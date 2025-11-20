Digital Workforcen Agent Workforce -ratkaisu saa vauhtia Microsoft Foundryssa ja Microsoft Azuressa
Helsinki, Suomi -Digital Workforce Services Plc jatkaa innovaatioiden edistämistä vakuutuskorvauskäsittelyssä Agent Workforce -ratkaisullaan tuottaen mitattavia tuloksia vakuutusyhtiöille ja kolmannen osapuolen korvaus- ja hallinnointipalvelujen tuottajille (TPA). Microsoft Azuren päälle rakennettu ratkaisu hyödyntää Microsoft Foundryn kehittyneitä agenttiominaisuuksia ja orkestrointiteknologioita, joita tukevat avoimen lähdekoodin kehykset.
Lanseerauksestaan lähtien Agent Workforce on auttanut vakuutusyhtiöitä uudistamaan koko korvauskäsittelyprosessinsa ensimmäisestä vahinkoilmoituksesta (FNOL) lopulliseen korvausratkaisuun ottamalla käyttöön erikoistuneita tekoälyagentteja tehtäviin kuten tietojen kerääminen, vakuutusturvan kelpoisuuden tarkistaminen, petosten havaitseminen, korvauspäätökset ja korvausten maksaminen. Ratkaisun modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa nopean käyttöönoton ja integroinnin olemassa oleviin korvausjärjestelmiin nopeuttaen muutosta ja parantaen asiakaskokemusta.
Ratkaisun kohokohdat:
- Todistettu vaikutus: Ensimmäiset käyttäjät raportoivat merkittävistä manuaalisen käsittelyajan lyhennyksistä ja parantuneesta tarkkuudesta korvauskäsittelyssä.
- Skaalautuva arkkitehtuuri: Azuren tukemana Agent Workforce tarjoaa yritystason luotettavuuden, turvallisuuden ja skaalautuvuuden.
- Edistynyt orkestrointi: Microsoft Foundry koordinoi agenttien päättelytyönkulkuja ja orkestrointia.
- Alan tunnustus: Ratkaisu on saanut tunnustusta kyvystään soveltua useisiin eri vakuutuslajeihin ja mukautua muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.
"Perinteisesti vakuutusyhtiöissä liiketoiminnan skaalaaminen on tarkoittanut, että palkataan lisää henkilöstöä. Microsoft Foundryn ja Microsoft Azuren päälle rakennetulla Agent Workforce -ratkaisulla muutamme tätä yhtälöä. Tekoälypohjaiset agenttimme auttavat korvauskäsittelyn skaalaamisessa ja toiminnan parantamisessa ilman henkilöstömäärän kasvua. Tämä tarkoittaa, että vakuutusyhtiöt voivat käsitellä enemmän korvaushakemuksia, tuottaa nopeampia tuloksia ja saavuttaa ennennäkemättömän sijoitetun pääoman tuoton samalla vapauttaen ammattitaitoiset korvauskäsittelyammattilaiset keskittymään kaikkein monimutkaisimpiin tehtäviin ja empatiaa vaativaan työhön. Microsoftin teknologian joustavuuden ja luotettavuuden ansiosta Agent Workforce -ratkaisu todella irtikytkee ihmistyöpanoksen lopputuloksista avaten uusia kannattavuuden ja kasvun tasoja", sanoo Karli Kalpala, Digital Workforcen strategiajohtaja.
"Microsoft Foundry teknologia auttaa Agent Workforcea toimittamaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen innovaatioihin ja tehokkuuteen samalla kun hyötyvät Microsoft Azuren tarjoamasta joustavuudesta ja yritystason luotettavuudesta", sanoo Tarja Jernström, Microsoft Finlandin kumppaniliiketoiminnasta vastaava johtaja. "Agent Workforce -ratkaisu vastaa monenlaisiin automaatiohaasteisiin ja antaa asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää Azuren kehittyneitä ja tulevaisuuden kestäviä tekoälyominaisuuksia."
Lisätietoja
Karli Kalpala, Head of Strategy and AI Agent Business, Digital Workforce Services Plc, karli.kalpala@digitalworkforce.com
Avainsanat
Kuvat
Tietoja Digital Workforce Services Oyj:stä
Digital Workforce Services Oyj (Nasdaq First North: DWF) on johtava liiketoiminnan automaatioon ja teknologiaratkaisuihin keskittynyt palveluntarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan ja palveluiden avulla – mukaan lukien tekoälyagentit – organisaatiot voivat uudistaa tietotyötä, säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluita työn kehittämiseen automaation ja tekoälyagenttien avulla. Digital Workforcella on erityisen vahva kokemus terveydenhuollon hoitopolkujen sekä kliinisten ja hallinnollisten prosessien automatisoinnista, jolla vähennetään hoitohenkilökunnan työtaakkaa, parannetaan potilasturvallisuutta ja vapautetaan aikaa potilastyölle. e18 Innovation -yrityskaupalla yhtiö on vahvistanut asemaansa terveydenhuollon hoitopolkujen automatisoinnissa Isossa-Britanniassa. Keskitymme toistettaviin, tulospohjaisiin käyttötapauksiin ja toimimme tinkimättömästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sen palveluksessa on yli 200 automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Visiomme: Transforming Work – Beyond Productivity. https://digitalworkforce.com | https://agent-workforce.com
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Digital Workforce Services Oyj
Digital Workforcelle sopimuksen jatko ja laajennus Portsmouth Hospitals University (PHU) NHS Trustin kanssa20.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Digital Workforcelle sopimuksen jatko ja laajennus Portsmouth Hospitals University (PHU) NHS Trustin kanssa Lehdistötiedote 20.11.2025 Yhteistyömme Portsmouth Hospitals Universityn (PHU) NHS Trustin kanssa vahvistuu uudella kolmen vuoden sopimuksella, jonka puitteissa Digital Workforce Services Oyj jatkaa älykkäiden automaatiopalveluiden toimittamista ja laajentamista yhteistyössä Trustin ja kumppanimme PSTG Ltd:n kanssa. Iso-Britannian NHS (National Health Service) on mittakaavaltaan ja laajuudeltaan yksi Euroopan suurimmista terveydenhuoltojärjestelmistä: yli 220 sairaanhoitopiiriä, jotka palvelevat 56 miljoonaa ihmistä, 1,4 miljoonaa työntekijää, taustalla 190 miljardin punnan budjetti ja 10 miljardin punnan panostus digitaaliseen, dataan ja tekoälyyn. Jatkosopimus kuvastaa vahvan yhteistyön ja luottamuksen suhdetta, jonka olemme rakentaneet PHU:n kanssa heidän automaatiomatkansa alusta lähtien. Olemme iloisia voidessamme jatkaa tukeamme PHU:lle vastaten heidän kehittyviin automaati
Digital Workforce Services Plc announces a contract extension and expansion with Portsmouth Hospitals University NHS Trust20.11.2025 09:00:00 EET | Press release
Digital Workforce Services Plc announces a contract extension and expansion with Portsmouth Hospitals University NHS Trust Press release 20 November 2025 Our partnership with Portsmouth Hospitals University (PHU) NHS Trust continues to strengthen through a new three-year agreement, under which Digital Workforce Services will continue to deliver and expand intelligent automation services in collaboration with the Trust and our partner PSTG Ltd. This reflects the strong collaboration and trusted relationship we’ve built together since their automation journey began. We’re pleased to have supported PHU along the way, responding to their evolving automation capability and requirements, and adapting our role to align with the development of their exceptional in-house expertise. The new agreement includes an extension of services for a further three years, and importantly, the introduction of new BPA (Business Process Automation), Orchestration, and IDP (Intelligent Document Processing) capa
Digital Workforce on solminut sopimuksen - Ruotsin johtavan sairaalan - Södersjukhusetin kanssa11.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Digital Workforce on solminut sopimuksen Södersjukhusetin kanssa, joka on yksi Skandinavian suurimmista sairaaloista. Kumppanuudella tuetaan ja vauhditetaan sairaalan automaatio-ohjelmaa. Sopimus jatkaa aiempaa yhteistyötä, ja sen myötä Digital Workforcen ruotsalainen konsulttitiimi työskentelee Södersjukhusetin omien asiantuntijoiden rinnalla tunnistaakseen, kehittääkseen ja toteuttaakseen automaatioratkaisuja. Södersjukhuset-sairaala on osa Tukholman aluetta, suurta julkista organisaatiota, joka edistää jatkuvaa yhteistyötä eri yksiköidensä välillä automaatioiden kehittämisessä. Digital Workforcen ja Södersjukhusetin välisen kumppanuuden tavoitteena on tehostaa sairaalan sisäisiä prosesseja ja luoda samalla edellytykset sille, että ratkaisuja voidaan laajentaa muualle organisaatioon tarpeiden mukaan. ”Digital Workforce on johtava prosessiautomaation asiantuntija terveydenhuollossa, jolla on erityisen vahva jalansija Isossa-Britanniassa ja kotimaassamme Suomessa. Pohjoismaisilla sote-
Digital Workforce signs a deal with Södersjukhuset – a leading Swedish hospital11.11.2025 08:00:00 EET | Press release
Digital Workforce is pleased to announce the signing of an agreement with Södersjukhuset, one of the largest hospitals in Scandinavia, to support and accelerate its automation program. The agreement builds on an earlier collaboration and will see a team of Swedish consultants from Digital Workforce working alongside Södersjukhuset’s team to identify, develop, and implement automation solutions. Södersjukhuset Hospital is owned by Stockholm Region, a large public organization that promotes ongoing cooperation between its various departments in the development of automations. The hospital’s collaboration with Digital Workforce aims to further enhance its internal processes and provides a pathway to scale solutions across the wider organization, if needed. “Digital Workforce is a leading process automation expert in the healthcare sector, with a particularly strong presence in the UK and in our country of origin, Finland. Notably, Nordic social and healthcare organizations have many simil
e18 Innovation yhteistyöhön NHS Humber Health Partnershipin kanssa toteuttaakseen avohoitoon keskittyvän automaatio-ohjelman28.10.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Lehdistötiedote 28.10.2025 klo 10:00 EET Digital Workforce Services Oyj:hin kuuluva e18 Innovation kertoo uudesta kumppanuudesta NHS Humber Health Partnershipin (HHP) kanssa, joka on yksi NHS:n suurimmista terveydenhuollon tarjoajista. Tämän merkittävän uuden 3-vuotisen automaatio-ohjelman puitteissa e18 toteuttaa kunnianhimoisen avohoidon muutossuunnitelman, jonka tavoitteena on vapauttaa yli 26 000 tuntia henkilöstön aikaa vuosittain ja tuottaa noin miljoona puntaa konkreettisia taloudellisia säästöjä. NHS Humber Health Partnership koostuu Hullin yliopiston opetussairaaloista NHS Trust (HUTH) ja Northern Lincolnshire and Goole NHS Foundation Trust (NLaG), jotka yhdessä työllistävät yli 19 000 työntekijää ja palvelevat 1,5 miljoonaa ihmistä Humberin alueella. e18 Innovation and Digital Workforce automatisoivat viisi keskeistä avohoidon hallintaprosessia kahdessa sairaanhoitopiirissä hyödyntäen UiPathin automaatioteknologiaa, joka toimitetaan ja ylläpidetään Digital Workforcen markkino
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme