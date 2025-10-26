Lainakysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2026

Suomen Pankin ja useiden talousennusteiden mukaan kotimainen talous on palaamassa varovaisesti kasvu-uralle. Kuluttajien ostovoiman arvioidaan paranevan, mikä lisää kiinnostusta isompiin hankintoihin ja rahoitusratkaisuihin. Onkin odotettavissa, että edullinen laina alkaa taas kelpaamaan kuluttajille.

Myös pk-sektorilla investointihalukkuus on nousemassa, erityisesti digitalisaation ja energiatehokkuuden edistämiseen liittyvissä hankkeissa. Lainojen kysynnän kasvuun vaikuttavat ennen kaikkea korkotason mahdollinen lasku, inflaation rauhoittuminen ja kuluttajien luottamuksen vahvistuminen.

Myös yritykset valmistautuvat kasvuun



Suomen Pankin kevään 2025 rahoitusmarkkinaraportin mukaan yrityslainojen kysyntä on alkanut elpyä ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Yrityslainakannan kasvu kääntyi plussalle vuoden 2025 toisella neljänneksellä, +1,8 % vuositasolla, mikä viittaa investointien käynnistymiseen.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) investointitiedustelun 2025 mukaan 41 % teollisuusyrityksistä suunnittelee lisäävänsä investointejaan seuraavan vuoden aikana. Erityisen voimakasta kasvuhalukkuus on vientiteollisuudessa ja teknologia-alalla.

Monet pk-yritykset ovat lykänneet laitehankintoja, rekrytointeja ja tuotekehityspanostuksia talouden epävarmuuden vuoksi, mutta nyt katse on jälleen kasvussa. Kun rahoituksen ehdot ovat parantumassa ja kysyntä markkinoilla vakautumassa, yritykset alkavat hakea aktiivisemmin lainaa tulevia investointeja varten.

Samaan aikaan kilpailu rahoituksesta tiukkenee. Useat toimialat – erityisesti teollisuus, rakentaminen ja teknologia – palaavat markkinoille lähes samanaikaisesti, mikä lisää painetta sekä lainaehtojen että päätösaikojen suhteen. Näissä olosuhteissa lainojen kilpailuttaminen ja korkojen vertailu korostuvat entisestään, sillä pienetkin erot rahoituksen hinnassa voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen kassavirtaan ja kannattavuuteen.

Kuluttajien luottamus ja sääntelyn vaikutukset

Kuluttajamarkkinoilla lainakysyntää tukee se, että viime vuosien sääntelymuutosten vaikutukset alkavat hiljalleen tasaantua. Vastuullisen luotonannon kiristyneet vaatimukset ja korkokaton pysyvä asettaminen ovat vakauttaneet markkinaa ja hillinneet ylivelkaantumista. Tämä on palauttanut luottamusta sekä rahoituspalveluihin että luotonantajiin.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan tuoreiden arvioiden mukaan kulutusluottojen määrä on jälleen hienoisessa kasvussa vuoden 2025 jälkipuoliskolla. Erityisesti suuremmat hankinnat – kuten asunnon remontit, ajoneuvohankinnat ja yritysten investoinnit – vauhdittavat lainamarkkinaa, kun korkotaso ja talousnäkymät pysyvät vakaampina.