Yhdistelylainojen suosio pysyi vahvana vuonna 2025

Yhdistelylaina on ollut viime vuosien hittituote. Ensinnäkin korkojen nousu vuosina 2022–2024 teki monista lyhyisiin viitekorkoihin sidotuista kulutusluotoista selvästi aiempaa kalliimpia. Toiseksi kuluttajat ovat muuttuneet aiempaa hintatietoisemmiksi ja lainojen kilpailutus sekä yhdistäminen on vakiintunut tavaksi hallita omaa taloutta.

Vuoden 2025 aikana palveluiden käyttö kasvoi erityisesti niiden kotitalouksien keskuudessa, joilla oli useita korkeakorkoisia pienlainoja, luottokorttivelkaa tai joustoluottoja. Vaikka virallisia tilastoja yhdistelylainojen määrästä ei julkaista, pankkien ja vertailupalveluiden mukaan kysyntä on ollut selvästi nousujohteista ja saman voi päätellä myös Googlen tarjoamasta hakudatasta.

Aiemmin lainat nähtiin erillisinä tuotteina, mutta kohonneiden kustannusten ja kalliiden pikavippien myötä kokonaisuuden optimointi on noussut keskiöön. Monelle asiakkaalle yhdistelylaina ei ole enää vain tapa säästää korkokuluissa, vaan keino palauttaa talouteen selkeys: yksi lasku kuukaudessa, ennustettavampi takaisinmaksu ja parempi näkyvyys kuukausibudjettiin.

Miltä markkina näyttää pankkien ja rahoituslaitosten näkökulmasta?

Monet rahoitusyhtiöt ovat automatisoineet luottoprosessinsa ja ottaneet käyttöön uusia riskimallinnuksia, joiden avulla ne pystyvät arvioimaan asiakkaan kokonaisvelkatilannetta aiempaa tarkemmin. Tämä on madaltanut kynnystä myöntää yhdistelylainoja myös asiakkaille, joilla on useita pieniä lainoja tai vaihtelevia tulovirtoja.

Samaan aikaan kilpailu on kiristynyt, mikä on laskenut korkomarginaaleja ja tehnyt yhdistelylainoista houkuttelevampia kuluttajille. Tämä on tarkoittanut mm. aiempaa parempia tarjouksia ja läpinäkyvämpiä ehtoja.

Pankit ovat nähneet yhdistelylainoissa tilaisuuden vahvistaa asiakassuhdetta aikana, jolloin talouskasvu on hidasta ja kilpailu uusista lainanottajista kovaa. Yhdistelylaina toimii monelle pankille sisäänheittotuotteena: kun asiakas siirtää kaikki lainansa yhteen paikkaan, hänen koko taloutensa siirtyy käytännössä saman toimijan hallintaan. Tämä on pankin näkökulmasta arvokasta pitkässä juoksussa, sillä asiakas sitoutuu vahvemmin ja pankilla on parempi näkyvyys asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen.

Mitä tilastot kertovat kotitalouksien velkaantumisesta?

Suomen Pankin tuoreimmat luvut osoittavat, että kotitalouksien velkarakenne on edelleen raskas, vaikka kulutusluottojen kasvu onkin hieman hidastunut.

Heinäkuussa 2025 kotitalouksien kulutusluottojen kokonaiskanta oli noin 17,5 miljardia euroa, ja vuosimuutos oli –0,3 %. Toukokuussa 2025 pankkien myöntämien kulutusluottojen kanta oli puolestaan 17,6 miljardia euroa, mikä merkitsee –0,7 % laskua vuodentakaiseen verrattuna.