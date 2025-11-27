Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Mondo Mineralsin Sotkamon tehtaan ja kaivoksen YVA-selostuksesta

YVA-menettely käynnistyi vuonna 2024, kun silloinen Elementis Minerals totesi tarvitsevansa uusia rikastushiekan ja sivukiven läjitysalueita tehdasalueen nykyisen läjityskapasiteetin täyttyessä.

YVA-menettelyssä on tarkasteltu kaivostoiminnassa syntyvien jätteiden loppusijoittamiseen rakennettavia kaatopaikkoja sekä mahdollisuutta läjittää rikastushiekkaa käytöstä poistuneeseen Lahnaslammen avolouhokseen. Lisäksi YVA-selostuksessa on tarkasteltu vesienkäsittelyn tehostamista, mahdollisen uuden vesienkäsittelyn rakentamista sekä vesienkäsittelylietteiden sijoituspaikkaa.

VE0 vaihtoehto edustaa nykytilannetta. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 nykyiselle vesien purkupaikalle, Lahnasjoelle, esitetään kolmea erilaista purkuputken sijoitusvaihtoehtoa Nuasjärveen.

Purkureittivaihtoehdot:

D1 sijaitsee Lamposaaren kaakkoispuolella

D2 Haaposaaren luoteispuolella

D3 Jormaslahden pohjukassa.

Hankeen selostusvaiheessa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä nousivat esiin erityisesti purkuvesien käsittely ja niiden sulfaatti- ja metallipitoisuudet, purkuputkilinjan sijoitusvaihtoehtojen vertailu sekä hankkeen melu- ja pölyvaikutukset.

Mondo Minerals on arviointiselostuksessaan kertonut hakevansa ympäristölupaa vaihtoehdolle VE1, VE2 tai näiden yhdistelmälle. Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena toteaa perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat vesistöön. Hanketoimijan arvion mukaan nykyisestä toiminnasta aiheutuvia vesistövaikutuksia voidaan pienentää vesienkäsittelyä parantamalla.

Purkureittivaihtoehtojen D1 ja D2 on arvioitu vähentävän kevät- ja syystäyskierron estymisen riskiä. D2-vaihtoehdossa kuormitus siirtyisi alueelle, johon ei nykytilassa kohdistu yhtä voimakasta kuormitusta. Purkuputken D3-vaihtoehdossa kuormituksen vaikutukset näkyvät merkittävimmin Jormaslahden pohjukassa.

Sotkamon kaivos ja tehdas toimivat samalla vesistövaikutusalueella Terrafame Oy:n kanssa. Vesistömallinnuksessa ja vaikutusarvioinnissa vesistöön, vesieliöstöön, kalastoon ja sedimentteihin liittyen on huomioitu Terrafamen yhteisvaikutus. YVA-menettelyn aikana on tehty monipuolisesti tutkimuksia, joita edelleen täydennetään lupavaiheessa.

Kuulutus julkaistaan ja on nähtävillä 28.11. – 29.12.2025 osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/kainuu. Yhteysviranomaisen laatima perusteltu päätelmä sekä saadut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla:https://www.ymparisto.fi/elementis-kaivannaisjate-YVA.