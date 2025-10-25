Uusi finanssipoliittinen suunnitelma linjaa talouden suuntaa vuoteen 2029 asti

26.10.2025 09:45:00 EET | Infinity Grow Oy | Tiedote

Valtioneuvosto on hyväksynyt julkisen talouden suunnitelman vuosille 2026–2029, joka määrittää Suomen talouspolitiikan ja verolinjaukset seuraavalle hallituskaudelle. Suunnitelma on merkittävä, sillä se vaikuttaa suoraan yritysten toimintaympäristöön, investointimahdollisuuksiin ja julkisen sektorin hankintoihin.

Suunnitelman keskeinen linjaus on valtiontalouden menokehysten tiukentaminen. Tämä tarkoittaa, että julkiset menot eivät voi kasvaa rajattomasti, vaan hallitus rajoittaa menojen nousua julkisen talouden tasapainottamiseksi – lainakokemukset tulevat siis muuttumaan. Käytännössä tämä vaikuttaa julkisiin hankintoihin, investointien määrään ja siihen, miten valtio ja kunnat ostavat palveluita yksityiseltä sektorilta.

Samalla hallitus painottaa talouskasvua, kilpailukykyä ja julkisen talouden kestävyyttä. Tavoitteena on vahvistaa yksityisen sektorin roolia talouden veturina ja lisätä työnteon kannustimia. Tämä näkyy muun muassa työn verotuksen kevennyksinä ja yritysverotuksen kilpailukykyisempinä linjauksina.

Yrityksille muutoksia rahoitus- ja markkinaolosuhteisiin?

Tiukentuva menokehys tarkoittaa, että julkisen sektorin investointitahti hidastuu. Tämä voi vaikuttaa etenkin yrityksiin, jotka toimivat valtion tai kuntien alihankkijoina – esimerkiksi IT-, rakennus- ja palvelualoilla. Mahdollisia vaikutuksia ovat mm. seuraavat:

  • Investointien painopiste muuttuu: julkisen sektorin kasvu hidastuu, mutta yksityisen sektorin mahdollisuudet vahvistuvat.

  • Rahoitusympäristö tiukentuu: budjettikuri ja kestävyyspaineet voivat vaikuttaa lainaehtoihin ja riskipreemioihin.

  • Digitalisaatio kiihtyy: tuottavuus- ja tehokkuustavoitteet lisäävät kysyntää teknologiaratkaisuille ja automaatiolle.

  • Vero- ja kilpailukykyuudistukset: työn ja yritystoiminnan verotuksen kevennykset parantavat kustannusasemaa.


Samaan aikaan julkisen hallinnon digitalisaatio ja tuottavuusohjelmat jatkuvat, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia teknologiayrityksille ja ohjelmistokehityksen toimijoille.

Yritysten kannalta tärkeää on myös suunnitelman vero- ja kilpailukykypainotus. Työn verotuksen keventäminen ja yritysverotuksen vakaana pitäminen tukevat yksityistä investointi-ilmapiiriä ja parantavat suomalaisyritysten asemaa kansainvälisessä kilpailussa.

Rakenneuudistukset ja tehokkuus tavoitteina


Suunnitelmassa korostetaan rakenteellisia uudistuksia, joilla pyritään tehostamaan julkisia palveluja ja hallintoa. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kustannusten kasvua. Tämä voi näkyä lisääntyvänä ulkoistamisena, kumppanuusmalleina ja yksityisen sektorin roolin vahvistumisena julkisissa palveluissa

