Kokoomuksen Valkonen: Suomalaisten paluumuuttajien kannusteisiin merkittävä parannus – ”Nyt otettiin iso askel oikeaan suuntaan”
Valtiovarainvaliokunta on mietinnössään päättänyt esittää merkittävää parannusta suomalaisten avainhenkilöiden paluumuuttamisen kannusteisiin. Valiokunta esittää, että Suomen kansalaisten osalta alemman lähdeveron soveltamisaikaa pidennettäisiin hallituksen esittämästä kahdesta vuodesta jopa viiteen vuoteen.
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Ville Valkosen mukaan alemman lähdeveron soveltamisajan pidentäminen on merkittävä kasvupäätös.
– Soveltamisajan pidentäminen jopa viiteen vuoteen suomalaisten paluumuuttajien osalta on historiallinen kannuste palata Suomeen kehittämään innovaatioita ja rakentamaan kasvua. Valiokuntakäsittelyssä kahden vuoden soveltamisaika osoittautui liian lyhyeksi paluumuuttajien osalta, summaa Valkonen.
Ensi vuoden alusta alkaen avainhenkilöiden yleistä lähdeveroa ehdotetaan alennettavaksi 32 prosentista 25 prosenttiin. Päätös perustuu puoliväliriihen päätöksiin työnteon kannustimien vahvistamisesta. Alempi lähdevero kannustaa merkittävällä tavalla suomalaisia paluumuuttoon sekä houkuttelee Suomeen myös kansainvälisiä huippuosaajia.
Valkosen mukaan päätöksillä on suora yhteys kasvuun, vientiin ja työllisyyteen.
– Jokainen maahan palannut osaaja tuo mukanaan tietoa, verkostoja ja uusia mahdollisuuksia. He auttavat suomalaisia yrityksiä menestymään maailmalla, ja juuri sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja tänne kotimaahan, Valkonen toteaa.
Osaajapula on monilla aloilla todellinen, vaikka suhdannetilanne on nyt haastava. Paremman suhdanteen koittaessa asia korostuu ennestään.
– Kun kasvu jälleen kiihtyy, yritykset tarvitsevat nopeasti osaavaa työvoimaa. Me haluamme varmistaa, että olemme valmiina siihen hetkeen. Pullonkauloja työvoiman saatavuudelle ei saa syntyä talouskasvun tukkeeksi. Lähdeveron madaltaminen tuo Suomeen täysin uudenlaista erityisosaamista, Valkonen painottaa.
Avainhenkilöiden lähdeveron madaltaminen myös kansainvälisten osaajien osalta tulee tuomaan Suomeen aivan uudenlaista osaamista.
– Me kilpailemme samoista osaajista kuin muutkin läntiset taloudet. Jos haluamme houkutella maailman huippuja Suomeen, meidän on oltava houkuttelevia myös verotuksen ja työympäristön osalta. Nyt tehty muutos on vahva viesti: Suomi haluaa ja osaa olla kilpailukykyinen, Valkonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville ValkonenKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Partanen: Suojaosan poistaminen ei ole tehnyt tehnyt osa-aikatyöstä kannattamatonta7.11.2025 12:55:58 EET | Tiedote
SDP on väittänyt, että hallituksen tekemä työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien poisto on romuttanut osa-aikatyön ja työnteon kannustimet. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen mukaan väitteet eivät perustu faktoihin.
Kokoomuksen Aalto-Setälä YK:n ilmastokokoukseen edustamaan Suomen eduskuntaa7.11.2025 11:53:54 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, talousvaliokunnan varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä osallistuu YK:n Belémin COP30 ilmastokokoukseen Suomen delegaation osana. Hän edustaa Suomen eduskuntaa talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan valitsemana.
Kokoomuksen Laiho: Vahvistamme luottamusta soten rahoitukseen – diagnoositietoihin liittyvät epäselvyydet selvitetään6.11.2025 15:49:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho pitää erinomaisena kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen päätöstä nimetä selvityshenkilö arvioimaan sote-rahoituksen diagnoositietojen toimittamista ja tietopohjan varmuutta. Laihon mukaan päätös on tärkeä askel läpinäkyvyyden lisäämiseksi sekä rahoitusmallin luotettavuuden ja kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi.
Kokoomuksen Kinnari: Kiitos Orpon hallituksen vesihuolto pysyy jatkossa täysimääräisesti yhteisessä omistuksessa5.11.2025 12:02:43 EET | Tiedote
Maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään keskiviikkona 5.11. hyväksynyt mietinnön vesihuoltolain muutoksesta. Lakimuutos yksiselitteisesti estää vesihuollon tai sen osuuksien myymisen yksityisille toimijoille.
Kokoomuksen Autto ja Vikman: Suomalaisten huoleen on jo vastattu – ”Vahvistamme omaa puolustustamme ja syvennämme Nato-yhteistyötä”4.11.2025 16:59:50 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista pelkää Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa laajenevan eurooppalaiseksi suursodaksi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman korostavat, että Suomen turvallisuutta vahvistetaan tällä hetkellä kaikilla tasoilla: kotimaassa, Natossa ja EU:ssa. Suomalaisten huoli otetaan vakavasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme