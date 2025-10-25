Kokoomuksen Kauma: SDP:ltä vaaditaan nyt luvut pöytään

”On helppo väittää esittäneensä vaihtoehtoja, mutta on vaikeampi osoittaa, miten ne todella vahvistaisivat Suomen taloutta. SDP:n on nyt aika tuoda luvut pöytään – paljonko heidän ehdotuksensa vahvistaisivat julkista taloutta ja millä aikataululla”, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma.



”Orpon hallitus on tehnyt merkittävän suuren työn Suomen talouden tasapainottamiseksi. Sopeutuksia on tehty kymmenen miljardin euron edestä ja silti velkaantuminen jatkuu. Se kertoo siitä, kuinka syvässä kuopassa Suomen talous oli, kun lähdimme sitä korjaamaan. Työ ei lopu tähän, vaan sitä on jatkettava myös tulevina vuosina”, Kauma sanoo.



Kauma sanoo parlamentaarisesti sovitun velkajarru olevan tae sille, että Suomen julkista taloutta ei velkaannuteta holtittomasti vaalikaudesta toiseen.



”Nyt edes SDP ei voi luvata yhdeksää hyvää ja kymmentä kaunista ilman, että kertoo samalla, miten ne rahoitetaan. Uskottava talouspolitiikka ei voi perustua toiveajattelulle ja uusien menokohteiden roiskimiselle ilman konkretiaa ja lukuja”, Kauma sanoo.

”SDP:ssä on aika lopettaa tyhjät puheet ja paljastaa laskelmat näistä esitetyistä vaihtoehdoista”, Kauma päättää.