Rakennusliike Lapti Oy

Urban Partners ja Rakennusliike Lapti voittaneet kilpailutuksen viiden päiväkodin toteutuksesta Turkuun

11.11.2025 10:00:00 EET | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote

Turun kaupunki investoi historiallisen paljon kouluihin ja päiväkoteihin. Osana Turun päiväkotien uudistushanketta Urban Partners ja Rakennusliike Lapti rakentavat suunnitelmien mukaan viisi uutta, kestävää ja laadukasta päiväkotikiinteistöä kaupungin omaan käyttöön. 

Lausteen päiväkoti. Kuva: Arco architecture company
Lausteen päiväkoti. Kuva: Arco architecture company

Kiinteistösijoittaja Urban Partners (entinen Nrep) ja Lapti voittivat Turun kaupungin järjestämän kilpailutuksen uusista päiväkotikiinteistöistä. Kokonaisuus koskee viittä päiväkotia, jotka sijoittuvat hyvien kulkuyhteyksien varrelle lähelle Turun keskustaa ja tarjoavat yli 700 varhaiskasvatuspaikkaa.  

Turun kaupunginhallitus käsitteli päiväkotien uudistushanketta kokouksessaan 10.11., ja hanke etenee Turun kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa marraskuun 17. päivä. 

Päiväkodit toteutetaan vuokramallilla, jossa Urban Partners toimii kiinteistöjen kehittäjänä ja omistajana, Lapti vastaa päiväkotien suunnittelusta ja rakentamisesta. Päiväkotien pää- ja arkkitehtisuunnittelijana toimii Arco architecture company. Turun kaupunki vuokraa päiväkodit pitkällä vuokrasopimuksella varmistaen näin pitkäaikaisen varhaiskasvatuspalveluiden tarjonnan. Päiväkodit nousevat Lausteelle, Kärsämäkeen, Härkämäkeen, Pitkämäkeen ja Varissuolle. 

”Turku on kasvava kaupunki, jossa alle kouluikäisten lasten määrä on kasvussa. Tämän myötä kaupunkiin tarvitaan myös lisää laadukkaita päiväkotipaikkoja. Me Urban Partnersilla haluamme olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta ja toimia kaupungin pitkäaikaisena ja luotettavana kumppanina varhaiskasvatuksen tilaratkaisuissa”, sanoo Urban Partnersin Suomen maajohtaja Joonas Lemström

”Me Laptilla olemme saaneet olla mukana rakentamassa laadukkaita päiväkoteja tuhansille lapsille Suomessa. Olemme ylpeitä yhdessä Urban Partnersin kanssa tehdystä tarjouksesta Turun kaupungille. Laatutasoltaan ehdotuksemme päiväkodit ovat päiväkotirakentamisen ehdotonta huippua ja vastaavat sekä Turun kaupungin tarpeeseen että hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisen tyytyväisiä olemme päiväkotien toiminnalliseen suunnitteluun ja lapsilähtöisyyden toteutumiseen suunnitelmissa. Keskiössä ovat rakennuksen tulevat käyttäjät”, sanoo Laptin aluejohtaja Ville Raitanen. 

Turun kaupungin päiväkotiuudistushankkeessa rakennetaan yhteensä 22 uutta päiväkotia, joissa tulee olemaan tilat lähes 3 000 lapselle.  

Avainsanat

rakennusliike laptiurban partnersturkupäiväkoditvuokramalli

Yhteyshenkilöt

Jannica Aalto
Viestintäpäällikkö, Urban Partners
jaaa@nrep.com
+358 45 134 7636

Ville Raitanen
Aluejohtaja, Rakennusliike Lapti
ville.raitanen@lapti.fi
+358 40 054 9791

Kuvat

Härkämäen päiväkoti. Kuva: Arco architecture company
Härkämäen päiväkoti. Kuva: Arco architecture company
Tietoja julkaisijasta

Lapti lyhyesti

Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi

Vaikuttavaa jälkeä.

