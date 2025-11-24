KHO:n ennakkopäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta

KHO:n ennakkopäätös ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamista koskevista määräyksistä 17.11.2025 09:27:04 EET | Päätös

Toiminnanharjoittaja X Oy:n ympäristöluvanvarainen toiminta kiinteistöllä oli päättynyt ja yhtiö oli konkurssissa. Lupaviranomainen antoi X Oy:lle ympäristönsuojelulain 94 §:n nojalla toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä, joista osa koski jätteiden poistamista kiinteistöltä ja osa toiminnan lopettamisen jälkeistä tarkkailua. Kun konkurssipesällä ei ollut taloudellisia edellytyksiä noudattaa määräyksiä, ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontaviranomainen antoi hallintopakkomenettelyssä toimintakiinteistön omistajalle Y Oy:lle vastaavanlaiset määräykset kiinteistön haltijan toissijaisen vastuun perusteella. Kiinteistön puhdistamista koskevat määräykset valvontaviranomainen antoi jätelain nojalla. Näiden määräysten osalta päätöksessä ohjattiin hakemaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta. Ympäristön tarkkailua koskeva määräys annettiin ympäristönsuojelulain 94 §:n nojalla, ja sen osalta päätöksessä ohjattiin hakemaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.