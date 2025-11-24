KHO:n ennakkopäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta
Elinkeinotoimintaa harjoittanut A Oy oli myynyt tytäryhtiönsä osakkeet. Myynti oli toteutettu kaksivaiheisena yrityskauppajärjestelynä, joka muodostui kauppakirjan allekirjoittamisesta (”signing”) ja kauppakirjassa sovittujen ehtojen täyttymisen jälkeen toteutetusta täytäntöönpanosta (”closing”). Täytäntöönpanovaiheessa oli maksettu kauppahinta ja siirretty tytäryhtiön osakkeiden omistus- ja hallintaoikeus ostajalle. A Oy oli saanut rahavastikkeen lisäksi osuuden ostajayhtiön osakekannasta (vastikeosakkeet). Vastikeosakkeet kuuluivat A Oy:n vaihto-omaisuuteen.
A Oy:n luovuttaessa vastikeosakkeet niiden hankintameno oli määritettävä niillä täytäntöönpanohetkellä olleen käyvän arvon mukaisesti. Ennakkoratkaisu verovuosille 2023 ja 2024.
Äänestys 4–1 ja esittelijän eriävä mielipide.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
