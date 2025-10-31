Yhteisöllisyys on turvallisuusteko - Suomen Kylät ja Commu aloittavat yhteistyön
Suomen Kylät ry ja Commu-sovellus aloittavat yhteistyön parantaakseen kyläyhteisöjen turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyö mahdollistaa digitaalisen naapuriavun, mikä vahvistaa yhteisöjä ja vähentää yksinäisyyttä. Commu tukee kyläyhteisöjä matalan kynnyksen välineenä, joka helpottaa avun tarjoamista ja pyytämistä turvallisesti.
Nykyisessä maailmantilanteessa on entistä tärkeämpää, että tunnemme toisemme ja tiedämme kuka seinän tai tien toisella puolella asuu. Se, että löydämme digitaalisesta ratkaisusta toistemme avuntarjoukset ja paikallisten kyläyhdistysten toiminnan ei ole vain mukava lisä kyläarkeen, vaan myös konkreettinen turvallisuuskysymys. Kun tiedämme, kuka voi auttaa traktorilla, jos auto on ojassa tai kuka käy katsomassa yksin asuvan naapurin voinnin, olemme vahvempia myös silloin, jos jotain vielä vakavampaa tapahtuu.
Sami Ekmark, psykiatrinen sairaanhoitaja, yksi Commu -sovelluksen perustajista, kiteyttääkin, että yhteisöllisyys on yhteiskuntamme paras turvaverkko. Kun tunnemme toisemme, olemme vahvempia kaikissa tilanteissa. Commun avulla kyläyhteisöt saavat käyttöönsä digitaalisen työkalun, joka tukee perinteistä naapuriapua ja vahvistaa turvallisuutta. Commun kautta apua voi pyytää tai antaa muutamalla napin painalluksella.
– Yhteisöllisyys myös parantaa turvallisuuden tunnetta ja tuo turvaa arkeen silloin, kun viranomaisten apu ei heti saavuta kaikkia, Ekmark toteaa.
Suomen Kylät ry:n kehittämispäällikköpäällikkö Johanna Niilivuo on samoilla linjoilla.
– Vaikka naapuri onkin maaseudulla usein tuttu ja kylillä asuvat tuntevat toisensa, sekä avun pyytäminen että avun tarjoaminen voi olla monestakin syystä vaikeaa. Commu on hyvä väline madaltamaan tätä kynnystä, Niilivuo sanoo.
Yhteisöllisyys on yhteinen vastuu, jota teknologia voi tukea
Turvallisuus rakentuu arjen pienistä teoista ja kohtaamisista. Naapurin lemmikkien hoitaminen, kyytitarjous kauppaa, apu lumitöissä tai pihatalkoissa voivat olla ratkaisevia sekä hyvinvoinnin että turvallisuuden kannalta.
– Yhteisöllisyys ehkäisee yksinäisyyttä, vähentää terveysriskejä ja lisää ihmisen hyvinvointia. Se vahvistaa osallisuutta, sillä jokainen voi osallistua pienelläkin avulla. Lisäksi se helpottaa julkisten palveluiden kuormitusta, kun asukkaat auttavat toisiaan, Ekmark korostaa.
Yhteisöllisyyden merkitys korostuu erityisesti, kun arjessa tapahtuu jotain poikkeuksellista. Niin normaalissa arjessa kuin hätätilanteessa on tärkeää, että tiedämme ketä lähellämme asuu ja että pystymme olemaan toisiimme nopeasti ja turvallisesti yhteydessä.
Commu toimii matalan kynnyksen apuvälineenä, joka tekee naapuriavusta turvallista ja helppoa. Kylien asukkaiden ja kesäasukkaiden on nyt mahdollista muutamalla napin painalluksella tehdä talkoista, avun tarpeista ja tarjouksista näkyviä. Commussa henkilöllisyyden voi vahvistaa Mobiilivarmenteella ja pankkitunnistautumalla, mikä tekee auttamisesta ja avun pyytämisestä turvallisempaa kuin muissa someryhmissä.
Commuun pääsee helposti mukaan avaamalla yhdistystilin Commun verkkosivuilta tai olemalla suoraan yhteydessä Sami Ekmarkiin. Näin aloitat Commun käytön kyläyhdistyksenä:
-
Avaa maksuton yhdistystili kyläyhdistyksellesi.
-
Luot ilmoituksen Commuun kyläyhdistyksesi toiminnasta.
-
Uudet vapaaehtoiset tai kyläläiset Commussa voivat nyt olla yhteydessä sinuun. Muista tarkistaa aika-ajoin sähköpostisi tai Commu -tilisi uusista viesteistä.


Karoliina Kauhanen, Commu, Puh: 0403614070, karoliina@commuapp.fi, commuapp.fi
Johanna Niilivuo, Kehittämispäällikkö, Suomen Kylät ry
Suomen Kylät ry – Finlands Byar rf on paikalliskehittämisen eduntekijä ja kylätoiminnan kattojärjestö. Suomen Kylät tekee töitä sen eteen, että suomalaisten on mahdollista elää hyvää elämää kylissä ympäri maan. Järjestö edistää maaseudun uudistumista ja elinvoimaa, toimivia palveluja, viihtyisiä ja turvallisia asuinympäristöjä sekä suomalaisten hyvinvointia. Suomen Kylät vaikuttaa rohkeasti ja puhuu paikallisen puolesta. Järjestö antaa äänen kylille ja paikallisyhteisöille.





