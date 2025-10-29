Nosturin puomi osui sähkölinjaan – Turun hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota
Turun hovioikeus on 29.10.2025 antamassaan tuomiossa muuttanut Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 15.10.2024 antamaa tuomioita. Tuomio koski työtapaturmaa, jossa nosturin puomi osui sähkölinjaan. Hovioikeus muutti tuomiota siltä osin, että rakennuttajan valvojana toiminut henkilö tuomittiin työturvallisuusrikoksesta. Hänet jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen. Käräjäoikeus oli katsonut, että henkilö ei ollut syyllistynyt työturvallisuusrikokseen.
Tuomio liittyy vuonna 2015 Raisiossa tapahtuneesta työtapaturmaan, jossa rakennustyömaalla käytetyn nosturin puomi osui työmaan yläpuolella kulkeneeseen voimalinjaan ja aiheutti sähköiskun yhdelle työmaan työntekijälle. Työsuojeluviranomainen on tiedottanut asiassa aikaisemmin annetuista tuomioistuinten ratkaisuista:
- Tiedote 16.10.2024: Voimalinjaan osunut nostopuomi aiheutti työntekijälle hengenvaaralliset vammat – syytteet sekä työturvallisuusrikoksesta että vammantuottamuksesta hylättiin
- Tiedote 20.10.2025: Työntekijä sai sähköiskun, kun nostopuomi osui voimalinjaan vuonna 2015 – päätoteuttajan edustaja sai nyt sakot työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta
Hovioikeudessa vastaanotettiin pääosin sama todistelu kuin käräjäoikeudessa. Hovioikeus katsoi selvitetyn, että vastaajana ollut työmaan valvoja oli laatinut työmaalle pääpiirteisen nostosuunnitelman sekä työmaasuunnitelman, joka oli karttakuva työmaasta lisämerkinnöin. Kuvassa oli merkintä voimalinjasta. Muutoin voimalinjaa ei turvallisuussuunnittelussa huomioitu. Kuultujen mukaan tämän johtui siitä, että nostot oli tarkoitus suorittaa hiab-nostimella, jolloin vaaraa osumisesta voimalinjaan ei ole. Työtapaturmassa nosturina oli kuitenkin käytetty toisenlaista nosturia, jonka oli mahdollista osua voimalinjaan.
Hovioikeus katsoi, että valvoja oli laiminlyönyt työturvallisuusasiakirjassa ja nostosuunnitelmassa yksilöidysti kiinnittää huomiota voimalinjan läheisyyteen. Asiakirjoja ei myöhemminkään ollut täydennetty, vaikka nosturi oli eri kuin se, jota suunnitelman mukaan piti käyttää. Puutetta oli hovioikeuden mukaan pidettävä olennaisena, joten vastaajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Muutoin työmaalla havaittujen puutteiden ei hovioikeuden näkemyksen mukaan voitu katsoa olleen valvojan vastuulla. Myös syyte vammantuottamuksesta hylättiin.
Hovioikeus katsoi, että sopiva rangaistus teosta olisi ollut 25 päiväsakkoa. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että tilanteessa rikoksesta kulunut huomattavan pitkä aika muodosti ensinnäkin rikoslain 6 luvun 7 §:n 3 kohdan mukaisen kohtuullistamisperusteen sekä 6 luvun 12 §:n 4-kohdan mukaisen perusteen jättää vastaaja rangaistukseen tuomitsematta.
Toisen vastaajan osalta hovioikeus ei nähnyt perusteita muuttaa käräjäoikeuden tuomioita.
Turun hovioikeuden tuomio 25/107757, asianumero R 24/1514. Tuomio ei ole lainvoimainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juristi Matti Suontausta, etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 0295 018 152
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
