Oulun yliopisto pyrkii markkinoille uudella makeutusaineella – etsii kumppaneita elintarviketeollisuudesta
Oulun yliopisto valmistautuu tuomaan markkinoille uuden sukupolven makeutusaineen, Sweeprotin. Se on kasvipohjainen, proteiinimolekyyliin perustuva ja täysin kaloriton. Innovaatio on kehitetty vastaamaan elintarvike- ja juomateollisuuden tarpeisiin sekä kuluttajien kasvavaan kysyntään terveellisemmistä ja kestävämmistä vaihtoehdoista.
Sokerin runsas käyttö lisää esimerkiksi diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskiä. Perinteiset makeutusaineet, kuten aspartaami ja sukraloosi, ovat viime vuosina joutuneet tarkemman turvallisuusarvioinnin kohteeksi, mikä on horjuttanut kuluttajien luottamusta. Markkinoilta puuttuu edelleen ratkaisu, joka yhdistää maun, terveyden, kestävyyden ja turvallisuuden.
Sweeprot on proteiinipohjainen, fermentoimalla valmistettu makeutusaine, joka maistuu sokerilta. Erittäin pienen annostelutarpeen myötä se ei myöskään vaikuta vatsan toimintaan, vaan hajoaa aminohapoiksi, kuten yleiset ravintoproteiinit. Sen kasvipohjainen alkuperä ja tieteellinen tausta erottavat sen monista nykyisistä vaihtoehdoista. Tuote on parhaillaan hakemassa esihyväksyntää, ja seuraavat askeleet keskittyvät sovellustestaukseen ja tulevan jatkokehityksen sekä viranomaisprosessien valmisteluun.
Oulun yliopisto etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita elintarviketeollisuudesta, jotta Sweeprot voidaan kaupallistaa tehokkaasti ja laajasti. Yhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden olla mukana tuomassa markkinoille innovatiivista ratkaisua, joka vastaa kuluttajien kasvaviin odotuksiin terveellisistä ja kestävistä tuotteista. Tavoitteena on rakentaa kumppanuuksia, jotka tukevat tuotteen hyödyntämistä varhaisen vaiheen tuoteinnovoinnissa, sovellustestausta, varsinaista tuotekehitystä ja lopulta laajamittaista käyttöönottoa.
”Oulun yliopiston tiimi näkee Sweeprotin merkittävänä innovaationa, joka voi muuttaa makeutusaineiden markkinaa Euroopassa”, kertoo projektin vetäjä Petri Leukkunen.
”Silti on tärkeää pitää odotukset realistisina. Viranomaisprosessit vievät aikansa, emmekä voi luvata tarkkaa aikataulua. Myös tuotannon skaalaaminen vaatii vielä kehitystyötä. Tulevan vuoden aikana keskitymme laajentamaan sovellus- ja soveltuvuustestejä ja varmistamme, että kaikki etenee tuoreimman tutkimustiedon ohjaamana.”
Hanke on osa laajempaa kehitystä, jossa Suomi ja Eurooppa panostavat kestävään ruokateknologiaan. Projekti saa tukea EIT Food Seedbed Accelerator -ohjelmasta, joka yhdistää startupit, sijoittajat ja asiantuntijat.
Tavoitteena on tuoda markkinoille makeutusaine, joka vastaa sekä kuluttajien arvoihin että tiukkoihin turvallisuusstandardeihin. Oulun yliopiston tiimi jatkaa tuotteen testauksia ja valmistelee kaupallistamispolun jatkoaskeleita.
Lisätietoja:
Asiakkuuspäällikkö Petri Leukkunen
Petri.Leukkunen@oulu.fi, puh. 050 435 1184
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikkö
Koulutus- ja tiedeuutiset
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Aikuisiän akne vaivaa jopa kolmasosaa 35-vuotiaista suomalaisista naisista27.11.2025 06:45:00 EET | Tiedote
Aikuisiän akne on yleisempää kuin usein ajatellaan. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan noin 31 prosentilla 35-vuotiaista suomalaisista naisista on aknea kasvoissa tai selässä. Silti moni ei tunnista oireitaan, ja usein akne jää kokonaan hoitamatta.
Suuria paikallisia eroja avaruussään vaikutuksissa turvallisuuteen ja järjestelmiin27.11.2025 05:24:00 EET | Tiedote
Keväällä 2024 koettu voimakas aurinkomyrsky toi revontulet poikkeuksellisesti myös Etelä-Suomeen, kun revontuliovaali laajeni tavanomaista etelämmäs. "Hämmästelen, miten harva mittausverkko on, vaikka tiedetään, että avaruussään vaikutukset voivat vaihdella alueittain suuresti", toteaa väitöskirjatutkija Otto Kärhä.
Oulun yliopistossa kehitetään uutta kiertotaloustuotetta metsäteollisuuden jätteestä26.11.2025 11:33:15 EET | Tiedote
Viherlipeäsakkaa syntyy pelkästään Suomessa sellu- ja biotuotetehtailla yli 100 000 tonnia vuodessa. Se menee pääosin vain läjitettäväksi, josta seuraa jätteen läjitysmaksuja metsäyhtiöille sekä muita läjityksen haittoja. Tällöin myös materiaali jää hyödyntämättä. Tähän etsitään kestävää ratkaisua Oulun yliopiston tutkimushankkeessa.
Yliopiston hallitus valitsi jatkokehitykseen Kontinkankaan yhden kampuksen skenaarion25.11.2025 14:19:57 EET | Tiedote
Oulun yliopiston hallitus valitsi kokouksessaan 25.11.2025 yliopiston kiinteistöstrategian jatkokehitettävän kampusskenaarion. Aiemmin päätetyn arviointikriteeristön perusteella paras lähtökohta yliopiston tulevaisuuden tiloille on Kontinkankaan yhden kampuksen skenaario.
Pysyviä ympäristömyrkkyjä kertyy kudoksiin jo sikiöaikana25.11.2025 06:45:00 EET | Tiedote
Pysyvät orgaaniset ympäristömyrkyt eli POP-yhdisteet alkavat kertyä nisäkkäiden kudoksiin jo sikiöaikana, selviää Oulun yliopiston uudesta tutkimuksesta. Eläinmallilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että jopa puhtaassa luomutuotannossa eläneiden lampaiden kudoksiin oli kertynyt ympäristömyrkkyjä ja että samat aineet siirtyivät huomattavissa määrin myös kehittyvien sikiöiden rasvakudokseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme