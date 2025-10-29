Asiakkaiden laitehankintojen maksaminen uudistuu Telialla – yli puolet laitemyynnistä tapahtuu rahoituksella
Telia tuo kuluttaja-asiakkailleen muiden perinteisten maksutapojen rinnalle uusina vaihtoehtoina joustavat Klarnan maksutavat ja MobilePayn nopean maksamisen.
Aiemmin asiakkaiden laitehankinnoissa tarjolla ollut Telia Rahoitus poistuu valikoimasta ja tilalle on tuotu 29.10. alkaen uuden rahoituskumppani Klarnan maksuvaihtoehdot.
”Asiakkaamme voivat maksaa laiteostokset jatkossa Klarnalla, joka tarjoaa entistäkin turvallisemmat ja laajemmat maksamisen vaihtoehdot. Tällä hetkellä yli puolet Telian laitemyynnistä tapahtuu rahoituksella. Siksi on tärkeää, että asiakas saa valita omaan tilanteeseen parhaiten sopivan maksutavan ja hallita maksutietoja helpon sovelluksen avulla”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
Tuotteet Telian verkkokaupasta, myymälästä tai puhelimitse voi maksaa heti, 30 päivän kuluessa tai enintään 36 kuukauden kuluttomalla ja korottomalla rahoituksella.
”Toteutimme maksamisen muutokset ennen vuoden vilkkaimman laitesesongin käynnistymistä. Näin voimme varmistaa asiakkaillemme parhaan asiakaskokemuksen. Klarna on Suomessa suosittu ja tuttu palvelu, joten muutos on monille mieleinen”, sanoo Westerberg.
Telian verkkokaupassa maksaminen onnistuu nyt myös MobilePaylla. Tämä tarjoaa asiakkaille nopean tavan ostamiseen, kun korttitietoja ei tarvitse syöttää maksamisen yhteydessä.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
