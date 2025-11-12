Kutsu: Suomen puumarkkinoiden toimivuus ja kehityskohteet – Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaari 17.12.
Tervetuloa Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaariin 17. joulukuuta! Webinaarissa esitellään Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen raportti, jossa kartoitetaan lähitulevaisuutta puun saatavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia puumarkkinoiden kehittämiseksi.
Lisäksi raportissa käydään läpi merkittävimmät Suomen puumarkkinoihin vaikuttaneet markkinatapahtumat, rakenteelliset muutokset sekä politiikkamuutokset viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Keskeisiä kysymyksiä ovat puumarkkinamuutokset, raakapuun saatavuus ja puumarkkinoiden toimivuus.
Aika ja paikka: 17.12. klo 10.00–11.00, webinaari Teams-alustalla – linkki osallistujille lähetetään edeltävänä päivänä.
Ilmoittaudu tästä viimeistään 15.12.: https://link.webropol.com/ep/puumarkkinaselvitys
Voit jakaa tätä kutsua eteenpäin!
Alustava ohjelma
- Tilaisuuden avaus: metsäneuvos Erno Järvinen, maa- ja metsätalousministeriö
- Selvityksen tulosten ja suositusten esittely: tutkimusryhmän jäsenet
- Kommenttipuheenvuorot
- Päätössanat: tutkimusjohtaja Paula Horne, PTT
Selvityksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.
Lisätietoja
Paula Horne, PTT, paula.horne@ptt.fi 040 592 6820
Jari Viitanen, Luonnonvarakeskus, jari.viitanen@luke.fi 0295 323 033
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
