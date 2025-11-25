Kokoomuksen Kopra: Keskusta yrittää pestä omat punamultasyntinsä hyökkäämällä Orpoon – epätoivon huippu

“Keskusta on loitonnut valtionhoitajapuolueen roolistaan ja asettunut pysyvästi vasemmiston rinnalle puolustamaan umpivasemmistolaista rahanjakopolitiikkaa, joka jätti Suomen julkisen talouden heikkoon kuntoon”, Kopra paaluttaa.



Kopra pitää kansanedustaja Petri Honkosen ulostuloa populistisena ja suhteettomana.



“Kun keskusta roikkui vasemmistohallituksessa vielä jokin aika sitten ja oli nostamassa pysyviä menoja miljarditolkulla, on vaikea ottaa vakavasti yritystä saarnata taloudenpidosta tänään. Honkonen tuntee kyllä syyllisen, katsoo vain vasemmalle ja peiliin”, Kopra jyrähtää.



Kopra muistuttaa, että Kokoomus varoitti lukuisia kertoja vaarallisesta velanotosta.



“Keskusta ajoi valtiovarainministeripuolueena ja vihervasemmiston apukuskina kohti EU:n tarkkailuluokkaa laput silmillä, ja sivuutti kaikki kokoomuksen ja useiden asiantuntijoiden varoitukset. Kokoomus teki aiheesta silloin myös välikysymyksen ja oli valmis kaatamaan tuhlarihallituksen”, Kopra sanoo.



Kopra alleviivaa, että kokoomusjohtoinen hallitus on sopeuttanut julkista taloutta 10 miljardin edestä ja onnistunut estämään Suomen ajautumista hallitsemattomaan velkakierteeseen.



Edellisen hallituksen velkapolitiikka on kuitenkin nostanut lähtötason niin korkealle, että se ei ole estänyt Suomea joutumasta liiallisen alijäämän menettelyyn.



“Edellinen hallitus kasvatti pysyviä menoja kuin maailmassa ei olisi huolta huomisesta ja jätti Suomen kylki auki tulevien kriisien armoille. Orpon hallitus joutui aloittamaan työn kriisitilan keskeltä. Me teemme vaikeat päätökset, jotta suomalaisilla on turvallinen huominen. Siinä on ero oikeiston ja vasemmiston välillä. Kokoomuksen johdolla on aloitettu työ, joka olisi pitänyt aloittaa jo vuosia sitten”, Kopra sanoo.

