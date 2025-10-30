Telia Finland Oyj

Telian TV-asiakkaille maksutta urheilukanava ja brittiläisen suoratoistopalvelun sisällöt

31.10.2025 09:36:22 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Marraskuun alusta Telia Play -asiakkaat näkevät Eurosport 1 -kanavan ja brittiläisen BritBox -suoratoistopalvelun sisällöt maksutta.

Telia tuo ensimmäisenä Suomessa BritBoxin TV-asiakkailleen. Telia Play -asiakkaat näkevät palvelun sisällöt maksutta marraskuun alusta alkaen. Uusilla lisäyksillä vastataan asiakkaiden odotuksiin mahdollisimman kattavasta maksuttomasta sisällöstä.

”BritBox on suomalaisille uudempi tuttavuus, joka tarjoaa kattavasti brittiläistä rikos ja draamatuotantoa. Näille sisällöille löytyy varmasti kiinnostuneita katsojia. Haluamme tarjota asiakkaillemme kiinnostavia rahanarvoisia asiakasetuja”, toteaa Telian laajakaista- ja TV-liiketoiminnan johtaja Kalle Muhonen.

”Eurosportilla on jo vakiintunut katsojakuntansa. Kanava tarjoaa laajasti eri urheilulajeja, kuten ensi vuoden olympialaiset, snookeria, tennistä, pyöräilyä ja hiihtolajeja”, kertoo Muhonen.

BritBox on BBC:n ylläpitämä suoratoistopalvelu, jonka sisällöt keskittyvät erityisesti rikossarjoihin, draamaan, komediaan, dokumentteihin ja saippuasarjoihin. Palvelun sisällöt tuodaan nähtäville suoraan Telia Playn ohjelmakirjastoon, eikä Telian asiakkaan tarvitse hankkia erillistä sovellusta.

Eurosport 1 ja BritBox lisätään maksutta kaikille Telia Play -digiboksin tai sovelluksessa tallennuspalvelun tilanneille asiakkaille. Sisällöt ovat katsottavissa 1.11. alkaen.

