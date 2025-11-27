Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Mondo Mineralsin Sotkamon tehtaan ja kaivoksen YVA-selostuksesta
Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Mondo Minerals B.V. Branch Finlandin (aiemmin Elementis Minerals) Sotkamon tehdas- ja kaivosalueen kaivannaisjätteiden ja vesienhallinta -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
YVA-menettely käynnistyi vuonna 2024, kun silloinen Elementis Minerals totesi tarvitsevansa uusia rikastushiekan ja sivukiven läjitysalueita tehdasalueen nykyisen läjityskapasiteetin täyttyessä.
YVA-menettelyssä on tarkasteltu kaivostoiminnassa syntyvien jätteiden loppusijoittamiseen rakennettavia kaatopaikkoja sekä mahdollisuutta läjittää rikastushiekkaa käytöstä poistuneeseen Lahnaslammen avolouhokseen. Lisäksi YVA-selostuksessa on tarkasteltu vesienkäsittelyn tehostamista, mahdollisen uuden vesienkäsittelyn rakentamista sekä vesienkäsittelylietteiden sijoituspaikkaa.
VE0 vaihtoehto edustaa nykytilannetta. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 nykyiselle vesien purkupaikalle, Lahnasjoelle, esitetään kolmea erilaista purkuputken sijoitusvaihtoehtoa Nuasjärveen.
Purkureittivaihtoehdot:
-
D1 sijaitsee Lamposaaren kaakkoispuolella
-
D2 Haaposaaren luoteispuolella
-
D3 Jormaslahden pohjukassa.
Hankeen selostusvaiheessa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä nousivat esiin erityisesti purkuvesien käsittely ja niiden sulfaatti- ja metallipitoisuudet, purkuputkilinjan sijoitusvaihtoehtojen vertailu sekä hankkeen melu- ja pölyvaikutukset.
Mondo Minerals on arviointiselostuksessaan kertonut hakevansa ympäristölupaa vaihtoehdolle VE1, VE2 tai näiden yhdistelmälle. Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena toteaa perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat vesistöön. Hanketoimijan arvion mukaan nykyisestä toiminnasta aiheutuvia vesistövaikutuksia voidaan pienentää vesienkäsittelyä parantamalla.
Purkureittivaihtoehtojen D1 ja D2 on arvioitu vähentävän kevät- ja syystäyskierron estymisen riskiä. D2-vaihtoehdossa kuormitus siirtyisi alueelle, johon ei nykytilassa kohdistu yhtä voimakasta kuormitusta. Purkuputken D3-vaihtoehdossa kuormituksen vaikutukset näkyvät merkittävimmin Jormaslahden pohjukassa.
Sotkamon kaivos ja tehdas toimivat samalla vesistövaikutusalueella Terrafame Oy:n kanssa. Vesistömallinnuksessa ja vaikutusarvioinnissa vesistöön, vesieliöstöön, kalastoon ja sedimentteihin liittyen on huomioitu Terrafamen yhteisvaikutus. YVA-menettelyn aikana on tehty monipuolisesti tutkimuksia, joita edelleen täydennetään lupavaiheessa.
Kuulutus julkaistaan ja on nähtävillä 28.11. – 29.12.2025 osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/kainuu. Yhteysviranomaisen laatima perusteltu päätelmä sekä saadut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla:https://www.ymparisto.fi/elementis-kaivannaisjate-YVA.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
YVA-menettelyn yhteysviranomainen:
Kainuun ELY-keskus
ympäristöasiantuntija Helena Vikstedt
helena.vikstedt@ely-keskus.fi, p. 0295 038 443
Hankevastaava:
Elementis Minerals B.V. Branch Finland
Environmnetal Manager Marja Heikkinen
marja.heikkinen@elementis.com, p. 050 370 8581
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
