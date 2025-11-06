EU-rahoitus 2028–2034: Kilpailukykyrahoitusta halutaan kaksinkertaistaa – rahoitus on kohdennettava parhaille hankkeille

Suomalainen elinkeinoelämä vetoaa YK:n ilmastokokouksessa päästövähennysten puolesta – käytännön ratkaisut löytyvät 4.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän paine on entistä tärkeämpää, kun geotalouden jännitteet ja valtioiden taloushaasteet heijastuvat COP30-neuvotteluihin. EK vie Brasilian ilmastokokoukseen viestin siitä, kuinka kilpailukyky ja kunnianhimoiset ilmastotoimet on mahdollista yhdistää. Suomen näkyvyyttä vahvistaa oma maapaviljonki, jossa yritykset esittelevät käytännön ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi eri sektoreilla. YK:n ilmastokokous (COP30) pidetään Brasilian Belemissä 10.–21.11. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta on paikan päällä 10.–15.11. vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen ja johtava asiantuntija Janne Peljo. Kokous järjestetään 10 vuotta Pariisin historiallisen ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen. Maailman valtioiden odotetaan nyt tuovan kokoukseen uudet, aiempaa kunnianhimoisemmat kansalliset päästövähennyssitoumukset (National Determined Contributions, NDC). Tähän liittyen EU:n jäsenmaiden ympäristöministerit kokoontuvat tänään 4.11. Brysseliin päättämään unionin sitoumuksesta eli 90 prosenti