Kotimaisten kielten keskuksesta osa Opetushallitusta vuoden 2026 alussa

Opetushallituksen ja Kotimaisten kielten keskuksen yhteistiedote



Ensi vuoden alussa tulevat voimaan laki opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastoista sekä laki Opetushallituksesta. Uuden lainsäädännön myötä sivistyshallinnon nykyisistä 11 virastosta muodostetaan 5 virastoa.

Osana uudistusta Kotimaisten kielten keskuksesta (Kotus) tulee Opetushallituksen osasto. Uudistuva Opetushallitus on koulutuksen, kielen ja kansainvälistymisen asiantuntija, kehittäjä ja palveluntuottaja.

Kotuksen tai Opetushallituksen tehtävät eivät muutu

Hallitusohjelman mukaisen sivistyshallintouudistuksen tavoitteena on selkeyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastorakennetta, keventää päällekkäistä hallintoa ja vahvistaa virastojen tuloksellista ohjausta. Kotimaisten kielten keskuksen ja Opetushallituksen tehtävät säilyvät virastouudistuksessa entisenlaisina.

Maan ainoana kieliviranomaisena Kotus jatkossakin tekee kieliasioita koskevia päätöksiä itsenäisesti ja antaa riippumattomia asiantuntijalausuntoja. Laissa määritellään myös, että Kotuksessa on ruotsinkielisille toiminnoille oma yksikkö.

Muutoksia muun muassa puhelinnumeroihin ja sähköpostiosoitteisiin

Kaikki Kotuksen puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet sekä Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus muuttuvat uudistuksen myötä 1. tammikuuta 2026. Samalla muuttuvat myös Opetushallituksen yhteydessä toimivien erillisyksiköiden puhelinnumerot. Erillisyksiköitä ovat Ylioppilastutkintolautakunta (YTL), Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa). Opetushallituksen nykyiset puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet pysyvät ennallaan.

Vuoden 2026 alussa uudistuvassa Opetushallituksessa käytetään jatkossa sähköpostiosoitteita, joiden päätteet ovat oph.fi tai utbildningsstyrelsen.fi. Ruotsinkielinen pääte on uusi koko virastolle. Kotuksessa käytössä olleet kotus.fi- ja sprakinstitutet.fi-loppuiset sähköpostiosoitteet toimivat uusien rinnalla toistaiseksi. Erillisyksiköiden sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan omilla päätteillään.

Kotuksen vanha Y-tunnus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Vuoden 2026 alusta käytössä on Opetushallituksen yhteinen Y-tunnus.

Kerromme uuden viraston toiminnan käynnistymiseen liittyvistä käytännön asioista ja esimerkiksi Kotuksen uusista yhteystiedoista yksityiskohtaisemmin laajasti eri kanavissamme joulukuussa. Pyrimme toteuttamaan muutokset niin, että niistä ei aiheudu Kotuksen tai Opetushallituksen asiakkaille ja palvelujen käyttäjille ylimääräistä vaivaa.

Erillisyksiköt tiedottavat uusista palvelunumeroistaan loppuvuoden aikana omissa kanavissaan.

Lisätietoja

Kotuksen johtaja Leena Nissilä, leena.nissila@kotus.fi, 0295 333 220