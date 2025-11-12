Kutsu: Suomen puumarkkinoiden toimivuus ja kehityskohteet – Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaari 17.12.

PTT:n kuluttajakysely: Hinta ratkaisee yhä ruokaostoksilla 12.11.2025 11:00:39 EET | Tiedote

Hinta on edelleen tärkein kriteeri, kun suomalaiset tekevät ruokaostoksia, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n tuore kuluttajakysely. Kuten kaksi vuotta sitten, myös nyt hinta on ykkösenä ennen makua, laatua ja kotimaisuutta. Kaupan omiin merkkeihin liittyy vahva mielikuva edullisuudesta, ja merkittävä osa piti niitä myös laadultaan samantasoisina brändituotteiden kanssa.