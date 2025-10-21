Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä (Pohjalaismaakunnat)
Talvikauden 2025–2026 talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien maanteillä keskiviikosta 29.10.2025 alkaen. Alennetut rajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta kun siirrytään vuoden pimeimpään aikaan, vaikkei varsinaista talvikeliä vielä kaikkialla olisikaan.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen keskikaiteettomilla yksiajorataisilla maanteillä kaikki 100 kilometriä tunnissa nopeusrajoitukset alennetaan 80 kilometriin tunnissa. Näiden tieosuuksien yhteispituus on noin 1360 km.
Vaasan moottoritien 120 kilometriä tunnissa nopeusrajoitukset alennetaan 100 kilometriin tunnissa noin 9 kilometrin matkalla. Vaasan moottoritien 100 kilometriä tunnissa nopeusrajoituksia ei alenneta talvikaudeksi.
100 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus jätetään voimaan talven ajaksi tieosuuksille, joissa ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Tällaisia tieosuuksia ovat valtatiellä 8 noin 9 kilometrin pituinen osuus välillä Kotiranta–Koivulahti ja noin 2,5 kilometrin pituinen ohituskaistaosuus välillä Vassorinlahti–Ölis. 100 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus jää myös voimaan valtatiellä 19 Seinäjoen Itäväylän noin 18 kilometrin pituisella tieosuudella välillä Rengonharju–Nurmo sekä keskikaiteellisilla ohituskaistaosuuksilla välillä Atria-Hipintie ja Lapualla välillä Muurimäki-Jouttikallio.
Edellisvuosien tapaan Kruunupyyssä valtatiellä 8 Hopsalan nelihaaraliittymässä alennetaan nopeusrajoitus pistekohtaisesti 80 kilometriä tunnissa nopeusrajoituksesta 60 kilometriin tunnissa.
Muutoksina aiempaan talvikaudella 2025–2026 valtatiellä 19 Seinäjoella Nurmonjoen sillan kohdalla alennetaan nopeusrajoitus lyhyellä matkalla 80 kilometristä 60 kilometriin tunnissa. Nopeusrajoitus on voimassa talvi- ja pimeän ajan aikana kunnes silta on korjattu. Seututiellä 711 välillä Heroja Kuortaneella – valtatie 16 Alajärvellä yleisrajoitusosuudet (80 kilometriä tunnissa) alennetaan talvi- ja pimeän ajan aikana 70 ja 60 kilometriin tunnissa. 60 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus tulee kahdelle tieosuudelle, joilla päällyste on erityisen huonossa kunnossa ja lisäksi on ajoradalla kaltevuuspuutteita.
Suomessa siirrytään takaisin kesäisiin nopeusrajoituksiin huhtikuun alkupuolella kun päivät pitenevät ja kelit paranevat.
Suuri osa talviajan liikkumisesta pimeällä – kaasujalan keventäminen kannattaa
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset pienentävät onnettomuusriskiä, joka muuten kohoaisi pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen.
Kesäajan päättymisen jälkeen suuri osa liikkumisesta tapahtuu pimeällä, ja siksi talvikauden nopeusrajoituksiin siirrytään lokakuun lopussa, vaikka varsinaiset talvikelit antaisivatkin vielä odottaa itseään.
Jos pimeyteen yhdistetään vielä vesi- tai räntäsade, voi näkyvyys olla ajoittain erittäin huono. Silloin muita tielläliikkujia kuten kävelijöitä ja pyöräilijöitä on vaikeampi erottaa. Kaasujalan keventäminen ratin takana auttaa tähänkin ongelmaan.
Alempi ajonopeus antaa kuljettajalle enemmän aikaa havaita ja toimia yllättävissäkin tilanteissa. Suurin sallittu nopeus ei useinkaan ole sama asia kuin turvallinen ajonopeus, etenkään talvikaudella. On parasta höllätä kaasua entisestään jos olosuhteet sitä edellyttävät.
Nopeusrajoituksien noudattaminen on tärkeää paitsi liikenneturvallisuuden takia mutta myös siksi että ajettaessa nastarenkailla päällysteen kuluminen kiihtyy jo ajonopeuden ylittäessä 80 kilometriä tunnissa. Talvikauden alennettujen rajoitusten myötä myös polttoaineenkulutus ja päästöt vähenevät.
Ajomatkaan on yksinkertaisesti varattava enemmän aikaa. Varmista myös että auton alla on keliin sopivat renkaat ja että takavalotkin varmasti palavat myös hämärässä ja huonolla ajokelillä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannattaa puolestaan kiinnittää heijastimet viimeistään nyt sekä hoitaa pyörän valot kuntoon, etuvalon lisäksi myös pakollinen punainen takavalo.
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
