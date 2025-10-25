Uusi finanssipoliittinen suunnitelma linjaa talouden suuntaa vuoteen 2029 asti
Valtioneuvosto on hyväksynyt julkisen talouden suunnitelman vuosille 2026–2029, joka määrittää Suomen talouspolitiikan ja verolinjaukset seuraavalle hallituskaudelle. Suunnitelma on merkittävä, sillä se vaikuttaa suoraan yritysten toimintaympäristöön, investointimahdollisuuksiin ja julkisen sektorin hankintoihin.
Suunnitelman keskeinen linjaus on valtiontalouden menokehysten tiukentaminen. Tämä tarkoittaa, että julkiset menot eivät voi kasvaa rajattomasti, vaan hallitus rajoittaa menojen nousua julkisen talouden tasapainottamiseksi – lainakokemukset tulevat siis muuttumaan. Käytännössä tämä vaikuttaa julkisiin hankintoihin, investointien määrään ja siihen, miten valtio ja kunnat ostavat palveluita yksityiseltä sektorilta.
Samalla hallitus painottaa talouskasvua, kilpailukykyä ja julkisen talouden kestävyyttä. Tavoitteena on vahvistaa yksityisen sektorin roolia talouden veturina ja lisätä työnteon kannustimia. Tämä näkyy muun muassa työn verotuksen kevennyksinä ja yritysverotuksen kilpailukykyisempinä linjauksina.
Yrityksille muutoksia rahoitus- ja markkinaolosuhteisiin?
Tiukentuva menokehys tarkoittaa, että julkisen sektorin investointitahti hidastuu. Tämä voi vaikuttaa etenkin yrityksiin, jotka toimivat valtion tai kuntien alihankkijoina – esimerkiksi IT-, rakennus- ja palvelualoilla. Mahdollisia vaikutuksia ovat mm. seuraavat:
-
Investointien painopiste muuttuu: julkisen sektorin kasvu hidastuu, mutta yksityisen sektorin mahdollisuudet vahvistuvat.
-
Rahoitusympäristö tiukentuu: budjettikuri ja kestävyyspaineet voivat vaikuttaa lainaehtoihin ja riskipreemioihin.
-
Digitalisaatio kiihtyy: tuottavuus- ja tehokkuustavoitteet lisäävät kysyntää teknologiaratkaisuille ja automaatiolle.
-
Vero- ja kilpailukykyuudistukset: työn ja yritystoiminnan verotuksen kevennykset parantavat kustannusasemaa.
Samaan aikaan julkisen hallinnon digitalisaatio ja tuottavuusohjelmat jatkuvat, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia teknologiayrityksille ja ohjelmistokehityksen toimijoille.
Yritysten kannalta tärkeää on myös suunnitelman vero- ja kilpailukykypainotus. Työn verotuksen keventäminen ja yritysverotuksen vakaana pitäminen tukevat yksityistä investointi-ilmapiiriä ja parantavat suomalaisyritysten asemaa kansainvälisessä kilpailussa.
Rakenneuudistukset ja tehokkuus tavoitteina
Suunnitelmassa korostetaan rakenteellisia uudistuksia, joilla pyritään tehostamaan julkisia palveluja ja hallintoa. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kustannusten kasvua. Tämä voi näkyä lisääntyvänä ulkoistamisena, kumppanuusmalleina ja yksityisen sektorin roolin vahvistumisena julkisissa palveluissa
Avainsanat
Linkit
Lainakokemukset.fi
Lainakokemukset.fi jakaa kuluttajien kokemuksia eri lainapalveluista
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Infinity Grow Oy
Kulutusluottoihin tulossa merkittäviä muutoksia vuonna 202625.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 aikana kulutusluottoja koskeva sääntely uudistuu perusteellisesti. Muutokset perustuvat uuteen EU:n kuluttajaluottodirektiiviin (EU) 2023/2225, joka astuu Suomessa voimaan 20.11.2025 ja tulee sovellettavaksi 20. marraskuuta 2026. Samalla myös kotimainen kuluttajansuojalaki päivitetään vastaamaan uusia vaatimuksia.
Kun aika hyppää taaksepäin – miksi kellojen siirto tuntuu niin paljon?24.10.2025 10:11:53 EEST | Tiedote
Sunnuntaina 26. lokakuuta siirrämme kellot jälleen tunti taaksepäin. Se on pieni teko, mutta jokainen, joka on yrittänyt herätä maanantaiaamuna “uuden ajan” mukaan, tietää, että vaikutus ei ole pelkästään symbolinen.
Kasvuyritysten rahoitus on muuttumassa21.10.2025 17:19:05 EEST | Tiedote
Vuonna 2025 perinteiset pankkilainat ovat yhä harvempien yritysten saatavilla. Lainansaanti vaatii aiempaa enemmän vakuuksia, dokumentaatiota ja ennakoivaa taloussuunnittelua. Tämä on johtanut siihen, että yhä useampi kasvuyritys etsii rahoitusta vaihtoehtoisista lähteistä.
Kuluttajaluottamuksen tila Q4 / 2025 – epävarmuus jatkuu20.10.2025 19:29:06 EEST | Tiedote
Kuluttajien usko talouteen näyttää pysyvän myös loppuvuonna 2025 varovaisena. Vaikka inflaatio on hidastunut ja korkojen lasku on alkanut helpottaa kotitalouksien arkea, talouden epävarmuus painaa yhä luottamusta.
Onko lainojen vertailu kannattavaa ennen joulua?16.10.2025 10:12:50 EEST | Tiedote
Joulu lähestyy, ja monen kotitalouden sekä yrityksen talous joutuu koetukselle. Lahjoihin, matkustamiseen ja juhlavalmisteluihin liittyvät menot voivat kasvaa yllättävän suuriksi. Siksi moni miettii, kannattaisiko lainojen kilpailuttaminen tehdä jo ennen joulua – vai vasta vuoden vaihteen jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme