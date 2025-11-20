Kutsu: Talouden pyöreä pöytä: Suomi ikääntyy, väki vähenee – kuka maksaa ja miten? 2.12.2025
Suomalaisten elinikä pitenee, väestö ikääntyy ja hoivan tarve kasvaa. Samaan aikaan valtio velkaantuu yhä nopeammin. Miten turvaamme laadukkaan ja inhimillisen vanhuuden, kun julkinen talous on tiukemmalla?
Millaiseen hoivaan suomalaiset ovat tulevaisuudessa oikeutettuja? Onko hoivan laatu ja saatavuus yhdenvertaista eri puolilla maata? Kuka maksaa – ja miten – kun hoivan tarve kasvaa mutta maksajia on yhä vähemmän?
Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia Finanssiala ry:n (FA) Talouden pyöreän pöydän webinaarissa tiistaina 2.12.2025 klo 9–10.
Paneelissa keskustelemassa ovat:
- Kim Berg, kansanedustaja (SDP)
- Hilkka Kemppi, kansanedustaja (Kesk.)
- Mia Laiho, kansanedustaja (Kok.)
- Arno Ahosniemi, toimitusjohtaja, Finanssiala ry
Avauspuheenvuoron pitää Elli Aaltonen, YTT, dosentti (sosiaalipolitiikka). Tilaisuuden juontaa Pauliina Kaaresvirta-Huhta, yhteyspäällikkö, Finanssiala ry
Tule mukaan kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan – yhdessä etsimme ratkaisuja arvokkaan vanhuuden rahoittamiseen.
Tervetuloa mukaan kaikille avoimeen webinaariin! Voit seurata lähetystä Teamsin välityksellä tai FA:n verkkosivujen kautta YouTube-upotteena.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 20 793 4210arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Pauliina Kaaresvirta-HuhtaYhteyspäällikköPuh:020 793 4275pauliina.kaaresvirta-huhta@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
