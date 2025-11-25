Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2026–2028. Helsingin kaupunginhallituksessa edustetut ryhmät julkistivat 30. lokakuuta neuvottelutuloksen pormestarin talousarvioehdotuksesta 2026.

Mäkelänkadun jatkeen asemakaava hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi Mäkelänkadun jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavan tavoitteena on Tuusulanväylän nykyisen maantiealueen muuttaminen kaupungin katualueeksi noin kolmen kilometrin pituisella osuudella Käpylän ja Pakilan välillä. Asemakaava pohjautuu voimassa olevaan Helsingin yleiskaavaan. Yleiskaavan tavoitteiden mukaan Tuusulanväylästä suunnitellaan kaupunkibulevardi, jota kehitetään osana laadukasta urbaania kaupunkiympäristöä tiivistettävässä kaupunkirakenteessa.

Elinkaarensa päätä lähestyvät metrojunat korvataan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös M400-metrojunien hankesuunnitelman. Hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 250 miljoonaa euroa maaliskuun 2025 kustannustasossa.

Tavoitteena on hankkia enintään 25 uutta pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän liikenteeseen soveltuvaa metrojunaa. Uudet metrojunat korvaavat elinkaarensa päätä lähestyvät vanhimmat käytössä olevat M100- ja M200-junat.

Valtuusto hyväksyi Itäkeskuksen perhekeskuksen hankesuunnitelman hinnankorotuksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi Itäkeskuksen perhekeskuksen ja Itiksen Symppiksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen. Valtuusto hyväksyi korottamisen 3,9 miljoonalla eurolla. Hankkeen korotettu arvonlisäveroton enimmäishinta on enintään 23,5 miljoonaa euroa elokuun 2025 kustannustasossa.

Lisäkustannuksia aiheutuu etenkin rakennuksen metron vastaisten rakenteiden korjauksista, nykymääräysten mukaisista talotekniikan tilavaatimuksista, kuntotutkimuksen esiin nostamista korjaustarpeista ja lähialueen turvallisuutta parantavista ratkaisuista sekä henkilöturvajärjestelmän sisällyttämisestä hankkeeseen.

Shawn Huff kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijaiseksi

Kaupunginvaltuusto valitsi myös sijaisen kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin Reetta Vanhasen perhevapaan ajaksi 9.1.- 4.10.2026. Kaupunginvaltuusto valitsi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin sijaiseksi ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajaksi Shawn Huffin.

Kokouksessaan kaupunginvaltuusto käsitteli myös vasemmistoliiton, RKP:n ja keskustan valtuustoryhmien ryhmäaloitteita sekä valtuutettujen aloitteita.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjojen sivulla. Seuraavan kerran kaupunginvaltuusto kokoontuu 10. joulukuuta kello 16.

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

