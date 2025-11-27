Viikkokatsaus 1.–5.12.2025
Uutinen ma 1.12.
Selvitämme näkemyksiä muovin kiertotalouspolitiikasta Suomessa
Mihin suuntaan Suomen muovipolitiikkaa tulisi viedä? Kerro näkemyksesi! Suomen ympäristökeskus toteuttaa kyselyn muovin kiertotalouspolitiikan keinoista. Kyselyn tulokset auttavat suuntaamaan muovien kiertotalouteen ohjaavaa Suomen muovitiekartta.
Kysely on avoinna 31.12.2025 saakka. Tutkimuksen toteuttaa Suomen ympäristökeskus osana EU:n LIFE-ohjelman rahoittamaa PlastLIFE-hanketta.
Lisätiedot: erikoistutkija Hanna Salmenperä, puh. 029 525 160, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Hiilineutraali-webinaari ti 2.12. klo 15–16
Biokaasu, missä mennään?
Biokaasua pidetään yhtenä puhtaammista käyttövoimista liikenteessä. Toisaalta bioenergiaan kohdistuva säätely haastaa sen liikennekäyttöä. Entä rakennetaanko mädätteelle vihdoin aidosti markkina-asemaa lannoitteena?
Tule kuulolle Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektin webinaariin, jossa keskustellaan raskaan liikenteen kaasukäyttöisten ajoneuvojen kehityksestä, säätelyn vaikutuksesta, käyttäjäkokemuksista sekä kierrätysravinnemarkkinoista.
Lue lisää osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi
Tiedote ke 3.12.
Kymijoella mahdollista yhdistää kalat ja kilowattitunnit
Vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksia voidaan parantaa virtaamajärjestelyillä ilman merkittäviä menetyksiä energiantuotannossa, kertoo erilaisten käyttötavoitteiden yhteensovittamista Kymijoen alaosassa arvioinut hanke. Jopa win–win-tilanne, jossa yhtä aikaa parannetaan joen eliöiden elinolosuhteita, vahvistetaan lohen luontaista elinkiertoa ja lisätään energiantuotantoa, on mahdollinen.
Lisätiedot: ryhmäpäällikkö Mika Marttunen, puh. 029 525 1411 ja viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutiskirje (pvm. avoin)
Kiertotalouden uutiskirje Circnews 4/2025
Circnews tarjoaa katsauksen kiertotalousaiheisiin sekä PlastLIFE-projektin ajankohtaisiin tapahtumiin ja teemoihin muovien kiertotaloudesta. Uutiskirje on tarkoitettu kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille lukijoille.
Tilaa Circnews Kiertotalousratkaisuja.fi-sivustolta
Tutustu myös
Vesikirje 2/2025
Tämän kertainen uutiskirje nostaa esille erityisesti vesihuollon huoltovarmuuden muuttuvassa ilmastossa sekä lajistoseurannan merkityksen. Suomen järvien ja virtavesien lajiston monimuotoisuuden tilaa on arvioitu ensimmäistä kertaa koko Suomen tasolla ja alueellisesti. Sisävesien lajisto on merkittävästi heikentynyt.
Vesikirje on suunnattu vesiasiantuntijoille ja kaikille vesiasioista kiinnostuneille.
Lue Vesikirje 2/2025 osoitteessa vesi.fi
Muutokset mahdollisia.
Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)
Finland must accelerate efforts towards a circular economy of plastics27.11.2025 07:02:00 EET | Press release
Progress has been made in advancing the circular economy for plastics, but Finland remains far from its targets and significant additional measures are needed. A new report from the PlastLIFE project, published by the Finnish Environment Institute, highlights how reducing unnecessary plastic consumption, preventing littering, and improving recycling efficiency are key to achieving a circular economy. The issue is pressing, as plastics continue to have considerable climate and environmental impacts. Finland’s goal is to establish a sustainable circular economy for plastics by 2030.
Suomen kiihdytettävä muovien kiertotalouden toimia27.11.2025 07:01:00 EET | Tiedote
Muovien kiertotaloudessa on nähtävissä edistystä. Tavoitteista ollaan kuitenkin niin kaukana, että merkittäviä lisätoimia tarvitaan. Suomen ympäristökeskuksen julkaisema PlastLIFE-hankkeen raportti nostaa esiin, miten muovien turhan kulutuksen vähentäminen, roskaantumisen ehkäisy ja kierrätyksen tehostaminen edistävät kiertotalouden toteutumista. Aihe on ajankohtainen, sillä muovien ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat edelleen huomattavia. Suomen tavoitteena on saavuttaa muovien kestävä kiertotalous vuoteen 2030 mennessä.
Proposal for saving the Baltic Sea: 34 actions to strengthen the network of marine protected areas18.11.2025 10:00:00 EET | Press release
Joint press release from Metsähallitus and Finnish Environment Institute Baltic Sea nature is threatened by eutrophication, pollution and climate change. The Roadmap for the development of marine protected area network in Finland until 2030, which was drawn up in cooperation between a number of organisations, presents 34 actions for improving the status of the Baltic Sea, safeguarding the most valuable marine areas and achieving international conservation area targets. Never before has an equally extensive and comprehensive plan for the conservation of marine nature been drawn up in Finland.
Plan för att rädda Östersjön: 34 åtgärdsförslag för att stärka nätverket av marina skyddsområden18.11.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Forststyrelsen och Finlands miljöcentral meddelar: Östersjöns natur hotas av eutrofiering, föroreningar och klimatförändringen. Färdplan för utvecklingen av Finlands nätverk av marina skyddsområden fram till 2030, som utarbetats i samarbete mellan flera organisationer, innehåller 34 konkreta åtgärder för att förbättra havets tillstånd, skydda de mest värdefulla havsområdena och uppnå internationella mål för skyddsområdena. En så omfattande och heltäckande plan för skydd av den marina naturen har aldrig tidigare tagits fram.
