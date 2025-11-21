Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikan sai noin 11 500 uutta opiskelijaa
Korkeakoulujen syksyn yhteishakuun osallistui 33 900 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 34 %. Yli puolet paikan saaneista pääsi ensisijaisena hakemaansa koulutukseen.
Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu. Haussa olivat tammikuussa 2026 alkavat koulutukset.
Yhteishakuun osallistui 33 900 hakijaa, joista opiskelupaikan sai noin 11 500 eli 34 %. Ammattikorkeakouluun pääsi 11 300 ja yliopistoon 170 hakijaa.
Suurin osa syksyn yhteishaun tarjonnasta oli ammattikorkeakoulujen koulutuksia: mukana oli 20 ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa. Hakukohteista 301 oli ammattikorkeakouluun ja yhdeksän yliopistoon. Hakijoista 98 % haki ammattikorkeakouluun. Yliopistoon, kuten myös sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon, haki prosentti hakijoista.
Yli puolet sai paikan ensisijaisena hakemastaan koulutuksesta
Opiskelupaikan saaneista 67 % pääsi ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen.
Keskimäärin hakijat kertoivat hakulomakkeella 3,1 hakutoivetta. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen koulutukseen.
Toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla oleviin koulutuksiin, jotka johtavat alempaan korkeakoulututkintoon (AMK-tutkinto tai yliopiston kanditutkinto) tai kandidaatin ja maisterin tutkintoon, haki 28 900 hakijaa. Heistä opiskelijaksi hyväksyttiin 9 460. Hyväksytyistä 43 % sai opiskelupaikan todistuksen ja 50 % valintakokeen perusteella.
Todistusvalinta koskee toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla olevia koulutuksia. Loput paikat täytettiin muilla valintatavoilla, esimerkiksi avoimen korkeakoulun opintojen perusteella.
Syksyn yhteishaussa opiskelupaikan saaneista 1 990 eli 17 % hyväksyttiin yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Hakijoita näihin koulutuksiin oli 5 780.
Noin 63 % kaikista korkeakoulujen aloituspaikoista oli syksyn yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus hakijoista oli nyt 68 % ja hyväksytyistä 76 %. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 76 % ja 76 %. Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 77 % oli ensikertalaisia ja yliopistoon hyväksytyistä 24 %.
Opiskelupaikan voi saada varasijalta vielä joulukuussa
Hakijat ovat tällä viikolla saaneet Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta tiedon syksyn yhteishaun tuloksista sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan marraskuun loppupuolella. Varasijapaikat jaetaan joulukuun alussa.
Opiskelupaikka voi löytyä myös lisähauissa, joita korkeakoulut voivat järjestää yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille marras-joulukuussa. Näistä paikoista kerrotaan Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla verkkosivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä.
Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku järjestetään 7.–21.1.2026 ja toinen 10.–24.3.2026. Ensimmäisessä yhteishaussa haetaan englanninkielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksiin. Toisessa yhteishaussa haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erityisasiantuntija Topias Kähärä, topias.kahara@oph.fi, p. 029 533 1758
Erityisasiantuntija Mikko Eronen, mikko.eronen@oph.fi, p. 029 533 1485
Liitteet
Linkit
Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Opetushallituksen mediapalvelu palvelee maanantaista torstaihin klo 9–16 ja perjantaisin sekä juhlapyhien aattoina 9–15.
- puh. 0295 331 703 media@oph.fi
- Opetushallituksen verkkopalvelu: Medialle
- Tietosuojaseloste
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen
Studieplats för 11 500 nya studerande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna21.11.2025 09:35:08 EET | Pressmeddelande
I höstens gemensamma ansökan till högskolorna deltog 33 900 sökande, av vilka 11 500 sökande fick en studieplats. Över hälften antogs till den utbildning de i första hand sökte till.
Utbildningsstyrelsens rapport: Antalet grundskolor och gymnasier fortsätter minska20.11.2025 12:05:00 EET | Pressmeddelande
Nätet av grundskolor i Finland har blivit mycket glesare: då antalet skolor år 2011 var 2 719, var antalet år 2024 endast 1 975. Samtidigt har det genomsnittliga antalet invånare per grundskola ökat från 1 986 till 2 854. Även antalet gymnasier har minskat, men minskningen är inte lika stor som för grundskolornas del. Det här framgår av Utbildningsstyrelsens aktuella statistikrapport om utvecklingen av nätet av grundskolor och gymnasier i Finland.
Opetushallituksen raportti: Peruskoulujen ja lukioiden määrä on edelleen laskussa20.11.2025 12:05:00 EET | Tiedote
Peruskouluverkko on Suomessa harventunut reippaasti: kun vuonna 2011 kouluja oli 2 719, vuonna 2024 niitä oli enää 1 975. Samaan aikaan keskimääräinen asukasmäärä yhtä peruskoulua kohti on noussut 1 986:sta 2 854:ään. Myös lukioiden määrä on laskenut, mutta ei yhtä jyrkästi kuin peruskoulujen, kertoo Opetushallituksen tuore tilastoraportti peruskoulu- ja lukioverkon kehityksestä.
Opetushallituksen iltapäivätoimintaa koskeva esi- ja perusopetuksen ohjeistus ei ole muuttunut31.10.2025 15:07:58 EET | Tiedote
Mediassa on ollut viime päivinä esillä seurakuntien järjestämä koulujen iltapäivätoiminta ja Opetushallituksen siihen liittyvä ohjeistus. Uskonnollista toimintaa ja tilaisuuksia koskeva ohjeistuksemme on julkaistu vuonna 2022 eikä sitä ole päivitetty viime aikoina.
Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev Aktuellt om utbildning: För att stärka tron på utbildning krävs samarbete mellan hemmet och skolan samt fungerande samhällsstrukturer29.10.2025 14:53:18 EET | Pressmeddelande
Tron på utbildningens betydelse och dess nytta i arbetslivet är avgörande för barns och ungas framtidstro. I den lägesbild som Utbildningsstyrelsen sammanställt betonas vikten av ett smidigt samarbete mellan hemmet och skolan samt strukturer i samhället som svarar på behoven hos barn och unga.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme