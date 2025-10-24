Pikkukeskosen heikkoon kielitaitoon kannattaa puuttua jo taaperoiässä

Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että pikkukeskosilla kaksivuotiaana mitattu kielitaito ennustaa vahvasti 11-vuotiaana mitattuja lukemisen taitoja. Heikko kielitaito taaperoiässä, kuten pieni sanaston koko tai lyhyet ilmaukset, ennakoi heikkoja luetun ymmärtämisen taitoja lähes vuosikymmenen kuluttua. Tätä yhteyttä tutkittiin nyt ensi kertaa pikkukeskosilla eli hyvin ennenaikaisesti ennen raskausviikkoa 32 syntyneillä ja/tai syntyessään alle 1500 grammaa painaneilla lapsilla.

– Tulosten perusteella ei ole suositeltavaa jäädä odottamaan sitä, että lapsi kuroisi ikätoverinsa kielitaidossa kiinni itsestään, koska niin ei vaikuta aina tapahtuvan. Sen sijaan keskosena syntynyt lapsi, jolla havaitaan heikko kielellinen kehitys kaksivuotiaana, tulisi ohjata puheterapeutin laajempaan arvioon, väitöskirjatutkija ja laillistettu puheterapeutti Eveliina Joensuu Helsingin yliopistosta sanoo.



Helsingin yliopistossa tehtävä väitöstutkimus on osa Turun yliopiston ja TYKS:n laajaa PIPARI-tutkimusta, joka seuraa 478 lapsen kehitystä syntymästä kouluikään.





Helppokäyttöinen arviointimenetelmä sopisi myös neuvoloihin

Yhä useampi pikkukeskosena syntynyt lapsi selviytyy ja kehitys sujuu hyvin. Useimpien kielenkehitys etenee ikätason mukaisesti ja osalla jopa sitä paremmin.

– Kuitenkin ryhmätasolla tarkasteltuna pikkukeskosena syntyneillä lapsilla on kohonnut riski varhaisen kielenkehityksen vaikeuksiin ja kouluiässä ilmeneviin lukemisen vaikeuksiin. Varhaisen puuttumisen merkitys oppimisen vaikeuksissa on tunnettu, ja tutkimus tukee näkemystä, että varhaiset riskit tulisi tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Joensuu sanoo.

Tutkimuksessa käytetty vanhempien arvioon perustuva varhaisen kommunikaation ja kielen kehityksen arviointimenetelmä (nk. CDI- tai MCDI-menetelmä) on kustannustehokas ja helppokäyttöinen. Se on muokattu, normitettu ja validoitu suomalaiseen aineistoon. Joensuun mukaan se olisi mahdollista ottaa laajasti käyttöön myös neuvoloissa ja keskosten kehitysseurantapoliklinikoilla.

– Lukutaito ja erityisesti luetun ymmärtäminen ovat nyky-yhteiskunnassa keskeisiä taitoja. Keskosena syntynyt lapsi voi tarvita tukea ja seurantaa vielä taaperoiän jälkeenkin: mitä aikaisemmin riskit havaitaan, sitä paremmat mahdollisuudet on tukea lapsen kehitystä oikea-aikaisesti ja riittävän pitkään, Joensuu kertoo.

Lisätietoja:

Eveliina Joensuu, väitöskirjatutkija, laillistettu puheterapeutti, FM.

eveliina.a.joensuu@helsinki.fi