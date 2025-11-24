Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helenin ajankohtaiskatsausta

Helsingin kaupunki on asettanut omistajastrategiassaan kokonaan omistamalleen Helenille viisi tavoitetta. Tavoitteet ovat pääoman tehokas käyttö, hiilineutraalisuus, kustannustehokas toiminta, tyytyväiset asiakkaat ja riittävä vakavaraisuus.

Konsernijaosto käsitteli myös Helsingin tytäryhtiöiden toimintaa ja tuloksellisuutta käsittelevää seurantaraporttia, jonka konsernijaosto merkitsi tiedoksi.

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 15. joulukuuta.

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.