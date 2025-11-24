Hämeen poikittaiset väylät eivät vastaa elinkeinoelämän tarpeita
Kantatie 54 Hollolasta Riihimäen kautta Tammelaan on poikittainen yhteys idän suunnasta Lahden ja Forssan kautta läntiseen Suomeen. Tie on valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävä logistinen väylä, osoittaa tänään julkaistu selvitys. ”Kantatie 54 on yksi tärkeimmistä Hämeen talousalueen poikittaisväylistä. Yritykset kasvavat, kuljetukset lisääntyvät ja työssäkäynti laajenee – tieverkko ei saa olla kasvun pullonkaula. Parannukset Hämeen poikittaisväylille ovat välttämättömiä, jotta alueen kilpailukyky ja toimitusvarmuus voivat kehittyä”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Kantatie 54 välittää liikennettä useiden Etelä- ja Länsi-Suomen satamien kautta. Vientiteollisuuden kasvu ja sen tarvitsema tuonti lisäävät kuljetustarvetta läntisen ja itäisen Suomen välillä kumpaankin suuntaan. Tie on merkittävä pitkämatkaisten kuljetusten väylä ja elinkeinoelämän kasvunäkymät etenkin Kaakkois-Suomessa sekä Kanta- ja Päijät-Hämeessä generoivat tavaraliikenteen kasvua. Tien varrella on paljon yritystoimintaa ja liikenteen kasvua on luvassa esimerkiksi Fazerin tehdasinvestoinnin myötä Lahteen.
”Kantatiellä 54 on merkittävä rooli alueen tavara- ja henkilöliikenteessä. Sitä pitkin kulkevat Koskisen tuotteet Hangon ja Turun satamiin, tehtaille tulevat puukuljetukset laajalta alueelta Kanta-Hämeen, Satakunnan, Varsinais-Suomen suunnasta ja Päijänteen länsipuolelta sekä osa sivutuoterahdeista Lahden ohitustielle. Myös Järvelässä työskentelevän henkilökunnan työmatkaliikenne Lahden ja Riihimäen suunnasta sekä suuri osa muusta tavaraliikenteestä tukeutuvat kantatien 54 varaan”, sanoo Koskisen Oyj:n Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck.
Kantatie 54 on jo nyt tärkeä raskaan liikenteen poikittainen yhteys Lahden seudun ja läntisten satamien välillä. Kuntien välinen työssäkäyntiliikenne on tärkeää. Kantatien 54 sekä valtateiden 10 ja 12 muodostamat yhteysvälit toimivat vaihtoehtoisina reitteinä toisilleen, mikä parantaa tieverkon toimintavarmuutta seudulla. Molemmat ovat keskeisiä Hämeen poikittaisia yhteyksiä. Turvalliset sekä toimivat yhteydet ovat tärkeitä elinkeinoelämän ohella henkilöliikenteelle ja oikea vaihtoehtoisuus on ensiarvoisen tärkeää huoltovarmuuden näkökulmasta.
Kantatie 54 on strategisesti merkittävä Kanta-Hämeelle, Päijät-Hämeelle ja laajemmin koko Suomelle. Tiellä on nyt toteutetun selvityksenkin perusteella erittäin paljon raskasta liikennettä, liikenteen sujuvuudessa on ilmennyt puutteita ja tien turvallisuustaso on heikko. Koska kyseessä on tärkeä logistinen yhteys, tien tulisi mahdollistaa raskaalle liikenteelle toimitusvarmuus ja kaikelle liikenteelle turvallisuus.
Kantatie 54 on tarpeisiin nähden vanhentunut ja standardiltaan epäyhtenäinen
Kantatie 54 on rakennettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla. Ajoneuvoyhdistelmien massat ovat 2,5-kertaistuneet ja mitat kaksinkertaistuneet vuodesta 1970, joten tien ja pientareiden tulisi olla leveämpiä turvallisemman ajon vuoksi. Vuosina 2020–2024 tiellä on tapahtunut 135 liikenneonnettomuutta ja lisäksi lähes 800 riistaonnettomuutta, eli onnettomuuksia tapahtuu keskimäärin 3–4 joka viikko. Joka kolmannessa henkilövahinkoon johtaneessa onnettomuudessa oli raskas liikenne osallisena.
Tien turvallisuuden parantaminen palvelisi sekä raskasta että henkilöliikennettä. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä ohituskaistoja, leventämällä tietä ja kehittämällä liittymiä. Ohituskaistojen rakentamisen kustannus on noin 25 miljoonaa euroa ja liittymien parantamisen kustannus noin 50 miljoonaa euroa, vuoden 2020 hintatasossa.
Alueen elinkeinoelämä on kasvuhakuista ja haluaa tien parantamista
Alueen yritykset toimivat pääosin kotimarkkinoiden toimitusverkostoissa, mutta monet myös kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskyselyn (n=89) vastaajista yli 80 prosenttia näkee toimialansa kasvavan tulevaisuudessa. Työvoiman tarpeelle kasvua näkee 74 prosenttia vastaajista kantatien 54 vaikutusalueella. Kantatie nähdään vastaajien keskuudessa logistisesti tärkeänä reittinä, jonka parantaminen edistäisi kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta.
Katso kantatie 54 -selvitys kokonaisuudessaan >>>
Kantatie 54, Hämeen kehäväylä -selvityksen ovat julkaisseet Forssan, Hausjärven, Hollolan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Kärkölän, Lopen, Riihimäen ja Tammelan kunnat, Hämeen sekä Päijät-Hämeen liitot, Hämeen kauppakamari ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, 25.11.2025. Työn on toteuttanut Destian Strategiset Liikennejärjestelmät -yksikkö professori Jorma Mäntysen johdolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala, p. 050 339 1625
Koskisen Oyj:n Sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck, p. 040 549 8218
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen kauppakamari
Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormistolle Kauppakamarin ansioristi24.11.2025 07:07:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari myönsi Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormistolle arvostetun Kauppakamarin ansioristin Hämeen kauppakamarin 85-vuotisjuhlagaalassa 21.11. Ansioristi myönnettiin Hämeen kauppakamarin aloitteesta maan elinkeinoelämän tunnustuksena ansiokkaasta työstä talouden vapauden ja Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytysten puolesta.
Hämeen kauppakamari valitsi CPE Production Oy:n Vuoden jäsenyritykseksi ja Vuoden kauppakamarilaiseksi Piia Aaltosen24.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamari on valinnut Vuoden jäsenyritykseksi Forssassa toimivan CPE Production Oy:n ja Vuoden kauppakamarilaiseksi Lunni Oy:n Partner Piia Aaltosen. Valinnat julkistettiin Hämeen kauppakamarin 85-vuotisjuhlagaalassa Lahdessa perjantaina 21.11. ”Hallituksemme hyväksymien kriteerien mukaisesti haluamme nostaa esiin alueemme menestyviä, kehittyviä ja aktiivisia yrityksiä sekä kauppakamarilaisia. CPE Production Oy ja Piia Aaltonen ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, millaista kasvua ja elinvoimaa vauhdittavaa toimintaa alueeltamme löytyy”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Uusi Suomen kasvun foorumi syntyi Lahteen – Sisu 2.0 Kasvu Summit kokosi päättäjät ja yritykset yhteen14.11.2025 10:37:00 EET | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestetty valtakunnallinen Sisu 2.0 Kasvu Summit kokosi 12.11. Lahden Sibeliustalon täyteen yritysjohtajia, asiantuntijoita ja päättäjiä. “Sisu 2.0 Kasvu Summit sai alkunsa tarpeesta rakentaa yhteistyössä vaikuttava kasvutapahtuma, joka keskittyy konkreettisiin esimerkkeihin ja ratkaisuihin. Halusimme luoda foorumin, jossa kestävän kasvun, teknologisen osaamisen ja vaikuttavan yhteistyön kautta syntyy uusia ratkaisuja ja verkostoja kasvun rakentamiseksi”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntatyönsä – tavoitteena entistä aktiivisempi ja vaikuttavampi verkosto13.11.2025 07:47:00 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntarakenteensa vuoden 2026 alusta alkaen. ”Uudistuksen tavoitteena on lisätä valiokuntatyön vaikuttavuutta ja vahvistaa uuden strategian täytäntöönpanoa. Valiokuntien kokoonpanot rakennetaan jatkossakin monipuolisesti niin, että mukana ovat laaja-alaisesti toimialat, eri kokoluokan yritykset ja muut kauppakamarille tärkeät sidosryhmät. Lisäksi kokoonpanoissa vahvistetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellista kattavuutta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Sisu 2.0 Kasvu Summit tuo Lahteen kasvun kovimmat tekijät – Suomi tarvitsee rohkeutta ja yhteistyötä päästäkseen takaisin kasvuun11.11.2025 08:47:31 EET | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestettävä valtakunnallinen Sisu 2.0 Kasvu Summit kokoaa keskiviikkona 12. marraskuuta Lahden Sibeliustaloon satoja yritysjohtajia, asiantuntijoita ja päättäjiä. Tapahtuma tarjoaa huippuluokan keynote-puheenvuoroja, uuden tilannehuone-konseptin ja ratkaisuja Suomen kasvun vauhdittamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme