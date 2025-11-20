Digital Workforcen Agent Workforce -ratkaisu saa vauhtia Microsoft Foundryssa ja Microsoft Azuressa



Helsinki, Suomi -Digital Workforce Services Plc jatkaa innovaatioiden edistämistä vakuutuskorvauskäsittelyssä Agent Workforce -ratkaisullaan tuottaen mitattavia tuloksia vakuutusyhtiöille ja kolmannen osapuolen korvaus- ja hallinnointipalvelujen tuottajille (TPA). Microsoft Azuren päälle rakennettu ratkaisu hyödyntää Microsoft Foundryn kehittyneitä agenttiominaisuuksia ja orkestrointiteknologioita, joita tukevat avoimen lähdekoodin kehykset.

Lanseerauksestaan lähtien Agent Workforce on auttanut vakuutusyhtiöitä uudistamaan koko korvauskäsittelyprosessinsa ensimmäisestä vahinkoilmoituksesta (FNOL) lopulliseen korvausratkaisuun ottamalla käyttöön erikoistuneita tekoälyagentteja tehtäviin kuten tietojen kerääminen, vakuutusturvan kelpoisuuden tarkistaminen, petosten havaitseminen, korvauspäätökset ja korvausten maksaminen. Ratkaisun modulaarinen arkkitehtuuri mahdollistaa nopean käyttöönoton ja integroinnin olemassa oleviin korvausjärjestelmiin nopeuttaen muutosta ja parantaen asiakaskokemusta.

Ratkaisun kohokohdat:

Todistettu vaikutus: Ensimmäiset käyttäjät raportoivat merkittävistä manuaalisen käsittelyajan lyhennyksistä ja parantuneesta tarkkuudesta korvauskäsittelyssä.

Skaalautuva arkkitehtuuri: Azuren tukemana Agent Workforce tarjoaa yritystason luotettavuuden, turvallisuuden ja skaalautuvuuden.

Edistynyt orkestrointi: Microsoft Foundry koordinoi agenttien päättelytyönkulkuja ja orkestrointia.

Microsoft Foundry koordinoi agenttien päättelytyönkulkuja ja orkestrointia. Alan tunnustus: Ratkaisu on saanut tunnustusta kyvystään soveltua useisiin eri vakuutuslajeihin ja mukautua muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.





"Perinteisesti vakuutusyhtiöissä liiketoiminnan skaalaaminen on tarkoittanut, että palkataan lisää henkilöstöä. Microsoft Foundryn ja Microsoft Azuren päälle rakennetulla Agent Workforce -ratkaisulla muutamme tätä yhtälöä. Tekoälypohjaiset agenttimme auttavat korvauskäsittelyn skaalaamisessa ja toiminnan parantamisessa ilman henkilöstömäärän kasvua. Tämä tarkoittaa, että vakuutusyhtiöt voivat käsitellä enemmän korvaushakemuksia, tuottaa nopeampia tuloksia ja saavuttaa ennennäkemättömän sijoitetun pääoman tuoton samalla vapauttaen ammattitaitoiset korvauskäsittelyammattilaiset keskittymään kaikkein monimutkaisimpiin tehtäviin ja empatiaa vaativaan työhön. Microsoftin teknologian joustavuuden ja luotettavuuden ansiosta Agent Workforce -ratkaisu todella irtikytkee ihmistyöpanoksen lopputuloksista avaten uusia kannattavuuden ja kasvun tasoja", sanoo Karli Kalpala, Digital Workforcen strategiajohtaja.

"Microsoft Foundry teknologia auttaa Agent Workforcea toimittamaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden keskittymisen innovaatioihin ja tehokkuuteen samalla kun hyötyvät Microsoft Azuren tarjoamasta joustavuudesta ja yritystason luotettavuudesta", sanoo Tarja Jernström, Microsoft Finlandin kumppaniliiketoiminnasta vastaava johtaja. "Agent Workforce -ratkaisu vastaa monenlaisiin automaatiohaasteisiin ja antaa asiakkaille mahdollisuuden hyödyntää Azuren kehittyneitä ja tulevaisuuden kestäviä tekoälyominaisuuksia."

Lisätietoja

Karli Kalpala, Head of Strategy and AI Agent Business, Digital Workforce Services Plc, karli.kalpala@digitalworkforce.com