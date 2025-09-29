Sunnuntaina tehdään hyvää Roosa nauha -tunnelmissa MTV3-kanavalla!

Huomenta Suomessa aihetta käsitellään niin asiantuntijoiden kuin koskettavien henkilötarinoidenkin kautta Teresa Meriläinen-Ahon ja Aki Linnanahteen johdolla.

Mira Kasslin sai kesällä 2024 tietää sairastuneensa aggressiiviseen rintasyöpään. Hän kertoo sunnuntaiaamuna, miten hän voi aktiivihoitojen jälkeen saatuaan terveen paperit.

Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho on nähnyt syövän liian monta kertaa aivan liian läheltä. Hänen äitinsä sairasti useampaa syöpää liki 15 vuotta, kunnes hän halusi päästää irti. Ahon kihlattu niin ikään menehtyi syöpään – miten hän on päässyt kipeistä menetyksistään yli?

Kuinka ylisukupolvinen rintasyöpä on? Siihen vastaavat asiaan perehtyneet asiantuntijat.

Samana tärkeänä aamuna Mikko Leppilampi tekee paluun TV-kameroiden eteen pitkän tauon jälkeen. Lähetyksessä myös muistellaan TTK-tuomari Jorma Uotisen ikimuistoisimpia muistoja Tanssii Tähtien Kanssa -historiansa aikana.

Illalla Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla tanssitaan Roosa nauha -keräyksen hyväksi. Illan aikana nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiparien tunteikkaita tanssitulkintoja ja kuullaan heidän omakohtaisia tarinoitaan niin montaa suomalaista koskettavaan teemaan liittyen.

Tanssijat ja biisit Roosa nauha -teemalähetyksessä:

Kristiina & Sami: Hidas valssi: Tyttö sekä hän – Anneli Saaristo

Paulus & Liisa: Wieninvalssi: Siks Kai Mä Oon Sun – Kuumaa

Johannes & Katri: Paso doble: Sata salamaa – Antti Tuisku

Marko & Kia: Foxtrot: Kadun aurinkoisella puolella – Riki Sorsa

Lakko & Kastanja: Quickstep: Paratiisi – Rauli Badding Somerjoki

Minna & Mikko: Foxtrot: Onnellinen Blues – Sami Pitkämö

Tunteikkaana iltana esiintymässä nähdään joukko upeita artisteja, muun muassa Juha Tapio, Mariska ja Kuumaa. Oman tulkintansa esittää myös Anna Hanski, jonka Nenna-tytär sairastaa parantumatonta syöpää.

Roosa nauha -keräyksen lahjoitukset ohjataan suomalaiseen syöpätutkimukseen, syövän ehkäisytyöhön sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä tukipalveluihin.

Lisätietoja Roosa nauha -keräyksestä löydät verkkosivuilta: Roosa nauha -keräys on Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja - Roosa Nauha

LISÄTIEDOT:

Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller

puh. 050 409 0550,

sari.meller@cancer.fi

Syöpäsäätiön viestintäpäällikkö Carita Päivänen

puh. 050 590 5415

carita.paivanen@cancer.fi

Huomenta Suomen viikonlopun tuottaja Jonna Kumpula

puh. 044 561 7068

jonna.kumpula@mtv.fi