KHO:n ennakkopäätös, joka koskee vakuutusoikeuden päätöksen purkamista
Valitus sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä oli toimitettu vakuutusoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Lapsilisälain mukaan valitus olisi tullut toimittaa Kansaneläkelaitokselle, vaikka muutosta päätökseen haetaankin vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden Kansaneläkelaitokselle siirtämä valitus oli saapunut Kansaneläkelaitokselle valitusajan päätyttyä.
Vakuutusoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta myöhään tehtynä tutkimatta, koska valitus oli saapunut määräajassa toimivaltaiselle tuomioistuimelle.
Vakuutusoikeuden päätös purettiin ja asia palautettiin vakuutusoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.
