitä, ettei HSL nosta lippujen hintoja tulevana vuonna. Tämä linja on myös Helsingin ja Espoon kaupunkien antamien lausuntojen mukainen. Molemmat kaupungit ovat lausuneet, ettei lippujen hintoja tule nostaa vuonna 2026.
“Lippujen hinnoissa mennään jo monien ihmisten kipurajoilla. Hintojen korottaminen entisestään olisi nykytilanteessa kohtuutonta. Etenkin AB-vyöhykkeellä asuvien matkustaminen on kallistunut suhteessa eniten viime vuosina. Rahat HSL:n kasvavien kulujen kattamiseksi on löydettävä kunnilta, ei käyttäjien taskuista. Korotukset eivät myöskään tue kaupunkien asettamia ilmastotavoitteita, joiden mukaan joukkoliikenteen kilpailukykyisen hinnan tulisi houkutella lisää käyttäjiä”, toteaa hallituksen jäsen Amanda Alvesalo (Vihreät, Helsinki).
“HSL:n ja kuntien välillä on käynnissä neuvottelut infrakorvausmallin irrottamisesta HSL:n
taloudesta. Tämä parantaisi merkittävästi HSL:n taloutta ja mahdollistaisi talouden tasapainottamisen kestävästi. Nyt HSL ei tule saavuttamaan taloustavoitteita, vaikka hintoja nostettaisiin. Meidän tulee ensin korjata rahoituksen valuviat, eikä nostaa hintoja”, vaatii hallituksen jäsen Peppi Seppälä (Vihreät, Espoo).
“Jokaisella on oikeus liikkumiseen. Elinkustannuskriisin keskellä on kestämätöntä tehdä jatkuvia korotuksia palveluun, jota kuntalaiset tarvitsevat töihin, kouluun ja palveluihin pääsemiseksi. Tämä ymmärretään myös HSL:n kahden suurimman omistajakunnan kaupunginhallituksissa, jotka ovat lausuneet hintojen korotuksia vastaan. Varmistamme kuntalaisten äänen kuulumisen esittämällä, ettei lippujen hintoja nostettaisi”, kommentoi hallituksen jäsen Pinja Vuorinen (Vasemmistoliitto, Helsinki).
”Joukkoliikenteen pitää olla edullinen ja helppo vaihtoehto, ei kallis ja hankala. Siksi nyt on
turvattava liikkuminen ilman hinnankorotuksia. Jo ennestään kallis ABC-lippu uhkaa kallistua entisestään ja se tuntuu pienituloisten lisäksi niiden lompakossa, joiden on pakko kulkea pidemmät matkat työn tai opintojen takia”, toteaa hallituksen jäsen Tuomas Suihkonen (Vasemmistoliitto, Vantaa).
Emme voi tässä tilanteessa kannattaa lippujen hintojen nostoa, päättävät hallituksen jäsenet.
HSL:n hallitus äänestää lippujen hinnoista 28.10.
Yhteyshenkilöt
Amanda AlvesaloPuh:0503216600amanda.alvesalo@hotmail.com
Peppi SeppäläPuh:0407217912peppi.seppala@gmail.com
Pinja VuorinenPuh:0453407044vuorinen.pinja@gmail.com
Tuomas SuihkonenPuh:0509124155tuomas.suihkonen@gmail.com
