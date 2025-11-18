Nike, Stadium ja salibandy – salibandymaajoukkueille uudet varustekumppanit
Nike ja Stadium ovat salibandyn uusia yhteistyökumppaneita. Monivuotinen kolmikantayhteistyö ulottuu 2028 asti.
Video: Tervetuloa takaisin, Nike ja Stadium!
Nike on globaali urheiluvaatebrändi, joka toimii näkyvästi suomalaisessa urheilussa – jatkossa myös salibandyssä. Nike-yhteistyö kattaa kaikkien Suomen salibandymaajoukkueiden vaatettamisen. Salibandymaajoukkueita on seitsemän: naiset, U19-naiset ja U17-tytöt sekä miehet, U23-miehet, U19-miehet sekä U17-pojat.
Salibandyn varustekumppanuusyhteistyön täydentää sopimus Stadiumin kanssa. Stadium on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista urheilukauppaketjuista. Suomessa Stadium on ollut jo 25 vuotta ja on tällä hetkellä seurakaupan edelläkävijä Team Sales -konseptillaan. Salibandyssä Stadium näkyy jatkossa salibandymaajoukkueissa, F-liigassa ja Säbäkipinässä.
Sekä Nike että Stadium tekevät paluun salibandyn kumppaneiksi. Nike varusti Suomen salibandymaajoukkueet edellisen kerran vuosina 1997–2000. Naisten maajoukkue voitti historiansa ensimmäisen MM-kultansa Niken vaatteilla 1999 Ruotsin Borlängessä. Stadium puolestaan toimi salibandyn virallisena urheilukauppana vuosina 2018–2022.
– Me Nikella olemme valtavan ylpeitä siitä, että palaamme Suomen Salibandyliiton kumppaniksi. Salibandy on osa perintöämme Suomessa, ja olemme erittäin innostuneita paluustamme. Jaamme samat arvot ja uskomme urheilun voimaan muuttaa maailmaa. Suomessa on aktiivisia pelaajia enemmän kuin koskaan aiemmin, ja tämä kumppanuus auttaa tekemään urheilusta vieläkin saavutettavampaa kaikille, Niken Pohjoismaiden tiimimyyntipäällikkö David Nordbeck kommentoi.
– Me, Salibandyliitto, Nike ja Stadium, olemme yhdessä valmiita aktivoimaan suomalaisen salibandyperheen, ruohonjuuritasolta huipulle, Nordbeck lisää.
Sekä Nike ja Stadium korostavat yhteistyössä kolmikannan merkitystä. Stadium halusi salibandyn kumppaniksi ja Niken mukaan yhteistyöhön. Nike puolestaan näkee salibandyn ja Stadiumin verkostot loistavana kasvualustana Suomessa.
– Olemme innoissamme yhteistyön käynnistymisestä Salibandyliiton kanssa, sillä näemme tässä kumppanuudessa valtavan potentiaalin vahvistaa Stadiumin brändiä ja tavoittavuutta, sekä luoda arvoa koko suomalaiselle urheiluyhteisölle. Salibandy tunnetaan energisyydestään, saavutettavuudestaan ja yhteisöllisyydestään – juuri niistä arvoista, joita Stadium haluaa edistää ja joihin brändimme vahvasti samaistuu, Stadium Finlandin aluepäällikkö Petteri Ahokoski kommentoi.
– Yhteistyö Salibandyliiton kanssa tarjoaa meille mahdollisuuden olla mukana rakentamassa liikunnan iloa ja aktiivista elämäntapaa niin huippu-urheilun kuin harrasteliikunnan tasolla. Tämä monipuolisuus tekee kumppanuudesta erityisen vahvan: voimme yhdessä tavoittaa laajan yleisön, inspiroida uusia harrastajia ja tukea urheilijoita heidän matkallaan, Ahokoski jatkaa.
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Harrastajia lajilla on noin 400 000 ja rekisteröityneitä pelaajia 50 000. F-liiga on salibandyn korkein sarjataso Suomessa, jota pelataan 24 joukkueen voimin miesten ja naisten sarjoissa. F-liiga tarjoilee syyskuusta toukokuuhun maailman viihdyttävintä salibandya ympäri Suomen.
– Hienot muistot ja kokemukset aiemmasta yhteistyöstä Niken ja Stadiumin kanssa ovat oleellinen osa suomalaisen salibandyn kasvutarinaa. On erityinen luottamuksen osoitus saada Nike ja Stadium vahvistamaan suomalaisen salibandyn kumppanijoukkuetta, salibandyn kaupallisia oikeuksia hallinnoivan SSBL Salibandy Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Nurminen kommentoi.
