Tomi Härmä on nimitetty OMD Finlandin toimitusjohtajaksi

Omnicom Media Group Finlandiin kuuluva OMD Finland on nimittänyt Tomi Härmän yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Härmä aloittaa tehtävässään 1.12.2025. Härmällä on 20 vuoden kokemus markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävistä. Hän siirtyy tehtävään bränditalo SEKin strategiajohtajan tehtävästä.

OMD Worldwideen, maailman suurimpaan mediatoimistoketjuun, kuuluva OMD Finland keskittyy asiakaslähtöiseen, dataohjattuun ja luovuutta hyödyntävään markkinoinnin ja median vaikuttavuuteen. Härmän tehtävänä on vahvistaa OMD:n asemaa asiakkaidensa strategisena kumppanina sekä vauhdittaa yhtiön palveluvalikoiman kehittämistä erityisesti data-, analytiikka- ja tekoälypohjaisissa markkinoinnin ratkaisuissa.

“Olen todella iloinen saadessamme Tomin OMD Finlandin toimitusjohtajaksi. Tomi on täydellinen yhdistelmä kovaa strategista osaamista ja johtajuutta. Hänen johdollaan asiakkaamme saavat OMD:stä entistä näkemyksellisemmän ja strategisemman kumppanin ja tiimimme saa parhaan mahdollisen johtajan, joka ymmärtää syvällisesti sekä ihmisten, datan että teknologian merkityksen modernissa markkinoinnissa. Tiedän, että Tomin johdolla OMD:n hieno kehitys jatkuu vahvana ja voimme tarjota asiakkaillemme yhä enemmän lisäarvoa.” iloitsee Anna-Riikka Hovi-Taunila, Omnicom Media Group Finlandin toimitusjohtaja.

Härmä näkee markkinoinnin voimakkaasti kehittyvänä ympäristönä, jonka mullistaminen tekoälyn avulla on hurjassa vauhdissa. Sen hyödyn ulosmittaaminen edellyttää ihmisiltä syvää strategista ja luovaa ymmärrystä.

“Markkinointi elää suurempaa murrosta kuin koskaan aikaisemmin. Data ja tekoäly avaavat uusia mahdollisuuksia sekä suunnitella että todentaa vaikuttavaa markkinointia. Silti kaikkea ei voi – eikä pidä – automatisoida. Olen todella vaikuttunut OMDn asiakkuuksista, tiimistä ja Omnicomin käytössä olevista työkaluista. Vastuullamme on ymmärtää brändien erityispiirteet ja varmistaa, että markkinointia tehdään oikeissa mediaympäristöissä vaikuttavuus maksimoiden. Uskon vahvasti kiinteään yhdessä tekemiseen ja kolmikantayhteistyöhön tiimimme, asiakkaidemme ja mainostoimistojen välillä, jossa strategia, luovuus ja data tukevat toisiaan. Siitä rakentuu markkinoinnin todellinen vaikuttavuus,” sanoo Tomi Härmä, OMD Finlandin uusi toimitusjohtaja.

OMDn toimitusjohtajan tehtävää väliaikaisesti hoitanut Katriina Jokela on nimitetty Omnicom Media Group Finlandin operatiiviseksi johtajaksi. Hän vastaa uudessa tehtävässään mm. konsernin mediasuunnitteluliiketoiminnasta, asiakastyön laadun kehittämisestä, investointien tehokkuudesta sekä prosessien johtamisesta.

Omnicom Media Group Finland on yksi Suomen suurimpia markkinointialan yrityksiä ja osa kansainvälistä Omnicom -konsernia (NYSE: OMC). Omnicom Media Group työllistää Suomessa noin 120 alan ammattilaista. Omnicom Media Group Finland -mediatoimistokonserniin kuuluvat mediatoimistot ToinenPHD, OMD Finland, Hearts and Science Finland ja tämän vuoden alussa Suomessa aloittanut sponsorointiyhteistyöhön keskittyvä Fuse.

Anna-Riikka Hovi-Taunila, CEO, Omnicom Media Group Finland anna-riikka.hovi-taunila@omc.com, 040 540 5530

Tomi Härmä, Managing Director, OMD Finland (1.12.2025 alkaen)

tomi.harma@omc.com, 0400 797 911