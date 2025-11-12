Pellervon taloustutkimus PTT

Kutsu: Suomen puumarkkinoiden toimivuus ja kehityskohteet – Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaari 17.12.

21.11.2025 10:26:03 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu

Jaa

Tervetuloa Puumarkkinaselvityksen julkistuswebinaariin 17. joulukuuta! Webinaarissa esitellään Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen raportti, jossa kartoitetaan lähitulevaisuutta puun saatavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia puumarkkinoiden kehittämiseksi.

Lisäksi raportissa käydään läpi merkittävimmät Suomen puumarkkinoihin vaikuttaneet markkinatapahtumat, rakenteelliset muutokset sekä politiikkamuutokset viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Keskeisiä kysymyksiä ovat puumarkkinamuutokset, raakapuun saatavuus ja puumarkkinoiden toimivuus.

Aika ja paikka: 17.12. klo 10.00–11.00, webinaari Teams-alustalla – linkki osallistujille lähetetään edeltävänä päivänä.

Ilmoittaudu tästä viimeistään 15.12.: https://link.webropol.com/ep/puumarkkinaselvitys

Voit jakaa tätä kutsua eteenpäin!

Alustava ohjelma

  • Tilaisuuden avaus: metsäneuvos Erno Järvinen, maa- ja metsätalousministeriö
  • Selvityksen tulosten ja suositusten esittely: tutkimusryhmän jäsenet
  • Kommenttipuheenvuorot
  • Päätössanat: tutkimusjohtaja Paula Horne, PTT

Selvityksen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja

Paula Horne, PTT, paula.horne@ptt.fi  040 592 6820

Jari Viitanen, Luonnonvarakeskus, jari.viitanen@luke.fi  0295 323 033

Avainsanat

puukauppapuumarkkinatpuun hintapuuteollisuussahateollisuusmetsämetsänomistajametsäsektorimetsätalousmetsäteollisuus

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye