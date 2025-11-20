Opetushallituksen raportti: Peruskoulujen ja lukioiden määrä on edelleen laskussa
Peruskouluverkko on Suomessa harventunut reippaasti: kun vuonna 2011 kouluja oli 2 719, vuonna 2024 niitä oli enää 1 975. Samaan aikaan keskimääräinen asukasmäärä yhtä peruskoulua kohti on noussut 1 986:sta 2 854:ään. Myös lukioiden määrä on laskenut, mutta ei yhtä jyrkästi kuin peruskoulujen, kertoo Opetushallituksen tuore tilastoraportti peruskoulu- ja lukioverkon kehityksestä.
Peruskouluverkko supistui yli 70 prosentissa Suomen kunnista vuosivälillä 2011–2024. Koulujen määrä kasvoi ainoastaan neljässä kunnassa ja ennallaan se pysyi 83 kunnassa. Kaikissa kunnissa toimii edelleen vähintään yksi peruskoulu. Yhden peruskoulun kuntien määrä on tarkastelujaksolla kaksinkertaistunut 80 kuntaan, ja myös kahden ja kolmen peruskoulun kuntien määrä on kasvanut merkittävästi.
– Jos kehitystahti jatkuu samana, nykyinen 2 000 peruskoulun verkko voi edelleen harventua jopa 1 500 kouluun. Päätösvalta tästä on koulutuksen järjestäjien eli käytännössä talousarvioita vuosittain tekevien kuntien käsissä, sanoo raportin toteuttamisesta vastannut opetusneuvos Riku Honkasalo Opetushallituksesta.
Vuonna 2011 Suomessa oli keskimäärin 1 986 asukasta yhtä peruskoulua kohti, vuonna 2025 jo 2 854.
Myös lukioiden määrä on laskenut vuosina 2011–2024, mutta ei suhteellisesti samaa vauhtia peruskoulujen kanssa: vuonna 2011 Suomessa toimi 390 lukiota ja vuonna 2024 enää 334. Lukioiden määrä pysyi ennallaan lähes 90 prosentissa kunnista, muttei kasvanut yhdessäkään kunnassa. Lukiottomien kuntien määrä on pysynyt tasaisena: vuonna 2025 niitä on 81.
Vuonna 2011 Suomessa oli keskimäärin 13 885 asukasta yhtä lukiota kohden, vuonna 2025 määrä oli jo 16 925.
Peruskoulujen ja lukioiden määrä on vähentynyt, mutta koko kasvanut
Vuosina 2011–2024 perusopetuksen oppilaiden määrä kasvoi valtakunnallisesti 4,5 %. Kasvu jakautui kuitenkin huomattavan epätasaisesti kuntien välillä. Oppilasmäärä nousi hieman koko väestön kasvua voimakkaammin, mutta peruskoululaisten osuus väestöstä on edelleen noin 10 %.
Samalla peruskoulujen määrä on pudonnut lähes 30 % ja koulujen koko kasvanut. Kun keskimääräinen koulukoko vuonna 2011 oli 194 oppilasta, vuoden 2025 alussa se oli jo 279 oppilasta.
Vastaavalla ajanjaksolla lukiolaisten määrä nousi 3,5 %, kun taas lukioikäisen väestön eli 16–18-vuotiaiden määrä putosi 2,5 %. Lukiolaisten määrä on tarkastelujaksolla vaihdellut jonkin verran; käännös lievään nousuun on tapahtunut tarkastelujakson loppupäässä. Lukioiden määrä laski 14,5 % ja niiden koko kasvoi: vuonna 2011 lukioissa oli keskimäärin 280 opiskelijaa, 2025 jo lähes 340.
– Peruskouluikäisten määrän arvioidaan vähenevän vuoteen 2040 mennessä yli 16 % koko maassa ja kaikissa maakunnissa, ja vastaavan kehityksen ennakoidaan tapahtuvan myös lukioikäisten kohdalla, sanoo Honkasalo.
Raportti tarjoaa tietopohjaa julkiselle keskustelulle
Julkisuudessa keskustellaan paljon peruskouluverkon harvenemisesta ja sen moninaisista vaikutuksista kunnille. Aiheesta on tehty myös selvityksiä, tuoreimpana Jyväskylän yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön tilauksesta tekemä Perusopetuksen tilannekuva erilaistuvissa kunnissa.
Opetushallituksen juuri julkaisemassa Peruskoulut ja lukiot. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisen nykytila, tulevaisuus ja ennakoinnin osuvuus -raportissa haetaan uusia näkökulmia täydentämään tilannekuvaa. Raportissa tarkastellaan peruskoulu- ja lukioverkkojen kehitystä sekä valtakunnallisella tasolla että alueellisesti vuosina 2011–2024. Lähteenä ovat tilastopalvelu Vipusen tilastot, joista raporttiin on saatu aiempaa tarkempaa vertailutietoa kunnittain ja maakunnittain.
Lisäksi raportissa verrataan toteutunutta kehitystä Opetushallituksen vuonna 2013 julkaisemiin ennakointitietoihin. Samalla ennakoidaan Tilastokeskuksen väestöennusteen pohjalta perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehittymistä vuoteen 2040 mennessä kunnittain ja maakunnittain. Raportin tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman väestökehityksen haasteita perusopetuksen järjestämisessä käsittelevän työryhmän työssä.
Samaa tematiikkaa on tarkasteltu myös Opetushallituksen vuonna 2020 julkaisemassa Perusopetuksen ja kouluverkon tulevaisuudennäkymiä -raportissa. Siinä esitettiin kouluverkon tulevasta kehityksestä kolme skenaariota, joista jyrkimmän mukaan kouluverkko puolittuisi vuoteen 2040 mennessä.
Nyt julkaistussa raportissa päädyttiin toteutuneen kehityksen perusteella lähelle keskimmäistä skenaariota, jossa koulujen määrän arvioidaan vähenevän maltillisemmin. Uusi ennuste on puhtaasti matemaattinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku HonkasaloOpetusneuvosOpetushallitus
Raportissa tehdyt tilastotarkastelut.
Opetushallituksen mediapalvelu
Mahdolliset muut raportin aihepiiriin liittyvät kysymykset. Päivystysajat: ma-to klo 9-16 ja pe klo 9-15.
Linkit
- Raportti Opetushallituksen verkkosivuilla: Peruskoulut ja lukiot. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisen nykytila, tulevaisuus ja ennakoinnin osuvuus
- Vuonna 2020 julkaistu raportti: Perusopetuksen ja kouluverkon tulevaisuudennäkymiä
- Jyväskylän yliopiston tiedote 8.8.2025: Väestönmuutos näkyy jo koulujen arjessa – miltä näyttää oppimisen yhdenvertaisuus ja perusopetuksen tulevaisuus?
Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Opetushallituksen mediapalvelu palvelee maanantaista torstaihin klo 9–16 ja perjantaisin sekä juhlapyhien aattoina 9–15.
- puh. 0295 331 703 media@oph.fi
- Opetushallituksen verkkopalvelu: Medialle
- Tietosuojaseloste
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
Utbildningsstyrelsens rapport: Antalet grundskolor och gymnasier fortsätter minska20.11.2025 12:05:00 EET | Pressmeddelande
Nätet av grundskolor i Finland har blivit mycket glesare: då antalet skolor år 2011 var 2 719, var antalet år 2024 endast 1 975. Samtidigt har det genomsnittliga antalet invånare per grundskola ökat från 1 986 till 2 854. Även antalet gymnasier har minskat, men minskningen är inte lika stor som för grundskolornas del. Det här framgår av Utbildningsstyrelsens aktuella statistikrapport om utvecklingen av nätet av grundskolor och gymnasier i Finland.
Opetushallituksen iltapäivätoimintaa koskeva esi- ja perusopetuksen ohjeistus ei ole muuttunut31.10.2025 15:07:58 EET | Tiedote
Mediassa on ollut viime päivinä esillä seurakuntien järjestämä koulujen iltapäivätoiminta ja Opetushallituksen siihen liittyvä ohjeistus. Uskonnollista toimintaa ja tilaisuuksia koskeva ohjeistuksemme on julkaistu vuonna 2022 eikä sitä ole päivitetty viime aikoina.
Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev Aktuellt om utbildning: För att stärka tron på utbildning krävs samarbete mellan hemmet och skolan samt fungerande samhällsstrukturer29.10.2025 14:53:18 EET | Pressmeddelande
Tron på utbildningens betydelse och dess nytta i arbetslivet är avgörande för barns och ungas framtidstro. I den lägesbild som Utbildningsstyrelsen sammanställt betonas vikten av ett smidigt samarbete mellan hemmet och skolan samt strukturer i samhället som svarar på behoven hos barn och unga.
Opetushallituksen Koulutuspulssi: Koulutususkon vahvistamisessa tarvitaan kodin ja koulun yhteistyötä sekä toimivia yhteiskunnan rakenteita29.10.2025 14:47:52 EET | Tiedote
Uskolla koulutuksen merkitykseen ja sen työelämähyötyihin on merkittävä rooli siinä, että lapset ja nuoret luottavat tulevaan. Opetushallituksen koostamassa tilannekuvassa korostuu kodin ja koulun sujuvan yhteistyön sekä lasten ja nuorten tarpeisiin vastaavien yhteiskunnallisten rakenteiden merkitys vahvalle koulutususkolle.
Sysselsättningen för utländska studerande som avlägger examen i Finland har förbättrats28.10.2025 11:05:00 EET | Pressmeddelande
Sysselsättningen för utländska studerande som utexaminerats från högskolorna i Finland har ökat stadigt under de senaste åren. År 2023 hade redan över hälften av de utländska medborgare som avlagt examen i Finland hittat sysselsättning i Finland tre år efter examen. Utländska medborgare arbetar dock mer sällan än finländare med sakkunniguppgifter.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme