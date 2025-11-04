Kuka on Joulun kuumin koira? R-kioski etsii Suomen hurmaavinta hauvaa!

19.11.2025 10:58:22 EET | R-kioski | Tiedote

R-kioski lanseeraa valtakunnallisen Joulun kuumin koira -kilpailun. Tarkoituksena on löytää koira, joka onnistuu ilahduttamaan suomalaisia kaikkein eniten joulukauden aikana. Kilpailuun voivat osallistua kaikki koiranomistajat lähettämällä kuvan lemmikistään kampanjasivun kautta.

R-kioskilla etsinnässä Joulun kuumin koira
Kilpailu alkoi maanantaina ja kestää kuusi viikkoa. Jokainen koiranomistaja voi osallistua kisaan jakamalla kuvan lemmikistä R-kioskin kampanjasivulla r-kioski.fi/kuuminkoira. Yleisö saa äänestää suosikkejaan, ja joulukuun lopussa kolme eniten ääniä saanutta koiraa palkitaan herkkupaketilla ja omistajat runsaalla määrällä hodareita. Unohtamatta tietenkään kunniaa kantaa titteliä Joulun kuumin koira 2025! 

“Pimeään vuodenaikaan pienet ilonaiheet tuntuvat tavallista tärkeämmiltä. Halusimme Ärrällä leikitellä ajatuksella, että kuuma koira on paljon enemmän kuin hodari, se voi olla myös koira joka saa ihmiset hymyilemään. On kiinnostavaa nähdä, millaisia koiria suomalaiset tuovat esiin ja ketä he lopulta päättävät äänestää”, sanoo R-kioskin brändipäällikkö Suzana Bincl. 

Voittajat julkaistaan 29. joulukuuta 2025 R-kioskin sosiaalisessa mediassa ja kampanjasivulla. Kilpailua voi seurata sekä kampanjasivulla että R-kioskin sosiaalisen median kanavissa, joissa jaetaan koira-aiheista sisältöä. 

Kampanjan myötä R-kioskeille ovat jatkossa tervetulleita kaikki sylissä kannettavat lemmikit. Toiveena on, että uusi käytäntö helpottaa asiointia ja tekee kioskilla piipahtamisesta luontevaa myös koiralenkin yhteydessä. 

R-kioskin Joulun kuumin koira -kampanjasivusto
