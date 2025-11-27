Suomen kiihdytettävä muovien kiertotalouden toimia
Muovien kiertotaloudessa on nähtävissä edistystä. Tavoitteista ollaan kuitenkin niin kaukana, että merkittäviä lisätoimia tarvitaan. Suomen ympäristökeskuksen julkaisema PlastLIFE-hankkeen raportti nostaa esiin, miten muovien turhan kulutuksen vähentäminen, roskaantumisen ehkäisy ja kierrätyksen tehostaminen edistävät kiertotalouden toteutumista. Aihe on ajankohtainen, sillä muovien ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat edelleen huomattavia. Suomen tavoitteena on saavuttaa muovien kestävä kiertotalous vuoteen 2030 mennessä.
Suuria haasteita matkalla muovien kiertotalouteen raportti nimeää kaksi: muovien turhan kulutuksen vähentäminen ja uudelleenkäytön lisääminen. Ratkaisut edellyttävät vanhojen toimintamallien hylkäämistä. Uudelleenkäyttö ja tuotteiden korjaaminen voitaisiin tuoda kuluttajien arkeen uusia palveluja ja kestäviä tuotteita kehittämällä. Toimet kulutuksen vähentämiseksi ovat tähän asti olleet pääosin vapaaehtoisia, ja niiden vaikutuksista on vain vähän näyttöä.
“Muovien kiertotalous ei toteudu pelkästään kierrätystä lisäämällä, vaan vaatii muutoksia käyttäytymisessä, politiikassa ja liiketoiminnassa”, toteaa PlastLIFE-hankkeen projektipäällikkö, erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskuksesta.
Politiikan kehittämisessä tulisi korostua muovien turvallisuus, ilmastopäästöjen ja roskaantumisen ehkäisy ja kokonaiskestävyydeltään parhaiden ratkaisujen tukeminen. Raportin mukaan lisäksi tarvitaan kattavia indikaattoreita muovien kiertotalouden edistymisen seurantaan sekä riittävää tutkimusrahoitusta, jotta päätöksenteko perustuu tieteelliseen näyttöön.
Roskaantumisen vähentämiseksi tarvitaan lisää tietoa muoviroskien kulkureiteistä sekä menetelmiä roskien tunnistamiseen ja seurantaan. Roskaantuminen on edelleen merkittävä ongelma rannikolla, missä noin 90 prosenttia rantaroskasta on muovia.
Valmistuksen ja energiahyödyntämisen ilmastovaikutukset ja muovien muut ympäristövaikutukset huomattavia
Muovien kierrätyksen edistämiseen on viime vuosina panostettu, ja kierrätyskapasiteetti onkin parantunut. Kierrätys on kuitenkin edelleen rajallista, ja kierrätämme pääasiassa muovipakkauksia. Muovipakkausten kierrätysaste oli 29 prosenttia vuonna 2023, eikä Suomi ole pääsemässä EU:n asettamaan 50 prosentin tavoitteeseen tänä vuonna.
”Vain alle puolet kaikesta muovijätteestä on erilliskerättyä muovipakkausjätettä, ja noin 80 prosenttia muovijätteestä hyödynnetään energiana, mikä aiheuttaa merkittäviä ilmastovaikutuksia. Muidenkin kuin pakkausmuovien kierrätys tulisi kiireesti saada kuntoon”, arvioi tutkija Milja Räisänen Suomen ympäristökeskuksesta.
Muovien fossiilisen raaka-aineen korvaajiksi on kehitetty biopohjaisia muoveja ja kierrätysmuoveja, mutta siirtymä on hidasta ja kotimainen tuotanto kohtaa kilpailua kansainvälisillä markkinoilla.
PlastLIFE-hanke ja Suomen muovitiekartta luovat perustan muutokselle
PlastLIFE-hanke (2022–2029) tähtää muovien kestävään kiertotalouteen Suomessa edistämällä 17 organisaation voimin Suomen muovitiekartan toimeenpanoa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen arviointi osoittaa, että vaikka yhteistyöverkostot ja muovitiekartan pohja ovat vahvistuneet, muovien kiertotalouden toteutuminen vaatii laajoja ja jatkuvia ponnistuksia. PlastLIFE-hankkeen toisessa vaiheessa vuosina 2026–2029 vahvistetaan viestintää päättäjille ja kuluttajille sekä lisätään yhteistyötä yritysten kanssa tulosten levittämiseksi ja skaalaamiseksi.
Nyt julkaistussa raportissa on arvioitu muovien kiertotaloutta Suomen muovitiekartan päätavoitteiden näkökulmasta. Muovitiekartta on ministeriöiden strateginen hanke ja laaja kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä. EU:n LIFE-ohjelmasta rahoittama, Suomen ympäristökeskuksen koordinoima PlastLIFE-hanke edistää Suomen muovitiekartan tavoitteita roskaantumisen vähentämisestä, muovien turhan kulutuksen välttämisestä, muovien kierrättämisestä ja valmistuksen fossiilisten raaka-aineiden korvaamisesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena DahlboerikoistutkijaKiertotalousratkaisut/JätteetPuh:+358 295 251 095helena.dahlbo@syke.fi
Milja RäisänentutkijaKiertotalousratkaisut/Politiikka ja kulutusPuh:+358 29 525 1384milja.raisanen@syke.fi
Johanna KaunistoviestintäasiantuntijaSuomen ympäristökeskusPuh:+358 29 525 2297johanna.kaunisto@syke.fi
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Kuvat
Linkit
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
https://www.syke.fi/fi-FI
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Suomen ympäristökeskus on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Finland must accelerate efforts towards a circular economy of plastics27.11.2025 07:02:00 EET | Press release
Progress has been made in advancing the circular economy for plastics, but Finland remains far from its targets and significant additional measures are needed. A new report from the PlastLIFE project, published by the Finnish Environment Institute, highlights how reducing unnecessary plastic consumption, preventing littering, and improving recycling efficiency are key to achieving a circular economy. The issue is pressing, as plastics continue to have considerable climate and environmental impacts. Finland’s goal is to establish a sustainable circular economy for plastics by 2030.
Viikkokatsaus 24.–28.11.202520.11.2025 11:57:48 EET | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme viikkokatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Proposal for saving the Baltic Sea: 34 actions to strengthen the network of marine protected areas18.11.2025 10:00:00 EET | Press release
Joint press release from Metsähallitus and Finnish Environment Institute Baltic Sea nature is threatened by eutrophication, pollution and climate change. The Roadmap for the development of marine protected area network in Finland until 2030, which was drawn up in cooperation between a number of organisations, presents 34 actions for improving the status of the Baltic Sea, safeguarding the most valuable marine areas and achieving international conservation area targets. Never before has an equally extensive and comprehensive plan for the conservation of marine nature been drawn up in Finland.
Plan för att rädda Östersjön: 34 åtgärdsförslag för att stärka nätverket av marina skyddsområden18.11.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Forststyrelsen och Finlands miljöcentral meddelar: Östersjöns natur hotas av eutrofiering, föroreningar och klimatförändringen. Färdplan för utvecklingen av Finlands nätverk av marina skyddsområden fram till 2030, som utarbetats i samarbete mellan flera organisationer, innehåller 34 konkreta åtgärder för att förbättra havets tillstånd, skydda de mest värdefulla havsområdena och uppnå internationella mål för skyddsområdena. En så omfattande och heltäckande plan för skydd av den marina naturen har aldrig tidigare tagits fram.
Suunnitelma Itämeren pelastamiseksi: 34 toimenpide-ehdotusta merensuojelualueverkoston vahvistamiseksi18.11.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus tiedottavat: Itämeren luontoa uhkaavat rehevöityminen, saastuminen ja ilmastonmuutos. Useiden organisaatioiden yhteistyönä laadittu Suomen merensuojelualueverkoston kehittämisen tiekartta vuoteen 2030 esittää 34 konkreettista toimenpidettä, joilla voidaan parantaa meren tilaa, turvata arvokkaimmat merialueet ja saavuttaa kansainväliset suojelualuetavoitteet. Yhtä laajaa ja kattavaa suunnitelmaa meriluonnon suojelusta ei ole aiemmin tehty.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme