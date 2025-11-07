Kokoomuksen Valkonen: Suomalaisten paluumuuttajien kannusteisiin merkittävä parannus – ”Nyt otettiin iso askel oikeaan suuntaan”

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkosen mukaan alemman lähdeveron soveltamisajan pidentäminen on merkittävä kasvupäätös.

– Soveltamisajan pidentäminen jopa viiteen vuoteen suomalaisten paluumuuttajien osalta on historiallinen kannuste palata Suomeen kehittämään innovaatioita ja rakentamaan kasvua. Valiokuntakäsittelyssä kahden vuoden soveltamisaika osoittautui liian lyhyeksi paluumuuttajien osalta, summaa Valkonen.



Ensi vuoden alusta alkaen avainhenkilöiden yleistä lähdeveroa ehdotetaan alennettavaksi 32 prosentista 25 prosenttiin. Päätös perustuu puoliväliriihen päätöksiin työnteon kannustimien vahvistamisesta. Alempi lähdevero kannustaa merkittävällä tavalla suomalaisia paluumuuttoon sekä houkuttelee Suomeen myös kansainvälisiä huippuosaajia.

Valkosen mukaan päätöksillä on suora yhteys kasvuun, vientiin ja työllisyyteen.

– Jokainen maahan palannut osaaja tuo mukanaan tietoa, verkostoja ja uusia mahdollisuuksia. He auttavat suomalaisia yrityksiä menestymään maailmalla, ja juuri sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja tänne kotimaahan, Valkonen toteaa.

Osaajapula on monilla aloilla todellinen, vaikka suhdannetilanne on nyt haastava. Paremman suhdanteen koittaessa asia korostuu ennestään.

– Kun kasvu jälleen kiihtyy, yritykset tarvitsevat nopeasti osaavaa työvoimaa. Me haluamme varmistaa, että olemme valmiina siihen hetkeen. Pullonkauloja työvoiman saatavuudelle ei saa syntyä talouskasvun tukkeeksi. Lähdeveron madaltaminen tuo Suomeen täysin uudenlaista erityisosaamista, Valkonen painottaa.

Avainhenkilöiden lähdeveron madaltaminen myös kansainvälisten osaajien osalta tulee tuomaan Suomeen aivan uudenlaista osaamista.

– Me kilpailemme samoista osaajista kuin muutkin läntiset taloudet. Jos haluamme houkutella maailman huippuja Suomeen, meidän on oltava houkuttelevia myös verotuksen ja työympäristön osalta. Nyt tehty muutos on vahva viesti: Suomi haluaa ja osaa olla kilpailukykyinen, Valkonen sanoo.