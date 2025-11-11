SSO:n ja Vennerin hyväntekeväisyyskampanja jatkuu – lähes sata ruokalaatikkoa tuo joulumieltä tukea tarvitseville perheille
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ja ruokakasvatusyritys Venner toteuttavat jo kuudetta kertaa kampanjan, jossa jaetaan terveellisiä raaka-aineita sisältäviä Venner-ruokalaatikoita tukea tarvitseville perheille. Yhteistyön aikana on jaettu ruokaa yli 25 000 annoksen verran – tämänvuotisen kampanjan tavoitteet mukaan lukien jopa 60 000 tuhannen euron arvosta.
– Olemme joka vuosi saavuttaneet kampanjan tavoitteen: olemme jakaneet terveellistä ruokaa ja hyvää mieltä lähes sadalle perheelle vuosittain. Tärkeänä apuna ovat kuntien sosiaalitoimet, jotka kohdentavat ruokalaatikot niitä eniten tarvitseville. Laatikot toimitetaan perheille ennen joulua, kertoo SSO:n asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Anu Karppinen.
Osallistu kampanjaan S-mobiilissa 24.11.–7.12.
S-mobiili-sovelluksesta löytyvän ”Lahjoita ruoka-annos” -etukupongin lunastamalla asiakasomistaja aktivoi lahjoituksen, jonka SSO maksaa hänen puolestaan. Kampanjan avulla SSO lahjoittaa tukea tarvitseville ruoka-apua enintään 10 000 euron arvosta – tämä tarkoittaa jopa lähes 4000 terveellistä ateria-annosta.
– Maailmantilanne ja elinkustannusten nousu haastavat monen arkea. Ruoka-apu on nyt erityisen tarpeellinen. Lunastamalla S-mobiilikupongin voi jokainen tehdä helposti pienen, mutta merkityksellisen hyvän teon. Jo ensimmäisellä kerralla yli 5000 asiakasomistajaa osallistui lahjoitushaasteeseen, joka järjestetään nyt kuudetta kertaa. Haastan jälleen kaikki mukaan auttamaan, Karppinen sanoo.
- Olemme Vennerillä erittäin kiitollisia SSO:n kanssa jatkuneesta pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Yhdessä pystymme joka vuosi tuomaan joulun lämpöä ja tukemaan perheitä konkreettisesti ravitsevalla ruoalla ja yhteisillä ruokahetkillä. On sydäntä lämmittävää nähdä, miten yhteistyömme välittää tukea ja toivoa perheille aikana, jolloin sillä on erityisen suuri merkitys, Emilia Järvinen Venneriltä toteaa.
Venner-ruokalaatikon mukana perheet saavat reseptit, joiden avulla laatikon aineksista voi valmistaa maistuvaa ruokaa helposti ja nopeasti – vaikka yhdessä perheen kesken. Reseptit perustuvat terveellisiin ja edullisiin kasvisraaka-aineisiin. Kampanja tukee SSO:n ja koko S-ryhmän vastuullisuusohjelmaa, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä yli 65 % kaikesta S-ryhmässä myydystä ruoasta on kasvipohjaista.
Osallistumisohjeet:
-
Lahjoituksen voi aktivoida maksutta S-mobiilissa 24.11.–7.12.2025.
-
Avaa S-mobiili ja valitse S-Etukortti > Etuja sinulle > Näytä kaikki.
-
Etsi etulistauksesta ”Lahjoita ruoka-annos” -kuponki.
-
Avaa kuponki, napsauta ”Näytä myyjälle” ja sitten ”Lunasta kuponki”. Voit lunastaa kupongin kätevästi vaikka kotisohvalta.
-
SSO lahjoittaa lunastettujen kuponkien määrän mukaisesti Venner-ruokalaatikoita tukea tarvitseville perheille enintään 10 000 euron arvosta.
Lisätietoja: SSO, Anu Karppinen, asiakkuus- ja viestintäpäällikkö, puh. 044 7705 365 , Venner, Emilia Järvinen, puh. 050 560 6086
SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen.
