Helsingin kaupunginhallituksen päätökset

Helsinki jatkaa Lapsiystävällinen kunta -työtä uusin tavoittein 22.10.2025 15:17:41 EEST | Tiedote

Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehittymiseen. Helsinki edistää iloista ja turvallista kaupunkia lapsille ja vahvistaa lasten sekä nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Helsinki jatkaa UNICEFin mallin mukaista Lapsiystävällinen kunta -työtä vuosina 2025–2028.