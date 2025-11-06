EU-rahoitus 2028–2034: Kilpailukykyrahoitusta halutaan kaksinkertaistaa – rahoitus on kohdennettava parhaille hankkeille
Lähes kolmannes tulevasta monivuotisesta EU-budjetista halutaan kohdentaa kilpailukykyyn. Jotta nämä investoinnit kääntyvät talouskasvuksi, tulee EU-rahoituksen saaminen ratkaista aidon kilpailun ja hankkeiden paremmuuden perusteella. Tärkeää kaupallistamisvaihetta on rahoitettava nykyistä vahvemmin. Elinkeinoelämän keskusliitto EK tarjoaa Brysselin päättäjille malliksi Business Finlandin veturihankerahoitusta, josta on Suomessa saatu erinomaiset kokemukset.
EU-komissio ehdottaa, että kilpailukykyyn kohdistuva rahoitus yli kaksinkertaistettaisiin vuosien 2028–2034 monivuotisessa rahoituskehyksessä (MFF, Multiannual Financial Framework). Tutkimusta, tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa rahoitettaisiin seuraavien ohjelmien kautta:
- Suunnitteilla on täysin uusi kilpailukykyrahasto (ECF, European Competitiveness Fund), jolla rahoitettaisiin Euroopan strategisia investointeja erityisesti teknologioissa ja puolustusteollisuudessa. Rahasto sisältää merkittäviä mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille.
- Tutkimuspainotteiselle puiteohjelmalle (Horisontti Eurooppa) esitetään jatkoa, toteutettuna osana kilpailukykyrahastoa. Valtaosa nykyisen puiteohjelman rahoituksesta on mennyt tutkimukseen, mutta myös suomalaiset yritykset ovat onnistuneet kotiuttamaan rahoitusta hyvin. Eritoten puiteohjelman 2-pilari on palvellut Suomea onnistuneesti.
EK pitää erinomaisena sitä, että nämä kaksi rahoituslähdettä halutaan tulevalla MFF-kaudella kytkeä vahvasti yhteen. Näin voitaisiin parhaimmillaan kattaa yritysten koko innovaatioelinkaari aina teolliseen käyttöönottoon ja kaupallistamiseen asti.
EK:n ratkaisut, kuinka kilpailukykyrahoitus käännetään talouskasvuksi
EU on oikealla asialla, kun se on kuromassa kiinni investointivajetta. Rahoituksen määrää tärkeämpää on kuitenkin se, mitä tuloksia sillä aikaansaadaan, arvioi EK:n johtava asiantuntija Joanna Tikkanen:
”Kilpailukykyrahastolle ehdotetut strategiset painopisteet on valittu viisaasti: puolustusteollisuus, puhdas siirtymä, digitalisaatio ja biotalous ovat keskeisiä Euroopan talouskasvun ja globaalin kilpailukyvyn kannalta. Ne ovat myös aloja, joissa Suomella on merkittäviä vahvuuksia”.
Kriittisiä tavoitteita MFF-neuvotteluissa:
- Kilpailukykyä koskeva rahoitus on kilpailutettava ja myönnettävä aidon paremmuuden perusteella
Ratkaisevaa on se, kuinka varat kohdennetaan: ohjataanko EU-rahoitusta Euroopan parhaiden hankkeiden toteuttamiseen vai yritetäänkö sillä päinvastoin kiriä takamatkalla olevia.
EK vaikuttaa voimallisesti sen puolesta, että kilpailukykyrahoituksen pääsäännöksi saataisiin kilpailullisuus siten, että rahoitusta myönnettäisiin hankkeiden aidon paremmuuden perusteella.
- Riittävä rahoitus kaupallistamisvaiheelle
EK peräänkuuluttaa riittävää fokusta innovaatioketjun ratkaisevaan kaupallistamisvaiheeseen. Investoinnit valuvat hukkaan ja talouskasvun hyödyt jäävät saamatta, jos t&k-toiminnan tuloksia ei saada onnistuneesti markkinoille.
Suomen veturihankkeiden rahoitusmalli kiinnostaa nyt Brysselissä
Komissio kaavailee kilpailukykyrahaston yhteyteen erityistä EU Tech Frontrunners -mallia, jolla rahoitettaisiin kärkiyritysten ja niiden kumppaneiden toteuttamia kunnianhimoisia yhteishankkeita.
”EK tarjoaa EU Tech Frontrunners -mallin valmistelijoille esikuvaksi Suomessa kehitettyä veturihankerahoitusta, jota Business Finland on kanavoinut. Veturiyritysten kumppaneina sadat pk-yritykset, startupit ja tutkimuslaitokset ovat päässeet mukaan rakentamaan maailmanluokan innovaatiohankkeita”, toteaa EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.
Jos suomalaisen esikuvan vahvuudet saadaan toteutumaan EU-tasolla, voi EU Tech Frontrunners -rahoitus auttaa kokonaisten arvoketjujen skaalautumista ja kansainvälistä menestystä. Avainasemassa senkin osalta on rahoituksen kilpailullisuus.
Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Joanna Tikkanen, puh. 050 528 1281
Johtaja Riikka Heikinheimo, puh. 046 922 9692
etunimi.sukunimi@ek.fi
valokuvat
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
EK:n selvitys: Sääntely maksaa suomalaisyrityksille jopa kuusi miljardia euroa vuodessa6.11.2025 10:34:38 EET | Tiedote
Yrityksiin kohdistuva sääntely aiheuttaa yrityksille miljardiluokan kustannukset vuosittain. Luvut osoittavat, että sääntelyn sujuvoittamiseen on tartuttava niin kotimassa kuin EU:ssa.
Aaro Cantellille esitetään jatkoa EK:n hallituksen puheenjohtajana5.11.2025 11:08:49 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vaalivaliokunta esittää, että Aaro Cantell jatkaa EK:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2026. Valinnasta päättää EK:n edustajisto 17. marraskuuta.
Suomalainen elinkeinoelämä vetoaa YK:n ilmastokokouksessa päästövähennysten puolesta – käytännön ratkaisut löytyvät4.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän paine on entistä tärkeämpää, kun geotalouden jännitteet ja valtioiden taloushaasteet heijastuvat COP30-neuvotteluihin. EK vie Brasilian ilmastokokoukseen viestin siitä, kuinka kilpailukyky ja kunnianhimoiset ilmastotoimet on mahdollista yhdistää. Suomen näkyvyyttä vahvistaa oma maapaviljonki, jossa yritykset esittelevät käytännön ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi eri sektoreilla. YK:n ilmastokokous (COP30) pidetään Brasilian Belemissä 10.–21.11. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta on paikan päällä 10.–15.11. vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen ja johtava asiantuntija Janne Peljo. Kokous järjestetään 10 vuotta Pariisin historiallisen ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen. Maailman valtioiden odotetaan nyt tuovan kokoukseen uudet, aiempaa kunnianhimoisemmat kansalliset päästövähennyssitoumukset (National Determined Contributions, NDC). Tähän liittyen EU:n jäsenmaiden ympäristöministerit kokoontuvat tänään 4.11. Brysseliin päättämään unionin sitoumuksesta eli 90 prosenti
Kutsu julkistustilaisuuteen: EK:n selvitys sääntelystä aiheutuvista kustannuksista | torstai 6.11.2025 klo 10.3031.10.2025 12:27:56 EET | Kutsu
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on tehnyt selvityksen sääntelystä aiheutuvista kustannuksista. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies julkistaa selvityksen tulokset Teams-tilaisuudessa torstaina 6.11.2025 kello 10.30–11.30. Kuinka paljon se sääntely oikein maksaa? Entä viimeaikaiset EU-sääntelykokonaisuudet? Mitkä ovat suomalaisten yritysten tunnelmat viimeaikaisen kehityksen osalta? Tilaisuudessa taustoitetaan sääntelystä aiheutuvia kustannuksia sekä esitellään mahdollisuuksia niiden vähentämiseksi ja seuraamiseksi. Selvitystä ovat kommentoimassa EK:n yrityslainsäädännön tiimistä johtaja Juho Mäki-Lohiluoma, johtava asiantuntija Hannu Ylänen ja avustava asiantuntija Kasper Sass. Ilmoittaudu infoon alla olevasta linkistä, niin saat sähköpostiisi kalenterikutsun ja Teams-linkin: https://tapahtumat.ek.fi/attend/now/y6PZM Tervetuloa!
EK:n Suhdannebarometri: Suhdanteet kääntyneet hieman parempaan – kasvuodotuksia erityisesti teollisuudessa27.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
EK:n lokakuun Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys on kääntynyt viime kuukausina hieman parempaan vaisun alkukesän jälkeen. Kohennusta aiempaan tapahtui erityisesti teollisuudessa, mutta kaikkien päätoimialojen mukaan tämänhetkinen tilanne on edelleen keskimääräistä heikompi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme