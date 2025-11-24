Hämeen poikittaiset väylät eivät vastaa elinkeinoelämän tarpeita

Kantatie 54 välittää liikennettä useiden Etelä- ja Länsi-Suomen satamien kautta. Vientiteollisuuden kasvu ja sen tarvitsema tuonti lisäävät kuljetustarvetta läntisen ja itäisen Suomen välillä kumpaankin suuntaan. ​Tie on merkittävä pitkämatkaisten kuljetusten väylä ja elinkeinoelämän kasvunäkymät etenkin Kaakkois-Suomessa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä generoivat tavaraliikenteen kasvua. Tien varrella on paljon yritystoimintaa ja liikenteen kasvua on luvassa esimerkiksi Fazerin tehdasinvestoinnin myötä Lahteen.

”Kantatiellä 54 on merkittävä rooli alueen tavara- ja henkilöliikenteessä. Sitä pitkin kulkevat Koskisen tuotteet Hangon ja Turun satamiin, tehtaille tulevat puukuljetukset laajalta alueelta Kanta-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen suunnasta ja Päijänteen länsipuolelta sekä osa sivutuoterahdeista Lahden ohitustielle. Myös Järvelässä työskentelevän henkilökunnan työmatkaliikenne Lahden ja Riihimäen suunnasta sekä suuri osa muusta tavaraliikenteestä tukeutuvat kantatien 54 varaan”, sanoo Koskisen Oyj:n Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.

Kantatie 54 on jo nyt tärkeä raskaan liikenteen poikittainen yhteys Lahden seudun ja läntisten satamien välillä. ​Kuntien välinen työssäkäyntiliikenne on tärkeää.​ Kantatien 54 sekä valtateiden 10 ja 12 muodostamat yhteysvälit toimivat vaihtoehtoisina reitteinä toisilleen, mikä parantaa tieverkon toimintavarmuutta seudulla.​ Molemmat ovat keskeisiä Hämeen poikittaisia yhteyksiä. Turvalliset sekä toimivat yhteydet ovat tärkeitä elinkeinoelämän ohella henkilöliikenteelle ja oikea vaihtoehtoisuus on ensiarvoisen tärkeää huoltovarmuuden näkökulmasta.

Kantatie 54 on strategisesti merkittävä Kanta-Hämeelle, Päijät-Hämeelle ja laajemmin koko Suomelle. Tiellä on nyt toteutetun selvityksenkin perusteella erittäin paljon raskasta liikennettä, liikenteen sujuvuudessa on ilmennyt puutteita ja tien turvallisuustaso on heikko. Koska kyseessä on tärkeä logistinen yhteys, tien tulisi mahdollistaa raskaalle liikenteelle toimitusvarmuus ja kaikelle liikenteelle turvallisuus.

Kantatie 54 on tarpeisiin nähden vanhentunut ja standardiltaan epäyhtenäinen

Kantatie 54 on rakennettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla. Ajoneuvoyhdistelmien massat ovat 2,5-kertaistuneet ja mitat kaksinkertaistuneet vuodesta 1970, joten tien ja pientareiden tulisi olla leveämpiä turvallisemman ajon vuoksi. Vuosina 2020–2024 tiellä on tapahtunut 135 liikenneonnettomuutta ja lisäksi lähes 800 riistaonnettomuutta, eli onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin 3–4 joka viikko. Joka kolmannessa henkilövahinkoon johtaneessa onnettomuudessa oli raskas liikenne osallisena.

Tien turvallisuuden parantaminen palvelisi sekä raskasta että henkilöliikennettä. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä ohituskaistoja, leventämällä tietä ja kehittämällä liittymiä.​ Ohituskaistojen rakentamisen kustannus ​on noin 25 miljoonaa euroa ja liittymien parantamisen kustannus noin 50 miljoonaa euroa, vuoden 2020 hintatasossa.​

Alueen elinkeinoelämä on kasvuhakuista ja haluaa tien parantamista​

Alueen yritykset toimivat pääosin kotimarkkinoiden toimitusverkostoissa, mutta monet myös kansainvälisillä markkinoilla.​ Yrityskyselyn (n=89) vastaajista yli 80 prosenttia näkee toimialansa kasvavan tulevaisuudessa. Työvoiman tarpeelle kasvua näkee 74 prosenttia vastaajista kantatien 54 vaikutusalueella.​ Kantatie nähdään vastaajien keskuudessa logistisesti tärkeänä reittinä, jonka parantaminen edistäisi kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.​

Katso kantatie 54 -selvitys kokonaisuudessaan >>>

Kantatie 54, Hämeen kehäväylä -selvityksen ovat julkaisseet Forssan, Hausjärven, Hollolan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kärkölän, Lopen, Riihimäen ja Tammelan kunnat, Hämeen sekä Päijät-Hämeen liitot, Hämeen kauppakamari ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, 25.11.2025. Työn on toteuttanut Destian Strategiset Liikennejärjestelmät -yksikkö professori Jorma Mäntysen johdolla.