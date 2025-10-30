Telian TV-asiakkaille maksutta urheilukanava ja brittiläisen suoratoistopalvelun sisällöt
Marraskuun alusta Telia Play -asiakkaat näkevät Eurosport 1 -kanavan ja brittiläisen BritBox -suoratoistopalvelun sisällöt maksutta.
Telia tuo ensimmäisenä Suomessa BritBoxin TV-asiakkailleen. Telia Play -asiakkaat näkevät palvelun sisällöt maksutta marraskuun alusta alkaen. Uusilla lisäyksillä vastataan asiakkaiden odotuksiin mahdollisimman kattavasta maksuttomasta sisällöstä.
”BritBox on suomalaisille uudempi tuttavuus, joka tarjoaa kattavasti brittiläistä rikos ja draamatuotantoa. Näille sisällöille löytyy varmasti kiinnostuneita katsojia. Haluamme tarjota asiakkaillemme kiinnostavia rahanarvoisia asiakasetuja”, toteaa Telian laajakaista- ja TV-liiketoiminnan johtaja Kalle Muhonen.
”Eurosportilla on jo vakiintunut katsojakuntansa. Kanava tarjoaa laajasti eri urheilulajeja, kuten ensi vuoden olympialaiset, snookeria, tennistä, pyöräilyä ja hiihtolajeja”, kertoo Muhonen.
BritBox on BBC:n ylläpitämä suoratoistopalvelu, jonka sisällöt keskittyvät erityisesti rikossarjoihin, draamaan, komediaan, dokumentteihin ja saippuasarjoihin. Palvelun sisällöt tuodaan nähtäville suoraan Telia Playn ohjelmakirjastoon, eikä Telian asiakkaan tarvitse hankkia erillistä sovellusta.
Eurosport 1 ja BritBox lisätään maksutta kaikille Telia Play -digiboksin tai sovelluksessa tallennuspalvelun tilanneille asiakkaille. Sisällöt ovat katsottavissa 1.11. alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
Linkit
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Telia Finland Oyj
Asiakkaiden laitehankintojen maksaminen uudistuu Telialla – yli puolet laitemyynnistä tapahtuu rahoituksella30.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Telia tuo kuluttaja-asiakkailleen muiden perinteisten maksutapojen rinnalle uusina vaihtoehtoina joustavat Klarnan maksutavat ja MobilePayn nopean maksamisen.
Kysely: Kyberyökkäykset huolettavat edelleen yrittäjiä – yhä useammassa yrityksessä ollaan huolissaan kybervakoilusta29.10.2025 12:10:00 EET | Tiedote
Yli puolet yrittäjistä on huolissaan kyberhyökkäyksistä, käy ilmi Telian kyselystä. Erityisesti kybervakoiluun liittyvät huolet ovat nousseet voimakkaasti yrittäjien keskuudessa.
Telia ja Wolt uudistavat elektroniikan ostamista – tuotteet kotiovelle tunnissa24.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Tiivistyvän yhteistyön ansiosta suomalaiset voivat tilata Telian tuotteita Woltin sovelluksen välityksellä ja saada ne kotiin jopa tunnissa. Telian laitetilauksista noin puolet tehdään verkosta, mutta digiostamisen ennakoidaan kasvavan.
Mökin elektroniikka kannattaa laittaa talviteloille – ”Pienellä vaivalla säästää jopa satoja euroja”22.10.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Elektroniset laitteet kannattaa laittaa asianmukaiseen säilöön talveksi erityisesti vapaa-ajan asunnoissa, jotka eivät ole ympärivuotisessa käytössä. Ennakoimalla voi vähentää mökin laiterikkoja ja pidentää elektroniikan käyttöikää.
EPSI Rating: Telialla Suomen tyytyväisimmät asiakkaat6.10.2025 11:16:12 EEST | Tiedote
Tuore EPSI Rating kertoo, että Telia teki selkeän paluun kärkeen kuluttaja-asiakastyytyväisyydessä ja paransi asiakaskokemusta lähes kaikilla mittareilla. Yritysasiakkaissa Telia sijoittui jälleen kärkipaikalle. Operaattori sai kiitosta erityisesti tasaisesta laadusta ja luotettavasta kumppanuudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme