Pelastakaa Lapset: Kuilu lasten välillä syvenee – pienituloisten perheiden lapsilla pulaa jopa ruuasta

Pelastakaa Lasten Lapsen ääni 2025 -kyselyn mukaan perheiden väliset tuloerot heijastuvat yhä selvemmin lasten arkeen. Pienituloisten perheiden lapsista noin viidesosa (19 %) kokee, että kotona ei saa riittävästi ja säännöllisesti ruokaa. Hyvin toimeentulevien perheiden lapsista näin kokee vain 4 prosenttia. Pienituloisten perheiden lapsista lähes joka kolmannella (29 %) ei ole mahdollisuutta maksulliseen harrastukseen, kun taas hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla vastaava luku oli 5 prosenttia.

Lisäksi selvityksestä nousevat esille sairauksien kanssa elävien perheiden taloudelliset ongelmat, kuten vaikeudet ostaa tarvittavia lääkkeitä. Myös pula hygieniatarvikkeista ja vaatteista näkyy pienituloisten perheiden nuorten vastauksissa.

“Olen vasta teini-ikäinen. Minun ei kuuluisi joutua miettimään sitä, onko minulla varaa ostaa lääkkeitä tässä kuussa.”

”Välillä jääkaapissa ei ole ruokaa, ei ole varaa mihinkään ylimääräiseen esim. uusiin vaatteisiin. Joskus ei ole edes varaa ostaa shampoota, hoitoainetta tai vartalosaippuaa.”

Lasten vastauksia Lapsen ääni 2025 -kyselyyn.

Vain joka neljäs kokee mielenterveytensä hyväksi

Perheiden taloudelliset vaikeudet heijastuvat lasten hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Pienituloisten perheiden lapsista vain 23 prosenttia kokee mielenterveytensä hyväksi, kun hyvin toimeentulevien lapsilla vastaava luku on 44 prosenttia. Tiukan taloustilanteen kanssa kamppailevien perheiden lapset kertovat myös ulkopuolisuuden tunteista ja porukasta ulos jäämisen kokemuksista, sillä muut ikätoverit tekevät asioita, joihin itsellä ei ole varaa.

”Nuorten vastauksista selviää, että yli puolet pienituloisten perheiden lapsista (57 %) kokee taloudellisen tilanteen heikentyneen viimeisten vuosien aikana. Kaikista vastaajista näin kokee vain 18 prosenttia. Pienituloisten perheiden kipuillessa perusasioiden kanssa, hyvin toimeentulevat perheet matkustelevat, harrastavat ja ostavat uusia vaatteita”, Pelastakaa Lasten lapsiperheköyhyyden erityisasiantuntija Aino Sarkia sanoo.

”Ruoka on välillä aika vähissä, syömme monta päivää putkeen samaa ruokaa. Harrastuksia ei ole varaa harrastaa vaikka haluisikin.”

Lapsen vastaus Lapsen ääni 2025 -kyselyyn.

Lapset murehtivat perheen rahatilannetta ja vanhempien jaksamista

Perheen pienituloisuus kuormittaa vanhempien ohella myös lapsia. Yli puolet (54 %) heikosti toimeentulevien perheiden lapsista kokee huolta perheen taloudellisesta tilanteesta. Vanhempien jaksamisesta on huolissaan 42 prosenttia heikosti toimeentulevien perheiden lapsista, kun hyvin toimeentulevien perheiden lapsista vain 13 prosenttia kokee näin.

“Raha on tiukalla, yllättävä autohuolto maksoi yli 600 € siinä meni yli kuukauden rahat. Nyt säästetään milloin mistäkin. Äiti tehnyt parhaimmillaan kolmea työtä yhtä aikaa, jotta rahat riittää mun ja siskon harrastuksiin ja elämiseen.”

Lapsen vastaus Lapsen ääni 2025 -kyselyyn.

31 000 lasta putoamassa köyhyysrajan alapuolelle

Tänä syksynä sosiaali- ja terveysministeriö laski vaikutusarvioissaan, että hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset pudottavat 31 000 lasta köyhyysrajan alapuolelle. Jo tehdyt ja tulossa olevat leikkaukset huolestuttavat Lapsen ääni -kyselyyn vastanneita lapsia ja nuoria, joilla on jo nyt arjessaan aineellisia puutteita. Vastaajien mukaan toimeentulotuen määrää pitäisi kasvattaa, eikä heikentää, kuten nyt ollaan tekemässä.

”Ensisijainen ratkaisu lapsiperheiden kurjistuneeseen tilanteeseen olisi parantaa perheiden toimeentuloa hylkäämällä lakimuutokset, jotka lisäävät ja syventävät lapsiperheköyhyyttä. Sosiaaliturvaleikkausten vaikutukset kasautuvat jo valmiiksi heikossa asemassa olevien perheiden harteille. Tämä heikentää merkittävästi näiden lasten ja nuorten tulevaisuudenuskoa”, Aino Sarkia muistuttaa.

Toimituksille tiedoksi :

Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten tekemä vuosittainen kysely. Tänä vuonna kyselyn aiheina olivat lasten ja nuorten kokemukset hyvinvoinnista, arjesta ja perheen toimeentulosta.

Lasten ja nuorten vastauksia kerättiin keväällä 2025 Verianin verkkopaneelissa sekä Pelastakaa Lasten verkkokyselyllä. Yhteensä kyselyihin vastasi 2241 lasta ja nuorta. Verianin verkkopaneelissa vastaajia oli 1030 henkilöä, jotka edustavat 9–17-vuotiaiden väestöä, pois lukien Ahvenanmaa. Tulokset on painotettu vastaamaan niin sanottua vakioväestöä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Verianin kyselyssä itsensä pienituloiseksi määritteli 19 prosenttia vastaajista. Verianin teettämä verkkopaneelikysely toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Pelastakaa Lasten 12–17-vuotiaille suunnattuun verkkokyselyyn vastasi 1211 lasta ja nuorta.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023 pienituloisissa perheissä eli 123 100 lasta. Tämä oli 12,2 prosenttia asuntoväestön alle 18-vuotiaista.