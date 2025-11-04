Kuka on Joulun kuumin koira? R-kioski etsii Suomen hurmaavinta hauvaa!
R-kioski lanseeraa valtakunnallisen Joulun kuumin koira -kilpailun. Tarkoituksena on löytää koira, joka onnistuu ilahduttamaan suomalaisia kaikkein eniten joulukauden aikana. Kilpailuun voivat osallistua kaikki koiranomistajat lähettämällä kuvan lemmikistään kampanjasivun kautta.
Kilpailu alkoi maanantaina ja kestää kuusi viikkoa. Jokainen koiranomistaja voi osallistua kisaan jakamalla kuvan lemmikistä R-kioskin kampanjasivulla r-kioski.fi/kuuminkoira. Yleisö saa äänestää suosikkejaan, ja joulukuun lopussa kolme eniten ääniä saanutta koiraa palkitaan herkkupaketilla ja omistajat runsaalla määrällä hodareita. Unohtamatta tietenkään kunniaa kantaa titteliä Joulun kuumin koira 2025!
“Pimeään vuodenaikaan pienet ilonaiheet tuntuvat tavallista tärkeämmiltä. Halusimme Ärrällä leikitellä ajatuksella, että kuuma koira on paljon enemmän kuin hodari, se voi olla myös koira joka saa ihmiset hymyilemään. On kiinnostavaa nähdä, millaisia koiria suomalaiset tuovat esiin ja ketä he lopulta päättävät äänestää”, sanoo R-kioskin brändipäällikkö Suzana Bincl.
Voittajat julkaistaan 29. joulukuuta 2025 R-kioskin sosiaalisessa mediassa ja kampanjasivulla. Kilpailua voi seurata sekä kampanjasivulla että R-kioskin sosiaalisen median kanavissa, joissa jaetaan koira-aiheista sisältöä.
Kampanjan myötä R-kioskeille ovat jatkossa tervetulleita kaikki sylissä kannettavat lemmikit. Toiveena on, että uusi käytäntö helpottaa asiointia ja tekee kioskilla piipahtamisesta luontevaa myös koiralenkin yhteydessä.
Yhteyshenkilöt
Heiju SimolaVastuullisuus- ja viestintäpäällikköPuh:0408431991Heiju.simola@r-kioski.fiwww.r-kioski.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta R-kioski
R-kioski hakee uutta kasvua laajentamalla yhteistyötä Woltin kanssa4.11.2025 08:47:49 EET | Tiedote
Suomessa tilataan yhä useammin suosikkivälipalat ja energiajuomat suoraan kotiovelle, myös R-kioskilta. Verkkokaupan ja ruoan pikatoimitusten suosio kasvaa vauhdilla, ja R-kioski haluaa olla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Siksi yritys panostaa digitaalisen myynnin kasvuun ja syventää yhteistyötään Woltin kanssa. Lokakuussa Wolt-kioskien määrä kasvoi merkittävästi, kun 65 uutta R-kioskia liittyi palveluun. Nyt R-kioski löytyy Woltista jo 135 toimipisteen voimin 49 eri paikkakunnalta.
R-kioski ja Frendie yhdistävät voimansa yksinäisyyttä vastaan "kaverikahveilla"30.10.2025 14:37:54 EET | Tiedote
R-kioski ja yhteiskunnallinen yritys Frendie aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota suomalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia kohdata ja vähentää yksinäisyyttä.
R-kioskin uusi kauppias Linda Klimoff järjestää avajaistapahtuman Porin torin Ärrällä 23.10.20.10.2025 13:26:49 EEST | Tiedote
Porin torin R-kioskilla juhlistetaan uuden kauppiaan, Linda Klimoffin, aloitusta avajaistapahtumin torstaina 23. lokakuuta. Avajaisia vietetään koko päivän ajan ja paikalle saapuu myös Red Bull Tetris-teemaisella pop-up-tapahtumalla.
R-kioski aloittaa uuden luvun – uusi toimitusjohtaja luotsaamaan Suomen johtavan convenience-ketjun uudistumista22.9.2025 15:25:17 EEST | Tiedote
Suomen tunnetuin ja rakastetuin kioskibrändi, R-kioski, astuu uuteen aikakauteen. Tavoitteena on uudistua ja kasvaa entistä vahvemmaksi arjen helpottajaksi. Tämän matkan johtoon on nimitetty Niklas Lilius, joka ottaa vetovastuun toimitusjohtajana ja luotsaa R-kioskin seuraavaan aikakauteen.
R-kioski kannustaa nyytti(pulli)en testaamiseen8.9.2025 13:03:52 EEST | Tiedote
R-kioski lähtee mukaan tärkeään asiaan jo ennen virallista eturauhassyöpäkuukautta. Marraskuun sijaan kampanja käynnistyy syyskuussa, kun Nyyttipulla palaa valikoimiin, tuttuun tapaan käsin muotoiltuna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme