Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikan sai noin 11 500 uutta opiskelijaa

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu. Haussa olivat tammikuussa 2026 alkavat koulutukset.

Yhteishakuun osallistui 33 900 hakijaa, joista opiskelupaikan sai noin 11 500 eli 34 %. Ammattikorkeakouluun pääsi 11 300 ja yliopistoon 170 hakijaa.

Suurin osa syksyn yhteishaun tarjonnasta oli ammattikorkeakoulujen koulutuksia: mukana oli 20 ammattikorkeakoulua ja kaksi yliopistoa. Hakukohteista 301 oli ammattikorkeakouluun ja yhdeksän yliopistoon. Hakijoista 98 % haki ammattikorkeakouluun. Yliopistoon, kuten myös sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon, haki prosentti hakijoista.

Yli puolet sai paikan ensisijaisena hakemastaan koulutuksesta

Opiskelupaikan saaneista 67 % pääsi ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen.

Keskimäärin hakijat kertoivat hakulomakkeella 3,1 hakutoivetta. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen koulutukseen.

Toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla oleviin koulutuksiin, jotka johtavat alempaan korkeakoulututkintoon (AMK-tutkinto tai yliopiston kanditutkinto) tai kandidaatin ja maisterin tutkintoon, haki 28 900 hakijaa. Heistä opiskelijaksi hyväksyttiin 9 460. Hyväksytyistä 43 % sai opiskelupaikan todistuksen ja 50 % valintakokeen perusteella.

Todistusvalinta koskee toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla olevia koulutuksia. Loput paikat täytettiin muilla valintatavoilla, esimerkiksi avoimen korkeakoulun opintojen perusteella.

Syksyn yhteishaussa opiskelupaikan saaneista 1 990 eli 17 % hyväksyttiin yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Hakijoita näihin koulutuksiin oli 5 780.

Noin 63 % kaikista korkeakoulujen aloituspaikoista oli syksyn yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus hakijoista oli nyt 68 % ja hyväksytyistä 76 %. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 76 % ja 76 %. Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 77 % oli ensikertalaisia ja yliopistoon hyväksytyistä 24 %.

Opiskelupaikan voi saada varasijalta vielä joulukuussa

Hakijat ovat tällä viikolla saaneet Opetushallituksen Opintopolku-palvelusta tiedon syksyn yhteishaun tuloksista sähköpostitse. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan marraskuun loppupuolella. Varasijapaikat jaetaan joulukuun alussa.

Opiskelupaikka voi löytyä myös lisähauissa, joita korkeakoulut voivat järjestää yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille marras-joulukuussa. Näistä paikoista kerrotaan Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla verkkosivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä.

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku järjestetään 7.–21.1.2026 ja toinen 10.–24.3.2026. Ensimmäisessä yhteishaussa haetaan englanninkielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksiin. Toisessa yhteishaussa haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta.