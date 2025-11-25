Kokoomuksen Partanen: SDP veisi yrittäjältä yli tonnin vuodessa
SDP:n julkaisemassa vaihtoehtobudjetissa yrittäjän kukkarosta viedään yli tonni vuodessa. Eduskunnan riippumattoman tietopalvelun mukaan SDP:n vaihtoehtobudjetti kahmaisee yrittäjiltä 1099 euroa vuodessa Orpon hallituksen verrattuna.
SDP julkaisi oman vaihtoehtobudjettinsa vuodelle 2026. Eduskunnan tietopalvelun laskelma paljastaa kuitenkin karun seurauksen yritäjille: yrittäjien tulot laskisivat SDP:n vaihtoehdossa yli tuhannella eurolla vuodessa verrattuna Orpon hallituksen esitykseen.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen mukaan erotus kertoo selkeästi kahdesta hyvin erilaisesta linjasta suomalaisen yrittäjyyden tulevaisuudelle.
"SDP:n vaihtoehto rokottaa suoraan yrittäjän kukkaroa. Yli tuhannen euron vuosittainen lovi on monelle pienyrittäjälle ratkaiseva. Tämä ei ole oikea suunta maalle, joka tarvitsee lisää yrittäjiä ja investointeja", Partanen sanoo.
Partanen kiinnittää huomiota kokonaisuuteen, jossa SDP:n esittää arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa ja pk-yritysten verotuksen kiristämistä.
”SDP antaisi yhdellä kädellä kolmisenkymmentä miljoonaa, mutta ottaisi toisella lähes kymmenkertaisen summan veronkiristyksillä. Yritysverotuksen kiristäminen on parhaimpia keinoja talouskasvun tukahduttamiseen”, Partanen sanoo.
Orpon hallitus puolestaan vahvistaa työnteon ja yrittämisen kannustimia sekä parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä vaikeassa taloustilanteessa.
"Suomi ei nouse kiristämällä yrittäjien toimeentuloa, vaan vahvistamalla sitä. Meidän linjamme on selkeä: riskiä kantavia yrittäjiä tulee palkita, ei rangaista”, Partanen sanoo.
Karoliina PartanenKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
