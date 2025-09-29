Sunnuntaina tehdään hyvää Roosa nauha -tunnelmissa MTV3-kanavalla!
Sunnuntaina 26. lokakuuta Roosa nauha -teema ja -keräys ovat esillä niin Huomenta Suomen viikonlopussa kuin Tanssii Tähtien Kanssa -parketillakin.
Huomenta Suomessa aihetta käsitellään niin asiantuntijoiden kuin koskettavien henkilötarinoidenkin kautta Teresa Meriläinen-Ahon ja Aki Linnanahteen johdolla.
Mira Kasslin sai kesällä 2024 tietää sairastuneensa aggressiiviseen rintasyöpään. Hän kertoo sunnuntaiaamuna, miten hän voi aktiivihoitojen jälkeen saatuaan terveen paperit.
Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho on nähnyt syövän liian monta kertaa aivan liian läheltä. Hänen äitinsä sairasti useampaa syöpää liki 15 vuotta, kunnes hän halusi päästää irti. Ahon kihlattu niin ikään menehtyi syöpään – miten hän on päässyt kipeistä menetyksistään yli?
Kuinka ylisukupolvinen rintasyöpä on? Siihen vastaavat asiaan perehtyneet asiantuntijat.
Samana tärkeänä aamuna Mikko Leppilampi tekee paluun TV-kameroiden eteen pitkän tauon jälkeen. Lähetyksessä myös muistellaan TTK-tuomari Jorma Uotisen ikimuistoisimpia muistoja Tanssii Tähtien Kanssa -historiansa aikana.
Illalla Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla tanssitaan Roosa nauha -keräyksen hyväksi. Illan aikana nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiparien tunteikkaita tanssitulkintoja ja kuullaan heidän omakohtaisia tarinoitaan niin montaa suomalaista koskettavaan teemaan liittyen.
Tanssijat ja biisit Roosa nauha -teemalähetyksessä:
Kristiina & Sami: Hidas valssi: Tyttö sekä hän – Anneli Saaristo
Paulus & Liisa: Wieninvalssi: Siks Kai Mä Oon Sun – Kuumaa
Johannes & Katri: Paso doble: Sata salamaa – Antti Tuisku
Marko & Kia: Foxtrot: Kadun aurinkoisella puolella – Riki Sorsa
Lakko & Kastanja: Quickstep: Paratiisi – Rauli Badding Somerjoki
Minna & Mikko: Foxtrot: Onnellinen Blues – Sami Pitkämö
Tunteikkaana iltana esiintymässä nähdään joukko upeita artisteja, muun muassa Juha Tapio, Mariska ja Kuumaa. Oman tulkintansa esittää myös Anna Hanski, jonka Nenna-tytär sairastaa parantumatonta syöpää.
Roosa nauha -keräyksen lahjoitukset ohjataan suomalaiseen syöpätutkimukseen, syövän ehkäisytyöhön sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä tukipalveluihin.
Lisätietoja Roosa nauha -keräyksestä löydät verkkosivuilta: Roosa nauha -keräys on Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja - Roosa Nauha
