Kai Gyllström jatkaa ETL:n hallituksen puheenjohtajana
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on valinnut tänään syyskokouksessaan hallituksen vuodelle 2026.
Liiton hallituksen puheenjohtajana jatkaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Varapuheenjohtajina jatkavat Elonen Oy Leipomon toimitusjohtaja Jari Elonen ja Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtaja Kalle Järvinen.
Epävakaina aikoina päättäjien on luotava vakautta
Elintarviketeollisuusyrityksissä on viime vuosina pitänyt huomioida geopoliittiset riskit aiempaa vahvemmin, Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Kai Gyllström sanoo.
– Kun maailmalta meille rantautuvat riskit ovat kasvussa, päättäjien pitää omissa käsissä olevissa asioissa luoda vakautta ja kilpailukykyä. Yritykset tarvitsevat ympärilleen ennakoitavan säädösympäristön ja mahdollistavan lainsäädännön, Gyllström vaatii.
– Elintarviketeollisuus on olennainen osa Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Alan merkitys on tunnistettava elinkeino- ja teollisuuspolitiikassa. Näin meidän on mahdollista luoda Suomeen vientiä, kasvua sekä uusia työpaikkoja, Gyllström muistuttaa.
Elintarviketeollisuusliiton hallitus vuodelle 2026
Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Kai Gyllström, Atria Oyj
Varapuheenjohtajat
Toimitusjohtaja Jari Elonen, Elonen Oy Leipomo
Toimitusjohtaja Kalle Järvinen, Oy Hartwall Ab
Työvaliokunta
Toimitusjohtaja Ilkka Brander, Saarioinen Oy
Toimitusjohtaja Pasi Flinkman, Raisio Oyj
Toimitusjohtaja Annikka Hurme, Valio Oy
Toimitusjohtaja Lenita Ingelin, Oy Paulig Finland Ab
Toimitusjohtaja Pia Jormanainen, Arla Oy
Toimitusjohtaja Jean Karavokyros, Oy Halva Ab
Toimitusjohtaja Esa Mäki, Apetit Oyj
Toimitusjohtaja Juha Ruohola, HKFoods Oyj
Toimitusjohtaja Lara Saulo, Fazer Makeiset Oy
Hallituksen muut jäsenet
Toimitusjohtaja Anders Frydenlund, Oy Sinebrychoff Ab
Toimitusjohtaja Maria Hanho, Vaissi Oy
Konsernijohtaja Markus Hellström, Oy Snellman Ab
Toimitusjohtaja Juha Helokoski, Eckes-Granini Finland Oy
Toimitusjohtaja Jonas Idström, Unilever Finland Oy
Toimitusjohtaja Jaana Isohätälä, Hätälä Oy
Toimitusjohtaja Harri Jaakkola, Leivon Leipomo Oy
Toimitusjohtaja Jyrki Karlsson, Linkosuo Oy
Toimitusjohtaja Jutta Karppi, Orkla Suomi Finland Oy Ab
Toimitusjohtaja Lasse Koski, Laihian Mallas Oy
Toimitusjohtaja Niina Koskinen, Suomen Nestlé Oy
Toimitusjohtaja Niklas Kumlin, Helsingin Mylly Oy
Toimitusjohtaja Mika Lindfors, Lagerblad Foods Oy
Toimitusjohtaja Patrik Lundell, Olvi Oyj
Toimitusjohtaja Lauri Lundén, Oy Lunden Ab Jalostaja
Toimitusjohtaja Tuomas Mantere, Vaasan Oy
Toimitusjohtaja Kirsi Puntila, Anora Group Oyj
Toimitusjohtaja Jussi Pitkänen, Oy Gust. Ranin / Lignell & Piispanen
Hallituksen puheenjohtaja Pär-Gustaf Relander, Polttimo Oy
Toimitusjohtaja Johanna Sewón-Kievari, Froneri Finland Oy
Toimitusjohtaja Tero Tanner, Suomen Sokeri Oy
Mikko KäkeläToimitusjohtajaETLPuh:040 560 7569mikko.kakela@etl.fi
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
