Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -ilta keräsi huikean summan syöpätutkimuksen hyväksi

Tähtitanssijat ja upeat artistit yhdistivät voimansa syövän voittamiseksi hyväntekemisen merkeissä suorassa Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä. Kaksituntinen hyväntekeväisyysjakso nähtiin MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa sunnuntaina 26.10.

"Tämä tulos on kerta kaikkiaan häkellyttävä! Illan huikea tulos kertoo siitä, että Roosa nauha -lahjoittajat eivät luovuta, vaan tukevat syöpätutkimusta edelleen vahvasti. Lähes 128 000 suomalaista lähti nyt eri tavoin mukaan tukemaan suomalaista syöpätutkimusta ja syöpään sairastuneita. Roosa nauha tanssi tähtien kanssa upeasti päin elämää! Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille, niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille", kiittää Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.

Tärkeän asian puolesta illan ohjelmassa esiintyivät upeat kotimaiset artistit, mm. Mariska, Anna Hanski, Astrid Swan, Kuumaa sekä Juha Tapio.

Lämminhenkisessä ja tunteita herättävässä Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin myös syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tarinoita sekä kuultiin viimeisimmät kuulumiset syöpätutkijoiden työstä.

Haastateltavina suorassa lähetyksessä olivat Anna Hanski, uutisankkuri Piia Pasanen ja Roosa nauha -professori Juha Klefström sekä Syöpäsäätiön varainhankintajohtaja Sari Meller.

Suoran lähetyksen juonsivat Vappu Pimiä ja Ernest Lawson. Ohjelma toteutettiin yhteistyössä MTV:n ja Syöpäsäätiön kanssa.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee laajasti eri syöpien tutkimusta. Tämän vuoden tutkimusteemana on rintasyöpä, joka on naisten yleisin syöpä Suomessa. Lahjoituksia tarvitaan, jotta syöpätutkijat voivat jatkaa tärkeää tutkimustyötään sairastuneiden hyväksi.

Vuonna 2024 Syöpäsäätiö tuki syöpätutkimusta yhteensä 9,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi Syöpäsäätiö rahoitti neuvontaa ja tukea syöpäpotilaille ja syövän ehkäisytyötä 3,7 miljoonalla eurolla ja jakoi avustuksia 0,8 miljoonalla eurolla syöpään sairastuneille ja perheille, joissa lapsi on sairastunut syöpään.

Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys on maamme suurin keräys syövän voittamiseksi. Lahjoituksilla tuetaan suomalaista syöpätutkimusta ja sairastuneita sekä heidän läheisiään.

Roosa nauha -keräyksen kokonaistulos julkistetaan helmikuussa 2026.