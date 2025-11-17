Kokoomuksen Partanen: SDP:n näytöt talouspolitiikassa ovat kammottavia
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n tuore raportti paljastaa, että SDP:n johdolla tehtiin viime kaudella pysyviä, yli 20 miljardin euron menolisäyksiä, jotka eivät liittyneet koronaan ja rasittavat julkista taloutta merkittävästi edelleen. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen mukaan demarivetoinen politiikka murensi Suomen talouden perustaa tavalla, jonka seuraukset tuntuvat vielä vuosia suomalaisten arjessa.
”Onko SDP:ssä luettu VTV:n tuoretta raporttia, joka paljastaa kammottavat luvut sosialidemokraattisesta taloudenpidosta? Viime kaudella SDP:n johtama hallitus paisutti valtion menoja yli 40 miljardilla eurolla, josta yli puolet ei liittynyt koronaan millään tavalla”, Partanen sanoo.
Valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan Marinin hallituksen aikaisista menolisäyksistä noin 23 miljardia euroa oli pysyviä, koronakriisiin liittymättömiä menoja.
Menotasoa nostettiin pysyvästi 3,9 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Menot kohdistuivat muun muassa hallinnon kasvattamiseen ja erilaisiin ohjelmiin ja hankkeisiin, jotka rasittavat julkista taloutta edelleen.
”Jos Lindtman ja muut sosialidemokraatit olisivat kyenneet edes jonkinlaiseen maltillisuuteen menolisäyksissä, ei julkisen talouden tilanne olisi näin vakava. Nykyinen tilanteemme osoittaa, kuinka syvän jäljen demarivetoinen politiikka jätti Suomeen. Eikä mikään SDP:n politiikassa ole noista ajoista muuttunut. Olisimme perikadossa ilman Orpon hallituksen väliintuloa”, Partanen paaluttaa.
Myös seuraavan hallituksen on jatkettava Orpon hallituksen aloittamaa vastuullista linjaa taloudenhoidossa. Sopeutusmäärä voi nousta jopa noin 10 miljardiin euroon.
”Tänä ja ensi vuonna velkaa otetaan noin 4 miljardia euroa vähemmän kumpanakin vuonna, kuin otettaisiin ilman tämä hallituksen toimia. Vastuullista taloudenpitoa on jatkettava myös seuraavalla vaalikaudella”, Partanen sanoo.
”SDP:n näytöt tässä suhteessa ovat kammottavat: menokehykset rikottiin, pysyviä menoja lisättiin kymmenillä miljardeilla ja talouden perusta murennettiin tavalla, jonka seuraukset tuntuvat vielä vuosia suomalaisten arjessa. Emme voi ottaa riskiä siitä, että Suomi ajautuisi uudelleen samaan tilaan. Yhtään uutta hallituskautta demarien höttölinjalla emme yksinkertaisesti kestä", Partanen sanoo.
