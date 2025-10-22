Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallituksen päätökset

27.10.2025

Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 27. lokakuuta. Kokouksessa kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Helsingin vuoden 2026 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit.

Helsingin kaupunginhallituksen istuntosali.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla maanantaisin. Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle Helsingin vuoden 2026 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien hyväksymistä. Vuoden 2026 talousarvioehdotus perustuu kunnallisveroprosenttiin 5,30 prosenttia, mikä on sama kuin tänä vuonna. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät vuoden 2025 tasolla.

Kaupunginvaltuusto käsittelee veroprosentteja kokouksessaan 5. marraskuuta.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi valtiovarainministeriölle lausunnon hyvinvointialueesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä käsitteli valtuutettujen aloitteita.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

