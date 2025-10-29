Telia Finland Oyj

Asiakkaiden laitehankintojen maksaminen uudistuu Telialla – yli puolet laitemyynnistä tapahtuu rahoituksella

30.10.2025 08:00:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Jaa

Telia tuo kuluttaja-asiakkailleen muiden perinteisten maksutapojen rinnalle uusina vaihtoehtoina joustavat Klarnan maksutavat ja MobilePayn nopean maksamisen.

Aiemmin asiakkaiden laitehankinnoissa tarjolla ollut Telia Rahoitus poistuu valikoimasta ja tilalle on tuotu 29.10. alkaen uuden rahoituskumppani Klarnan maksuvaihtoehdot.

”Asiakkaamme voivat maksaa laiteostokset jatkossa Klarnalla, joka tarjoaa entistäkin turvallisemmat ja laajemmat maksamisen vaihtoehdot. Tällä hetkellä yli puolet Telian laitemyynnistä tapahtuu rahoituksella. Siksi on tärkeää, että asiakas saa valita omaan tilanteeseen parhaiten sopivan maksutavan ja hallita maksutietoja helpon sovelluksen avulla”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.

Tuotteet Telian verkkokaupasta, myymälästä tai puhelimitse voi maksaa heti, 30 päivän kuluessa tai enintään 36 kuukauden kuluttomalla ja korottomalla rahoituksella.

”Toteutimme maksamisen muutokset ennen vuoden vilkkaimman laitesesongin käynnistymistä. Näin voimme varmistaa asiakkaillemme parhaan asiakaskokemuksen. Klarna on Suomessa suosittu ja tuttu palvelu, joten muutos on monille mieleinen”, sanoo Westerberg.

Telian verkkokaupassa maksaminen onnistuu nyt myös MobilePaylla. Tämä tarjoaa asiakkaille nopean tavan ostamiseen, kun korttitietoja ei tarvitse syöttää maksamisen yhteydessä.

Avainsanat

teliaklarna

Yhteyshenkilöt

Linkit

Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.

Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.

Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.

Telia

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye