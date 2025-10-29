Vuoden 2026 HSL:n lippujen hinnat
HSL:n hallitus päätti tiistaina 28.10. korottaa HSL:n lippujen hintoja ensi vuodelle keskimäärin 3,1 prosenttia. Hallitus valtuutti samalla toimitusjohtajan päättämään tarkat hinnat. Hinnat on nyt vahvistettu.
Lippujen hinnat nousevat 1.1.2026 alkaen keskimäärin 3,1 prosenttia. Hinnat nousevat kaikissa lipputyypeissä ja vyöhykkeillä.
Poimintoja ensi vuoden hinnoista
- 30 vuorokauden säästölipun hinta HSL-sovelluksessa AB-vyöhykkeelle nousee 60,10 eurosta 61,60 euroon. Vastaavasti ABCD-vyöhykkeelle hinta nousee 99 eurosta 101,50 euroon.
- 30 vuorokauden aikuisten kausilippu maksaa ensi vuonna AB-vyöhykkeelle kertaostoksena 73,90 euroa nykyisen 72,10 euron sijaan ja ABCD-vyöhykkeellä hinta nousee 118,80 eurosta 121,80 euroon. Yhden päivän matkat lipulla saa siis esimerkiksi AB-vyöhykkeellä noin 2,45 euron hintaan aiemman 2,4 euron sijaan.
- 10 kertalipun AB-sarjalippu maksaa jatkossa 29,70 aiemman 28,80 euron sijaan ja ABCD-lippu vastaavasti 45 euroa nykyisen 43,20 euron sijaan.
- Aikuisten kertalipun hinta HSL-sovelluksessa tai HSL-kortin arvolla nousee vyöhykevalinnan mukaan 10–20 senttiä.
Julkaisemme ensi vuoden hinnaston loppuvuoden aikana verkkosivuillamme hsl.fi/liput-ja-hinnat. Myyntikanaviimme hinnat päivittyvät 1.1.2026, jolloin uudet hinnat astuvat voimaan.
Vuoden 2026 HSL:n lippujen hinnat liitteenä.
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
