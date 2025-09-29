Syöpäsäätiö

Sunnuntaina tehdään hyvää Roosa nauha -tunnelmissa MTV3-kanavalla!

24.10.2025 13:10:17 EEST | Syöpäsäätiö | Tiedote

Sunnuntaina 26. lokakuuta Roosa nauha -teema ja -keräys ovat esillä niin Huomenta Suomen viikonlopussa kuin Tanssii Tähtien Kanssa -parketillakin.

Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaina. Saku Tiainen

Huomenta Suomessa aihetta käsitellään niin asiantuntijoiden kuin koskettavien henkilötarinoidenkin kautta Teresa Meriläinen-Ahon ja Aki Linnanahteen johdolla.  

Mira Kasslin sai kesällä 2024 tietää sairastuneensa aggressiiviseen rintasyöpään. Hän kertoo sunnuntaiaamuna, miten hän voi aktiivihoitojen jälkeen saatuaan terveen paperit.  

Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho on nähnyt syövän liian monta kertaa aivan liian läheltä. Hänen äitinsä sairasti useampaa syöpää liki 15 vuotta, kunnes hän halusi päästää irti. Ahon kihlattu niin ikään menehtyi syöpään – miten hän on päässyt kipeistä menetyksistään yli? 

Kuinka ylisukupolvinen rintasyöpä on? Siihen vastaavat asiaan perehtyneet asiantuntijat.  

Samana tärkeänä aamuna Mikko Leppilampi tekee paluun TV-kameroiden eteen pitkän tauon jälkeen. Lähetyksessä myös muistellaan TTK-tuomari Jorma Uotisen ikimuistoisimpia muistoja Tanssii Tähtien Kanssa -historiansa aikana.  

Illalla Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla tanssitaan Roosa nauha -keräyksen hyväksi. Illan aikana nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiparien tunteikkaita tanssitulkintoja ja kuullaan heidän omakohtaisia tarinoitaan niin montaa suomalaista koskettavaan teemaan liittyen. 

Tanssijat ja biisit Roosa nauha -teemalähetyksessä: 

Kristiina & Sami: Hidas valssi: Tyttö sekä hän – Anneli Saaristo 

Paulus & Liisa: Wieninvalssi: Siks Kai Mä Oon Sun – Kuumaa 

Johannes & Katri: Paso doble: Sata salamaa – Antti Tuisku 

Marko & Kia: Foxtrot: Kadun aurinkoisella puolella – Riki Sorsa 

Lakko & Kastanja: Quickstep: Paratiisi – Rauli Badding Somerjoki 

Minna & Mikko: Foxtrot: Onnellinen Blues – Sami Pitkämö 

Tunteikkaana iltana esiintymässä nähdään joukko upeita artisteja, muun muassa Juha Tapio, Mariska ja Kuumaa. Oman tulkintansa esittää myös Anna Hanski, jonka Nenna-tytär sairastaa parantumatonta syöpää.  

Roosa nauha -keräyksen lahjoitukset ohjataan suomalaiseen syöpätutkimukseen, syövän ehkäisytyöhön sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä tukipalveluihin. 

Lisätietoja Roosa nauha -keräyksestä löydät verkkosivuilta:  Roosa nauha -keräys on Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja - Roosa Nauha

LISÄTIEDOT: 

Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller 
puh. 050 409 0550, 
sari.meller@cancer.fi  

Syöpäsäätiön viestintäpäällikkö Carita Päivänen 
puh. 050 590 5415 
carita.paivanen@cancer.fi 

Huomenta Suomen viikonlopun tuottaja Jonna Kumpula 
puh. 044 561 7068 
jonna.kumpula@mtv.fi  

Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiö on toiminut jo yli 75 vuotta syövän voittamiseksi. 

Lahjoitusvaroin toimiva Syöpäsäätiö on merkittävin syöpätutkimuksen yksityinen rahoittaja Suomessa. Sen tavoitteena on syövän voittaminen. Säätiön saamat lahjoitukset välitetään syöpätutkijoille vuosittaisten apurahojen muodossa. Syöpäsäätiön aloittaessa toimintansa yli 75 vuotta sitten 1/3 syöpään sairastuneista selvisi, nykyään 2/3 selviää. Syöpäsäätiön tunnetuin kampanja, Roosa nauha -keräys, järjestetään syöpätutkimuksen hyväksi.

www.syopasaatio.fi

www.roosanauha.fi

