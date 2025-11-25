Kainuun ELY-keskus

Kainuun ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä Ahvenvaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

26.11.2025 10:33:02 EET | Kainuun ELY-keskus | Tiedote

Kainuun ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmän Solarwind Finland Oy:n Ahvenvaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointiselostuksen katsotaan oleellisin osin täyttävän YVA-lain ja -asetuksen sisältövaatimukset. Perustellussa päätelmässä erityistä huomiota kiinnitettiin luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan ja vesistöihin kohdistuviin vaikutuksiin sekä yhteisvaikutuksiin muiden tuulivoimahankkeiden kanssa. Lisäksi siinä korostettiin lieventämistoimenpiteiden tärkeyttä.

Kaksi tuulivoimalaa metsäisessä maisemassa.
Solarwind Finland OY suunnittelee tuulivoimaloiden rakentamista Puolangan Ahvenvaaraan. Kuva: Kainuun ELY-keskus

Hankealue sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Puolangan keskustasta etelään. Tuulivoimahanke koostuu hankealueen toiminnoista ja sähkönsiirrosta.

Hankkeen arviointiselostus on ollut nähtävillä ensimmäisen kerran 20.5. – 18.7.2025 ja sitä täydennettiin saatujen lausuntojen perusteella 1.10.2025 porotalousselvityksellä ja sähkönsiirtoreitin arkeologisella inventoinnilla. Täydennetty arviointiselostus oli nähtävillä 7.10 – 6.11.2025. 

Arviointiselostuksessa tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi yhtä toteuttamisvaihtoehtoa (VE1), jossa hankealueelle rakennettaisiin seitsemän tuulivoimalaa. Sähkönsiirrolle esitettiin kaksi toisistaan poikkeavaa reittivaihtoehtoa SVE1 ja SVE2. Ympäristövaikutusten merkittävyys muodostuisi kummallakin sähkönsiirtovaihtoehdolla yhtä suureksi, mutta vaikutukset kohdistuisivat eri tavoin. SVE1 aiheuttaa enemmän kielteisiä vaikutuksia liito-oravalle, viitasammakolle ja muuttolintujen levähdysalueelle, ja SVE2 puolestaan saukolle, jokihelmisimpukalle ja ekologisiin yhteyksiin. 

Yhteysviranomaiselle saapui ensimmäisessä kuulemisessa 16 lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Toisen kuulemisen yhteydessä vastaanotettiin kuusi lausuntoa ja yksi mielipide.  

Palautteessa korostuivat luontoarvot, vesistövaikutukset, asumisviihtyvyys ja tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset. Useissa lausunnoissa nousi esiin myös poronhoito. Lisäksi tuotiin esille huoli hankealueella kallioperäkartan mukaan sijaitsevan mustaliuskeen haitallisista ympäristövaikutuksista.  

Perustellussa päätelmässään yhteysviranomainen katsoo arviointiselostuksen täydennyksineen täyttävän keskeisin osin YVA-lain 19 §:ssä ja YVA-asetuksen 4 §:ssä säädetyt sisältövaatimukset. YVA-ohjelmasta annettu lausunto oli yleisesti ottaen huomioitu hyvin tehdyissä selvityksissä. Joissain selvityksissä todettiin kuitenkin olevan vielä puutteita, ja niitä on tarpeellista täydentää hankkeen jatkosuunnittelussa.  

Yhteysviranomaisen arvion mukaan hankkeessa muodostuu merkittäviä vaikutuksia maisemaan, ja sosiaaliset vaikutukset tunnistetaan suuriksi. Kielteisiä vaikutuksia on arvioitu kohdistuvan myös vesistöihin, saukkoon, linnustoon ja arkeologiseen kulttuuriperintöön, mutta niitä voidaan vähentää lieventämistoimenpiteillä. Yhteisvaikutukset muiden lähialueiden tuulivoimahankkeiden kanssa vahvistavat mm. maisemaan, liikenteeseen ja luontoarvoihin kohdistuvia haittavaikutuksia. Yhteysviranomaisen mukaan mustaliuskeen sijaintitiedon epätarkkuus tuo epävarmuutta pohjavesi- ja vesistövaikutusten arviointiin.  

Lieventämistoimenpiteiden toteuttaminen ja varautuminen epävarmuuksiin ovat keskeisiä toimenpiteitä haittojen minimoimiseksi ja ennakoimattomien vaikutusten ehkäisemiseksi. 

Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen laatima johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista ja se on laadittu arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta.  Hanketta koskevaan lupahakemukseen on liitettävä arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. 

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen siitä antama perusteltu päätelmä löytyvät kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/ahvenvaara-tuulivoima-YVA

