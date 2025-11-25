Kotimaisten kielten keskuksesta osa Opetushallitusta vuoden 2026 alussa
Virastojen tehtävät eivät muutu sivistyshallintouudistuksessa.
Opetushallituksen ja Kotimaisten kielten keskuksen yhteistiedote
Ensi vuoden alussa tulevat voimaan laki opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastoista sekä laki Opetushallituksesta. Uuden lainsäädännön myötä sivistyshallinnon nykyisistä 11 virastosta muodostetaan 5 virastoa.
Osana uudistusta Kotimaisten kielten keskuksesta (Kotus) tulee Opetushallituksen osasto. Uudistuva Opetushallitus on koulutuksen, kielen ja kansainvälistymisen asiantuntija, kehittäjä ja palveluntuottaja.
Kotuksen tai Opetushallituksen tehtävät eivät muutu
Hallitusohjelman mukaisen sivistyshallintouudistuksen tavoitteena on selkeyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastorakennetta, keventää päällekkäistä hallintoa ja vahvistaa virastojen tuloksellista ohjausta. Kotimaisten kielten keskuksen ja Opetushallituksen tehtävät säilyvät virastouudistuksessa entisenlaisina.
Maan ainoana kieliviranomaisena Kotus jatkossakin tekee kieliasioita koskevia päätöksiä itsenäisesti ja antaa riippumattomia asiantuntijalausuntoja. Laissa määritellään myös, että Kotuksessa on ruotsinkielisille toiminnoille oma yksikkö.
Muutoksia muun muassa puhelinnumeroihin ja sähköpostiosoitteisiin
Kaikki Kotuksen puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet sekä Y-tunnus eli yritys- ja yhteisötunnus muuttuvat uudistuksen myötä 1. tammikuuta 2026. Samalla muuttuvat myös Opetushallituksen yhteydessä toimivien erillisyksiköiden puhelinnumerot. Erillisyksiköitä ovat Ylioppilastutkintolautakunta (YTL), Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa). Opetushallituksen nykyiset puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet pysyvät ennallaan.
Vuoden 2026 alussa uudistuvassa Opetushallituksessa käytetään jatkossa sähköpostiosoitteita, joiden päätteet ovat oph.fi tai utbildningsstyrelsen.fi. Ruotsinkielinen pääte on uusi koko virastolle. Kotuksessa käytössä olleet kotus.fi- ja sprakinstitutet.fi-loppuiset sähköpostiosoitteet toimivat uusien rinnalla toistaiseksi. Erillisyksiköiden sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan omilla päätteillään.
Kotuksen vanha Y-tunnus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Vuoden 2026 alusta käytössä on Opetushallituksen yhteinen Y-tunnus.
Kerromme uuden viraston toiminnan käynnistymiseen liittyvistä käytännön asioista ja esimerkiksi Kotuksen uusista yhteystiedoista yksityiskohtaisemmin laajasti eri kanavissamme joulukuussa. Pyrimme toteuttamaan muutokset niin, että niistä ei aiheudu Kotuksen tai Opetushallituksen asiakkaille ja palvelujen käyttäjille ylimääräistä vaivaa.
Erillisyksiköt tiedottavat uusista palvelunumeroistaan loppuvuoden aikana omissa kanavissaan.
Lisätietoja
-
Kotuksen johtaja Leena Nissilä, leena.nissila@kotus.fi, 0295 333 220
-
Opetushallituksen hallintopalveluiden johtaja Mikael Mantila, mikael.mantila@oph.fi, 0295 331 920
Avainsanat
Linkit
- Laki opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastoista (Finlex, 507/2025)
- Laki Opetushallituksesta (Finlex, 508/2025)
- Pääministeri Petteri Orpon Hallitusohjelma (valtioneuvosto)
- Sivistyshallinto 2030 -loppuraportti (valtioneuvosto)
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 4.7.2025: Tasavallan presidentti vahvisti lait opetus- ja kulttuuriministeriön virastorakenteen uudistamisesta (Valtioneuvosto)
- Kotus-blogi 29.9.2025, Leena Nissilä: Kohti uutta sivistyshallintoa
Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Opetushallituksen mediapalvelu palvelee maanantaista torstaihin klo 9–16 ja perjantaisin sekä juhlapyhien aattoina 9–15.
- puh. 0295 331 703 media@oph.fi
- Opetushallituksen verkkopalvelu: Medialle
- Tietosuojaseloste
