Kuluttajien luottamus Suomen talouteen edelleen heikkoa, odotukset omasta taloudesta positiivisempia
Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta pysyivät marraskuussa edelleen hyvin heikkoina. Myös odotukset Suomen taloudesta vuoden päästä säilyivät vaisuina.
Kuluttajien luottamus on ollut jo hyvin pitkään heikolla tasolla ja vaihdellut kuukausittain vain vähän. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli marraskuussa -6,5, kun se oli lokakuussa -7,6 ja vuotta aiemmin marraskuussa -7,4. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus -tilastosta.
Marraskuussa kaksi kolmasosaa kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on nyt heikompi kuin vuotta aiemmin. Viidesosa kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Runsas kolmannes puolestaan otaksui, että maamme talous taantuu.
“Reaalisen talouskehityksen näkymissä ei toistaiseksi ole ollut nähtävissä selviä paranemisen merkkejä. On myös muistettava, että kuluttajat tekevät itse talouskehitystä, kun puolet BKT:sta muodostuu yksityisestä kulutuksesta”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Pertti Kangassalo sanoo.
Naiset arvioivat marraskuussa talouskehitystä edelleen selvästi synkemmäksi kuin miehet.
“Naisilla luottamus talouteen on ollut heikompaa jo keväästä 2023 lähtien. Monet säästöt ja leikkaukset ovat kohdistuneet nimenomaan naisvaltaisiin aloihin. Muitakin syitä voi toki olla siihen, ettei luottamusta nyt löydy läheskään yhtä paljon kuin miehillä. Pääsääntöisesti miehet ovat aina olleet hieman naisia optimistisempia talouden suhteen”, Kangassalo kertoo.
Odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä jatkuivat synkähköinä. Yli puolet kuluttajista arvioi, että työttömyys lisääntyy. Työllisistä lähes kolmannes arvioi työttömyyden riskin kohonneen myös omalla kohdallaan. Toisaalta runsas kolmannes työllisistä koki marraskuussa, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.
Suunnitelmia suurista hankinnoista edelleen vähän
Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan vuoden kuluttua paranivat kuitenkin marraskuussa sekä lokakuuhun että vuodentakaiseen verrattuna. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 30 % kuluttajista.
“Taustalla alkaa varmaankin vihdoin vaikuttaa se, että monilla on kertynyt säästöjä, ja kuluttajien ostovoima on viime kuukausina kohentunut, kun inflaatio on hidastunut, korkotaso laskenut ja palkat nousseet”, Kangassalo arvioi.
Kuluttajien aikeet käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan vuoden sisällä olivat marraskuussa yhä melko niukat. Ainoastaan 12 % kuluttajista ennakoi lisäävänsä ja 39 % puolestaan vähentävänsä rahankäyttöään kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.
Auton ostoa vuoden sisällä harkitsi kuitenkin lähes yhtä moni kuluttaja kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Sen sijaan asunnon ostosuunnitelmia ja aikeita kodin peruskorjaamiseen oli edelleen normaalia vähemmän. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi vain 11 % kuluttajista.
“Vaikka ostovoimaa olisi ja säästövaroja kertynyt, yleinen heikko ilmapiiri, leikkaukset ja työttömyys pitävät edelleen kuluttajien mielialoja sen verran matalalla, ettei rahankäyttöön tai asunnon ostoon oikein uskaltauduta”, Kangassalo toteaa.
