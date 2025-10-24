Kulutusluottoihin tulossa merkittäviä muutoksia vuonna 2026
Vuoden 2026 aikana kulutusluottoja koskeva sääntely uudistuu perusteellisesti. Muutokset perustuvat uuteen EU:n kuluttajaluottodirektiiviin (EU) 2023/2225, joka astuu Suomessa voimaan 20.11.2025 ja tulee sovellettavaksi 20. marraskuuta 2026. Samalla myös kotimainen kuluttajansuojalaki päivitetään vastaamaan uusia vaatimuksia.
Vuoden 2026 kulutusluotto -uudistus laajentaa sääntelyn kattavuutta ja tiukentaa velvoitteita sekä luotonantajille että välillisesti niille yrityksille, jotka tarjoavat kuluttajille maksuaikaa tai osamaksuvaihtoehtoja. Muutosten keskiössä ovat läpinäkyvyys, vastuu ja markkinoinnin eettisyys.
Selkeämmät tiedot luoton ehdoista
Jokaiselle kuluttajalle on jatkossa tarjottava ennen sopimuksen allekirjoittamista kattava ja helposti ymmärrettävä tietopaketti luoton ehdoista. Tiedotuksen on katettava lainan todelliset kustannukset, mahdolliset riskit ja takaisinmaksuaika. Tämä velvoite tähtää siihen, että kuluttaja voi aidosti vertailla eri lainavaihtoehtoja ja ymmärtää, mitä sopimuksen allekirjoittaminen käytännössä tarkoittaa. Tietojen pitää olla esitetty selkeästi — ei piilotettuna pienellä painettuun tekstiin tai useiden klikkausten taakse.
Luotonantajan vastuu kasvaa
Uudistus painottaa luotonantajan vastuuta arvioida asiakkaan maksukyky realistisesti ennen lainan myöntämistä. Maksukyvyn arvioinnin on perustuttava ajantasaisiin tietoihin ja arviointiprosessi on dokumentoitava tarkasti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että luottoa ei voi enää myöntää “nopean hakemuksen” perusteella ilman riittävää taloudellista selvitystä. Tavoitteena on estää ylivelkaantumista ja varmistaa, että lainaa myönnetään vain, jos asiakkaalla on todellinen mahdollisuus hoitaa se.
Markkinointi tiukentuu
Mainonnassa ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa luoton helppoudesta, nopeudesta tai “riskittömyydestä”. Kaikki mainosväitteet tulee pystyä perustelemaan, ja erityisesti pikaluottoihin ja pienlainoihin liittyvä markkinointi on jatkossa tarkassa valvonnassa. Lisäksi verkkokaupoissa luotto ei saa enää olla oletusmaksutapa – asiakkaan on itse aktiivisesti valittava se. Tämä muuttaa monien verkkokauppojen maksuprosessien logiikkaa ja vaatii teknisiä muutoksia.
Sääntely laajenee digitaalisiin palveluihin ja pienluottoihin
Aiemmin tietyt maksuaikaratkaisut ja alle 200 euron pienlainat jäivät sääntelyn ulkopuolelle, mutta nyt myös nämä sisältyvät uuden lain piiriin. Samoin digitaaliset alustat, jotka tarjoavat kulutusluottoja yhteistyökumppaneiden kautta, katsotaan lain tarkoittamiksi luotonvälittäjiksi – ja niihin sovelletaan samoja vastuusääntöjä kuin varsinaisiin luotonantajiin.
Mitä seuraavaksi?
Direktiivi on jo voimassa EU-tasolla, ja kansallinen lainsäädäntö valmistuu Suomessa vuoden 2025 aikana. Yritysten on hyvä varautua muutokseen ajoissa vuoden 2026 alussa, jotta mahdolliset järjestelmä-, sopimus- ja viestintäpäivitykset ehditään toteuttaa ennen siirtymäajan päättymistä 20.11.2026.
