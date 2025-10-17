Demariopiskelijoille valittu uusi liittohallitus – puheenjohtajana jatkaa Miku Kuuskorpi

Liiton johdossa jatkava Miku Kuuskorpi on toiminut Demariopiskelijoiden liiton puheenjohtajana vuodesta 2024. Kuuskorpi opiskelee biotekniikan ja tuotantotalouden diplomi-insinööriksi sekä metsätaloustieteiden kandidaatiksi ja toimii muun muassa HYYssä Demariopiskelijoiden ja sitoutumattomien ryhmän puheenjohtajana. Kuuskorpi on myös SDP:n puoluevaltuuston jäsen.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Samuli Sundell opiskelee kulttuurintuottajaksi Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja on toiminut kuluvana vuonna Turun Demariopiskelijoiden puheenjohtajana. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Jasmin Närhi opiskelee aineenopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa ja on toiminut kuluvana vuonna Savo-Karjalan Demariopiskelijoiden puheenjohtajana.

Demariopiskelijat valitsi liitolle myös uuden liittohallituksen, joka edustaa alueellisesti erittäin kattavasti Demariopiskelijoita eri puolilta Suomea. Vuoden 2026 Demariopiskelijoiden liittohallitukseen valittiin Miikka Roslöf (Tampere), Pekka Laurila (Espoo), Jimi Rytkönen (Jyväskylä), Veera Järvitalo (Utajärvi), Jasmin Pelkonen (Joensuu) ja Peeta Mittilä (Turku). Varajäseniksi liittohallitukseen valittiin lisäksi Sauli-Matti Kirveskari (Tampere), Teo Rautio (Kouvola), Niilas Oikarainen (Lappeenranta), Aino Palm (Helsinki), Juho Hämäläinen (Lappeenranta) ja Nina Kuusrainen (Porvoo).

“Kiitän lämpimästi luottamuksesta jatkaa Demariopiskelijoiden puheenjohtajana. Liittohallituksen päätös panostaa erityisesti paikallistoimintaan kuluneena vuonna näkyy nyt myös liittokokouksen valitsemassa Demariopiskelijoiden liittohallituksen kokoonpanossa. Demariopiskelijat ovat aidosti koko Suomen opiskelijaliike ja tätä hyvin alkanutta työtä haluamme jatkaa myös tulevana vuonna”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Kuuskorpi.

“Tulevana keväänä järjestetään myös SDP:n puoluekokous, syksyllä jälleen edustajistovaalit kaikissa ammattikorkeakouluissa ja vuoden 2027 keväällä jo eduskuntavaalit. Demariopiskelijat tulee tekemään hartiavoimin töitä sen eteen, että nykyinen opiskelijavihamielinen Orpo-Purran hallitus saadaan vaihdettua aidosti opiskelijoiden asiaa edistävään hallitukseen, yhdessä SDP:n kanssa”, päättää Kuuskorpi.

Demariopiskelijoiden liittokokouksen hyväksymässä julkilausumassa Demariopiskelijat myös kritisoi oikeistohallituksen päätöksiä leikata jälleen korkeakoulutuksen rahoituksesta ja vaatii julkilausumassaan uutta hallitusta, joka takaisi opiskelijoille oikeuden maksuttoman, laadukkaan korkeakoulutuksen ja inhimilliseen elintasoon.