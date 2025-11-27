Oulun yliopisto pyrkii markkinoille uudella makeutusaineella – etsii kumppaneita elintarviketeollisuudesta

Sokerin runsas käyttö lisää esimerkiksi diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskiä. Perinteiset makeutusaineet, kuten aspartaami ja sukraloosi, ovat viime vuosina joutuneet tarkemman turvallisuusarvioinnin kohteeksi, mikä on horjuttanut kuluttajien luottamusta. Markkinoilta puuttuu edelleen ratkaisu, joka yhdistää maun, terveyden, kestävyyden ja turvallisuuden.

Sweeprot on proteiinipohjainen, fermentoimalla valmistettu makeutusaine, joka maistuu sokerilta. Erittäin pienen annostelutarpeen myötä se ei myöskään vaikuta vatsan toimintaan, vaan hajoaa aminohapoiksi, kuten yleiset ravintoproteiinit. Sen kasvipohjainen alkuperä ja tieteellinen tausta erottavat sen monista nykyisistä vaihtoehdoista. Tuote on parhaillaan hakemassa esihyväksyntää, ja seuraavat askeleet keskittyvät sovellustestaukseen ja tulevan jatkokehityksen sekä viranomaisprosessien valmisteluun.

Oulun yliopisto etsii aktiivisesti yhteistyökumppaneita elintarviketeollisuudesta, jotta Sweeprot voidaan kaupallistaa tehokkaasti ja laajasti. Yhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden olla mukana tuomassa markkinoille innovatiivista ratkaisua, joka vastaa kuluttajien kasvaviin odotuksiin terveellisistä ja kestävistä tuotteista. Tavoitteena on rakentaa kumppanuuksia, jotka tukevat tuotteen hyödyntämistä varhaisen vaiheen tuoteinnovoinnissa, sovellustestausta, varsinaista tuotekehitystä ja lopulta laajamittaista käyttöönottoa.

”Oulun yliopiston tiimi näkee Sweeprotin merkittävänä innovaationa, joka voi muuttaa makeutusaineiden markkinaa Euroopassa”, kertoo projektin vetäjä Petri Leukkunen.

”Silti on tärkeää pitää odotukset realistisina. Viranomaisprosessit vievät aikansa, emmekä voi luvata tarkkaa aikataulua. Myös tuotannon skaalaaminen vaatii vielä kehitystyötä. Tulevan vuoden aikana keskitymme laajentamaan sovellus- ja soveltuvuustestejä ja varmistamme, että kaikki etenee tuoreimman tutkimustiedon ohjaamana.”

Hanke on osa laajempaa kehitystä, jossa Suomi ja Eurooppa panostavat kestävään ruokateknologiaan. Projekti saa tukea EIT Food Seedbed Accelerator -ohjelmasta, joka yhdistää startupit, sijoittajat ja asiantuntijat.

Tavoitteena on tuoda markkinoille makeutusaine, joka vastaa sekä kuluttajien arvoihin että tiukkoihin turvallisuusstandardeihin. Oulun yliopiston tiimi jatkaa tuotteen testauksia ja valmistelee kaupallistamispolun jatkoaskeleita.

Lisätietoja:

Asiakkuuspäällikkö Petri Leukkunen

Petri.Leukkunen@oulu.fi, puh. 050 435 1184