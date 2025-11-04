Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 3.11.
Alun perin säästötarve henkilöstökustannuksista oli 15 miljoonaa euroa. Sitä on nyt pienennetty 11,8 miljoonaan euroon. Yhteistoimintaneuvottelujen osuus säästötarpeesta oli 4,3 miljoonaa euroa. Loput säästöstä toteutetaan rekrytointimenettelyn kautta.
Ennen neuvottelujen aloitusta arvioitiin henkilöstövähennysten olevan enintään 80 henkilötyövuotta. Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana on osin löydetty muita ratkaisuja, jotka vähentävät irtisanomisuhan alla olvien määrää. Irtisanominen voi koskea 72 henkilöä.
Hyvinvointialueella on jatkuvasti avoimia työpaikkoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Henkilöille, joiden työtehtävät loppuvat muutosten myötä, tullaan mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan uusia työtehtäviä. Irtisanottavien määrä selviää vasta, kun uusiin tehtäviin sijoitettavien määrä on selvillä.
– Pyrimme minimoimaan irtisanottavien määrää ja uudelleensijoittamaan henkilöitä muihin avoinna oleviin tehtäviin, sanoo HR-johtaja Juha Suikkanen.
Yhteistoimintaneuvottelut ovat osa ensi vuoden talousarvion suunnittelua, jossa on tavoitteena 51 miljoonan euron kustannusten lasku. Muita säästökohteita ovat esimerkiksi ostopalvelut, ruoka- ja siivouspalveluiden säästöt sekä toiminnan tehostaminen.
– Näin merkittävien säästöjen tekeminen henkilöstöstä ei ole ollut helppoa. Suurin osa henkilöstöön kohdistuvasta 11,8 miljoonan euron säästöstä tehdään rekrytointimenettelyn kautta, jossa eläköitymisen tai työpaikan vaihdon takia vapautuvia tehtäviä lakkautetaan, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.
Näin säästöt henkilöstökustannuksista tehdään:
- Alkuperäinen säästötarve: 15 M€
- Nykyinen säästötarve: 11,8 M€
- YT-neuvottelujen osuus: 4,3 M€
- Rekrytointimenettelyn osuus: 7,5 M€
– Kiitän henkilöstön edustajia hyvästä ja keskustelevasta ilmapiiristä neuvottelujen aikana, sanoo Juha Suikkanen.
Vaikutuksia myös ylimpään johtoon
Yhteistoimintaneuvotteluilla on vaikutusta myös ylimmän johdon tehtäviin, joista vähennetään yksi. Asiakas- ja resurssikeskuksen toimialan johtaja Satu Hautamäki johtaa ainakin kesäkuuhun 2026 saakka myös sosiaali- ja terveyskeskuksen toimialaa. Sen aiempi johtaja Sofia Svartsjö aloittaa johtajaylilääkärinä 1.12 alkaen. Satu Hautamäki toimii jatkossakin myös asiakas- ja resurssikeskuksen toimialan johtajana.
Aluehallitus kokoontuu 17.11
Aluehallitus saa 17.11. tiedokseen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen ja päättää samassa kokouksessa hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2026. Hyvinvointialueen on sopeutettava toimintansa kustannuksia vastaamaan valtionrahoitusta. Vuoden 2026 talousarvio on suunniteltu siten, että Pohjanmaa voi toimia lain mukaisesti ja kattaa ensimmäisten toimintavuosien alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä.
Yhteyshenkilöt
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Juha SuikkanenHr-johtajaPuh:040 183 5803juha.suikkanen@ovph.fi
Marina Kinnunenhyvinvointialueen johtajaPuh:044 323 1808marina.kinnunen@ovph.fi
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla.
